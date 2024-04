Risultati MotoGP GP Spagna 2024. Pecco Bagnaia cade in una gara Sprint pazza, ma si riprende alla domenica nella gara principale a Jerez, dove questa volta a cadere è Jorge Martin. I due si giocano il titolo del motomondiale secondo gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost. Prossimo GP Francia a Le Mans.

Risultati MotoGP GP Spagna 2024: vittoria per Pecco Bagnaia in casa degli iberici

Va in archivio il GP di Spagna, appuntamento del Motomondiale dove si è rimesso in mostra il bi-campione in carica, Pecco Bagnaia, che è caduto al sabato in una Sprint Race pazza, ma si è rifatto alla domenica vincendo la gara principale. Noi purtroppo su Telegram avevamo consigliato Bagnaia, ma in Sprint @7 volte la posta, una quota di valore che non si è concretizzata, con le cose che alla fine sono andate al contrario, anche se non si trattava di una giocata a bilancio e con state, ma era solo un classico “caffettino” per valore di quota che avevamo consigliato ai nostri utenti, purtroppo senza fortuna.

Francesco Bagnaia ribalta la situazione nella gara della domenica, prende il comando del GP di Spagna dopo la caduta di Jorge Martin e poi ha la meglio nella sfida finale contro Marc Marquez, salendo per la terza volta consecutiva sul gradino più alto del podio a Jerez, battendo gli spagnoli a casa loro, col podio chiuso da un ottimo Marco Bezzecchi, al suo migliore risultato stagionale. Completano la top five Alex Marquez con l’altra Ducati Gresini ed Enea Bastianini con la Desmosedici Lenovo.

Top ten anche per Brad Binder con la KTM ufficiale, Fabio Di Giannantonio con la seconda Ducati VR46, Miguel Oliveira con la Aprilia Trackhouse seguito da quella factory di un Maverick Vinales in netto ribasso rispetto ai fasti texani, così come Pedro Acosta che chiude la top-10 di domenica, dopo un weekend altalentante a di poco per il rookie delle meraviglie: qualifica deludente, secondo posto nella Sprint e come detto 10° alla domenica.

ORDINE D’ARRIVO GP SPAGNA 2024

F.Bagnaia 40:58.053

M.Marquez +0.372

M.Bezzecchi +3.903

A.Marquez +7.205

E.Bastianini +7.253

B.Binder +7.801

F.Di Giannantonio +10.063

M.Oliveira +10.979

M.Viñales +11.217

P.Acosta +20.762

Raul Fernandez (Aprilia)

Joan Mir (Honda)

Alex Rins (Yamaha)

Takaaki Nakagami (Honda)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Stefan Bradl (Honda)

Luca Marini (Honda)

Augusto Fernandez (KTM)

Rit.Jack Miller (KTM)

Rit. Franco Morbidelli (Ducati)

Rit. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Rit. Jorge Martin (Ducati)

Rit. Johann Zarco (Honda)

Rit. Aleix Espargarò (Aprilia)

Rit. Daniel Pedrosa (KTM)

Risultati MotoGP GP Spagna 2024: classifiche aggiornate

La caduta del decimo giro impedisce a Martin di muovere la sua classifica ma lo spagnolo del tean Pramac (vincitore della Sprint del sabato) conserva la testa della classifica generale con 92 punti. Bagnaia guadagna tre posizioni nel giro di ventiquattro ore ed è adesso il suo più immediato inseguitore, con un ritardo di diciassette lunghezze (75). Bastianini supera per un solo punto Acosta (70 punti a 69). Vinales chiude la top five con 63 punti, tre in più di Marc Marquez.

MOTOGP: CLASSIFICA PILOTI

1. Jorge Martin (Ducati) 92

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 75

3. Enea Bastianini (Ducati) 70

4. Pedro Acosta (KTM) 69

5. Maverick Vinales (Aprilia) 63

6. Marc Marquez (Ducati) 60

7. Brad Binder (KTM) 59

8. Aleix Espargarò (Aprilia) 39

9. Marco Bezzecchi (Ducati) 36

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 34

11. Alex Marquez (Aprilia) 27

12. Fabio Quartararo (Yamaha) 25

13. Miguel Oliveira (Aprilia) 23

14. Jack Miller (KTM) 22

15. Joan Mir (KTM) 12

16. Raul Fernandez (Aprilia) 12

17. Augusto Fernandez (KTM) 10

18. Daniel Pedrosa (KTM) 7

19. Alex Rins (Yamaha) 6

20. Franco Morbidelli (Ducati) 6

21. Johann Zarco (Honda) 5

22. Takaaki Nakagami (Honda) 4

MOTOGP: CLASSIFICA TEAm

Ducati Lenovo Team 145

Aprilia Racing 102

Prima Pramaca Racing 97

Red Bull KTM Factory Racing 87

Gresini Racing MotoGP 86

Red Bull GASGAS Tech3 78

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 70

Aprilia Trackhouse Racing 38

Monster Energy Yamaha MotoGP Team 33

Repsol Honda Team 11

LCR Honda 9

MOTOGP: CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 133

KTM 95

Aprilia 82

Yamaha 27

Honda 13

Quote Antepost e prossimo GP. Ora pausa poi si va a Le Mans

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle quote antepost per la vittoria finale del motomondiale piloti di MotoGP. Per Snai sono sempre loro i protagonisti del testa a testa, ovvero Jorge Martin e Francesco Bagnaia dati alla pari @2.75.

Ha ripreso però quota anche Marc Marquez @3.25 poi c’è uno stacco con un tris di piloti @7.50 volte la posta: Pedro Acosta, Maverick Vinales ed Enea Bastianini. Con Brad Binder si sale in doppia cifra @20. In ripresa Marco Bezzecchi @50 che secondo i bookmakers si tiene alle spalle l’Aprilia di Aleix Espargaro e il connazionale azzurro Fabio Di Giannantonio, entrambi @75 di quota.

Ora la MotoGP va in pausa e tornerà dal 10 al 12 maggio nella mitica Le Mans per il Gran Premio di Francia 2024. Al momento non sono disponibili le quote su questo GP, ma vi ricordiamo che questo giovedì ci occuperemo di motori con la Formula 1, che torna in pista a Miami.

