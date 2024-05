Pronostici MotoGP GP Francia 2024. Dal 10 al 12 maggio va in scena il quinto appuntamento del motomondiale nella mitica pista di Le Mans. Si rinnova il testa a testa tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, ma attenzione anche alle altre Ducati, alle Aprilia e alle KTM. Sempre indietro le giapponesi Honda e Yamaha.

Pronostici MotoGP GP Francia 2024: i protagonisti del weekend

Dopo l’emozionante Jerez, la MotoGP torna in pista in un altro luogo storico per gli appassionati dei motori, Le Mans. Si corre il Gran Premio di Francia, quinta gara del Motomondiale 2024. In Andalusia abbiamo assistito ad una bellissima battaglia tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia, con quest’ultimo uscito vincitore. Continua la ripresa di Marco Bezzecchi che ha portato a casa un podio e che proprio lo scorso anno centrò la vittoria in terra francese (davanti a Jorge Martin e Johann Zarco).

Proprio Jorge Martin, caduto a Jerez, vorrà tornare a fare punti e a rinforzare la leadership nella classifica piloti del campionato, ma da tenere d’occhio ci saranno sicuramente anche le Aprilia con Maverick Vinales e Aleix Espargarò e le KTM, non solo quelle del team interno, ma anche quella del rookie Pedro Acosta, autore di un inizio di stagione entusiasmante.

Pecco Bagnaia cercherà di riscattare lo zero del 2023, quando cadde dopo un contatto con Vinales, mentre il suo compagno in Ducati ufficiale, Enea Bastianini, è chiamato a puntare ai piani alti, come Franco Morbidelli e Fabio di Giannantonio. Sarà un weekend difficile per i piloti Yamaha ed Honda. La YZR-M1 e la RC213V al momento pagano troppo il divario sulle altre moto, e non ci aspettiamo grandi cose dai loro piloti, ad iniziare da Fabio Quartararo, anche se per El Diablo questa è la gara di casa, oltre a Rins, Mir, Marini, Zarco e Nakagami.

Pronostici MotoGP GP Francia 2024: il circuito di Le Mans

Circuito. Il circuito Bugatti misura 4.2 Km e conta 14 curve, 5 a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo misura 674 metri. Il circuito francese entrò nel calendario del Motomondiale alla fine degli anni sessanta. A causa dell’incidete di Alberto Puig (attuale team Manager Repsol Honda) nel 1995, le gare sul circuito francese vennero sospese fino al 2000. Da quel momento in poi furono molti i lavori di messa in sicurezza dell’impianto, che lo portarono nel 2008 ad essere quello che conosciamo oggi. I primato di maggior numero di vittorie spetta a Jorge Lorenzo, che qui ha trionfato ben 6 volte in carriera, dopo di lui Dani Pedrosa, con 4 vittorie di cui solo 1 in MotoGP, e Valentino Rossi a quota 3 successi.

Record. Lo scorso anno a trionfare a Le Mans è stato Marco Bezzecchi (che potrebbe essere uno degli outsider con la sua VR46 MotoGP dopo il podio di Jerez). Nel 2022, invece, il successo di Enea Bastianini, a conferma che le Ducati della storia recente hanno un feeling particolare con la pista transalpina. Dopo tanto girovagare, il GP di Francia si corre stabilmente sul circuito Bugatti di Lemans dall’anno 2000. Quello di quest’anno sarà l’edizione numero 67 del GP di Francia valido per il Motomondiale con il tricolore che può vantare 3 successi nelle ultime 4 edizioni considerata l’affermazione di Danilo Petrucci nel 2020. Dal 2009 al 2019, se si eccettua il successo di Stoner (2011) è stato un monologo spagnolo con 5 successi di Jorge Lorenzo e 3 di Marc Marquez, che una feeling particolare con il circuito. Per Pecco Bagnaia, che detiene il record della pista registrato nel 2022 con il tempo di 1’31″778, un solo successo in Francia nel 2018 quando correva nella categoria 250.

Meteo. Al momento per l’intero weekend è previsto bel tempo, con il solo venerdì che potrebbe avere qualche nuvola innocua.

Pronostici MotoGP GP Francia 2024: programma completo e guida TV

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche di tutte le categorie e anche le gare.

Venerdì 10 maggio

FP Moto3 9:00 – 9:35

FP Moto2 9:50 – 10:30

FP1 MotoGP 10:45 – 11:30

Prove 1 Moto3 13:15 – 13:50

Prove 1 Moto2 14:05 – 14:45

Prove MotoGP 15:00 – 16:00

Sabato 11 maggio

Prove 2 Moto3 08:40 – 09:10

Prove 2 Moto2 09:25 – 09:55

FP2 MotoGP 10:10 – 10:40

Q1 MotoGP 10:50 – 11:05

Q2 MotoGP 11:15 – 11:30

Q1 Moto3 12:50 – 13:05

Q2 Moto3 13:15 – 13:30

Q1 Moto2 13:45 – 14:00

Q2 Moto2 14:10 – 14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 12 maggio

Warm Up MotoGP 09:40 – 09:50

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Quote Gran Premio di Francia 2024

Vediamo le principali quote per il GP di Francia 2024 del motomondiale. Come al solito per Qualifica e Gara Sprint è Jorge Martin a guidare le lavagne mentre per la gara lunga di domenica è Francesco Bagnaia il favorito secondo i bookmakers. Come sempre al giovedì mancano ancora le quote necessarie per le scommesse, i gruppi e soprattutto i testa a testa.

FREE PICK Gran Premio di Francia

Molto complicato scommettere sulla MotoGP negli ultimi anni, e le Gare Sprint, unite alla pochezza delle quote, rendono ancora più difficile la situazione. A livello scommesse il motomondiale si sta trasformando nella SBK che seguivamo, ma che abbiamo mollato per disperazione, non tanto per i rendimenti nelle scommesse che non erano malvagi, ma per assenza di interesse e di quote, una situazione che stiamo ritrovando anche in MotoGP. Anche per questa settimana non usciamo con giocate al giovedì. Ci aggiorniamo per sabato sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC (trovate i link qui sotto) sperando di trovare qualche quota in più e ancora un pò di valore e di intuizioni.

