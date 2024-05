Risultati MotoGP GP Francia 2024. A Le Mans è un dominio a tutto tondo di Jorge Martin che porta a casa sia la Sprint del sabato che la Gara principale di domenica. Grande prova anche di Marc Marquez che torna tra i contender per il titolo piloti del motomondiale, agganciando proprio il bi-campione in carica Pecco Bagnaia. Ecco tutti gli aggiornamenti, in attesa di tornare in pista al Montmelò il 24-26 maggio.

Risultati MotoGP GP Francia 2024: Martinator domina a Le Mans

Dopo aver conquistato il successo nella Sprint Race del sabato, Jorge Martin fa bis e vince anche il Gran premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale MotoGP 2024. A Le Mans il pilota spagnolo mette la sua Ducati del team Prima Pramac davanti a quella del team Gresini di Marc Marquez e alla factory di Francesco Bagnaia. Il pilota torinese nel finale viene infilato da Marquez al termine di un avvincente duello, con Cabroncito che è protagonista di un grande weekend di rimonte e torna in lizza anche per un altro titolo piloti di MotoGP, reclamando anche una Ducati ufficiale per il prossimo anno.

Magari proprio quella di Enea Bastianini, anche lui autore di una rimonta a Le Mans, ma solo 4° al traguardo, davanti all’Aprilia di Maverick Vinales. Nella top-10 anche Fabio Di Giannantonio, la cui gara è stata penalizzata da un long lap penalty per uno shortcut in fase di sorpasso su Vinales nella lotta per il terzo e quarto posto.

A seguire, settimo Franco Morbidelli, ottavo Brad Binder, nono Aleix Espargaro e decimo Alex Marquez. Punti importanti anche per Raul Fernandez, seguito da Zarco, Augusto Fernandez, Nakagami e Alex Rins. A chiudere l’ordine di arrivo la Honda di Luca Marini, a secco a Le Mans come Pedro Acosta, caduto in avvio di gara, e seguito da Mir, Bezzecchi, Olivera, Miller e il padrone di casa Quartararo tra i ritirati.

ORDINE D’ARRIVO MOTOGP FRANCIA

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Enea Bastianini (Ducati)

5. Maverick Vinales (Aprilia)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Franco Morbidelli (Ducati)

8. Brad Binder (KTM)

9. Aleix Espargarò (Aprilia)

10. Alex Marquez (Ducati)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Augusto Fernandez (KTM)

14. Takaaki Nakagami (Honda)

15. Alex Rins (Yamaha)

16. Luca Marini (Honda)

Rit. Jack Miller (KTM)

Rit. Fabio Quartararo (Yamaha)

Rit. Miguel Oliveira (Aprilia)

Rit. Joan Mir (Honda)

Rit. Marco Bezzecchi (Ducati)

Rit. Pedro Acosta (KTM)

Risultati MotoGP GP Francia 2024: classifiche aggiornate

In classifica Martinator porta a 38 punti il divario, mentre Pecco si ritrova Marquez incollato a due lunghezze, dopo aver superato Bastianini, ora terzo a pari punti con Marquez. Quinto Vinales a 81, mentre il giovane Acosta occupa la sesta posizione a quota 73 punti.

MotoGP, classifica piloti

Jorge Martin 129 punti

Francesco Bagnaia 91

Marc Marquez 89

Enea Bastianini 89

Maverick Vinales 81

Pedro Acosta 73

Brad Binder 67

Aleix Espargaro 51

Fabio Di Giannantonio 47

Marco Bezzecchi 36

Alex Marquez 33

Fabio Quartararo 25

Jack Miller 24

Miguel Oliveira 23

Raul Fernandez 18

Franco Morbidelli 15

Augusto Fernandez 13

Joan Mir 12

Johann Zarco 9

Alex Rins 7

Daniel Pedrosa 7

Takaaki Nakagami 6

Luca Marini 0

Stefan Bradl 0

Lorenzo Savadori 0

MotoGP, classifica team

Ducati Lenovo Team 180

Prima Pramac Racing 144

Aprilia Racing 132

Gresini Racing MotoGP 122

Red Bull KTM Factory Racing 91

Red Bull GASGAS Tech3 86

Pertamina Enduro VR46 Ducati 83

Aprilia Trackhouse Racing 41

Monster Energy Yamaha MotoGP Team 32

LCR Honda 15

Repsol Honda Team 12

HRC Test Team 0

MotoGP, classifica costruttori

Ducati 170 punti

KTM 107

Aprilia 100

Yamaha 28

Honda 17

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost e prossimo GP: Marquez papabile

Marc Marquez aggancia Pecco Bagnaia nelle quote antepost per la vittoria finale della stagione piloti del motomondiale, anche se davanti a tutti rimane Jorge Martin la cui quota scende @2 volte la posta.

Ora una settimana di pausa poi si tornerà in pista dal 24 al 26 maggio per il GP Catalogna 2024 dal Montmelò, altra gara di casa per gli spagnoli che insidiano il bi-campione del mondo in carica, Bagnaia. Al momento non sono disponibili quote su questo Gran Premio.

QUOTE ANTEPOST MOTOGP 2024

Martin, Jorge 2,00

Marquez, Marc 3,25

Bagnaia, Francesco 3,25

Bastianini, Enea 10

Vinales, Maverick 15

Acosta, Pedro 20

Binder, Brad 50

Marquez, Alex 100

Bezzecchi, Marco 100

Espargaro, Aleix 100

Di Giannantonio, Fabio 100

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.