Pronostici MotoGP GP Catalogna 2024. Questo fine settimana non solo F1, gli appassionati di motori potranno gustarsi anche il ritorno del Motomondiale a Barcellona, col Gran Premio della Catalogna 2024 dal Montmelò dove riparte anche la bagarre per il titolo di MotoGP.

Pronostici MotoGP GP Catalogna 2024: i protagonisti del weekend

La MotoGp riparte dal Gran Premio di Catalogna 2024, appuntamento in cui Francesco Bagnaia spera di accorciare il distacco dal leader Jorge Martin. Secondo i betting analyst Pecco vede tra 2,75 e 3 quella che sarebbe la prima vittoria in gara al Montmelò. Si prospetta un testa a testa serrato con “Martinator”, altro pilota che non ha mai vinto sul tracciato iberico che sarà tracciato di casa per molti (per esempio Alex Rins): il pilota della Ducati Pramac punta la terza affermazione stagionale, che si gioca tra 2,75 e 3,50, dopo la tripletta in Francia (pole, vittoria nella Sprint e nella gara “lunga” della domenica). A completare il podio dei favoriti è Marc Marquez, che in Catalogna ha vinto già due volte, nel 2014 e nel 2019: il terzo trionfo dell’otto volte campione del mondo oscilla tra 3,50 e 4,50 volte la posta.

Nonostante il dominio dei suoi piloti che occupano le prime quattro posizioni della classifica iridata, l’ultimo successo della Ducati risale al 2018, quando a vincere fu Jorge Lorenzo, e anche i precedenti di Pecco non sono incoraggianti qui. Lo scorso anno ci fu il terribile incidente di Pecco Bagnaia, che dopo un high-side avvenuto poche curve dopo la partenza, cadde mentre era primo, venendo investito sulla gamba dalla KTM di Brad Binder. Il #1 della Ducati ne uscì miracolosamente illeso. Anche la stagione precedente Bagnaia non raccolse punti, poche centinaia di metri dopo la partenza venne centrato infatti da Takaaki Nakagami. In questa stagione Bagnaia arriva da secondo in classifica, con 38 punti di ritardo su Jorge Martin.

Rimanendo in casa Ducati, sia Enea Bastianini (che si sta giocando il posto ) che Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio e Franco Morbidelli, puntano a fare una bella gara.

Leggermente staccate le due Aprilia: Aleix Espargaro, protagonista di una splendida doppietta Sprint-gara nella scorsa stagione e che ha appena annunciato il ritiro a fine stagione, viene proposto a 6, mentre Maverick Vinales a 7,50. Più staccato il resto del gruppone, con Pedro Acosta su KTM che deve riscattare la caduta di Le Mans a quota 16 (come Bastianini), mentre si sale a 25 per Brad Binder. Disperso Fabio Quartararo anche se la Yamaha porterà delle novità aerodinamiche al Montmelò. Continua il momento difficile per Honda e per i supi piloti che difficilmente vedremo nelle prime posizioni.

Qualifiche e gara sprint. Discorso diverso per il sabato, che secondo gli esperti dovrebbe sorridere a Jorge Martin: il madrileno, infatti, domina nelle quote per la pole position, tra 2,25 e 2,50, staccando Bagnaia (tra 3,50 e 4), Marc Marquez (6) e le due Aprilia (7,50). Il pilota della Ducati Pramac vede anche un’altra vittoria nella Sprint a 2,25: nella “gara corta” del sabato, da segnalare il balzo di Marc Marquez, seconda forza a 4, a discapito di Bagnaia, a 5, a pari merito con Espargaro e tallonato anche da Vinales, a 6.

Pronostici MotoGP GP Catalogna 2024: il circuito del Montmelò

Circuito. Il circuito del Montmelò misura 4.7 Km e conta 7 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo, quello del traguardo, misura 1047m. Su questo circuito è Valentino Rossi ad avere il record di vittorie, 10 in carriera.

Meteo. Sul tracciato di Montmelò è previsto un tempo variabile al venerdì, con un miglioramento per sabato e domenica.

Pronostici MotoGP GP Catalogna 2024: programma completo e guida TV

Il venerdì del GP di Catalogna sarà visibile su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). Su Sky Sport 1 (201), invece, vivremo le FP1 e le pre-qualifiche della MotoGP. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

Venerdì 24 maggio

FP Moto3 9:00 – 9:35

FP Moto2 9:50 – 10:30

FP1 MotoGP 10:45 – 11:30

Prove 1 Moto3 13:15 – 13:50

Prove 1 Moto2 14:05 – 14:45

Prove MotoGP 15:00 – 16:00

Sabato 25 maggio

Prove 2 Moto3 08:40 – 09:10

Prove 2 Moto2 09:25 – 09:55

FP2 MotoGP 10:10 – 10:40

Q1 MotoGP 10:50 – 11:05

Q2 MotoGP 11:15 – 11:30

Q1 Moto3 12:50 – 13:05

Q2 Moto3 13:15 – 13:30

Q1 Moto2 13:45 – 14:00

Q2 Moto2 14:10 – 14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 26 maggio

Warm Up MotoGP 09:40-09:50

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Quote GP Catalogna 2024

Vediamo le principali quote per il fine settimana a Barcellona con la Moto GP impegnata al Montmelò per il Gran Premio della Catalunya 2024.

FREE PICK Gran Premio della Catalogna 2024

Anche per questo GP al momento latitano le quote e non abbiamo giocate da darvi al momento, ma un consiglio da cosiddetto “cippino” ve lo diamo. Memori dello scorso anno e alla certezza che sarà l’ultimo Montmelò, un caffè su ALEIX ESPARGARO SPRINT RACE @6.50 lo giochiamo. Per giocate ufficiali e con stake vi diamo appuntamento su Telegram con gli aggiornamenti del weekend. Al momento la giocata principale del fine settimana è ancora sulla FORMULA 1, leggila cliccando QUI.

