Risultati MotoGP GP Italia 2024. Al Mugello va in scena una doppietta di una dominante Ducati con Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini che aiuta Pecco tenendo dietro Martin e Marquez.

Francesco Bagnaia trionfa nel Gran Premio d’Italia 2024 classe MotoGp, settima tappa del MotoMondiale. Sulla pista del Mugello, il pilota italiano si è imposto per il terzo anno consecutivo. Doppietta italia per la Ducati:alle spalle di Bagnaia, infatti, arriva Enea Bastianini, che attacca a supera Jorge Martin all’ultima curva dell’ultimo giro.

Lo spagnolo di Prima Pramac, autore di un forcing su Bagnaia nella seconda parte del gran premio, perde passo proprio alla fine e deve accontentarsi del terzo gradino del podio, anche se mantiene la testa della classifica iridata, mentre Marc Marquez (Gresini) completa il poker Ducati e Pedro Acosta chiude la top five con la GasGas di Tech3. Dietro troviamo Morbidelli, Di Giannantonio, Vinales, Alex Marquez e, a chiudere la top 10, Binder.

MotoGP, GP Italia: l’ordine d’arrivo

F.Bagnaia 40’51.385

E.Bastianini +0.799

J.Martin +0.924

M.Marquez +2.064

P.Acosta +7.501

F.Morbidelli +9.890

F.Di Giannantonio +10.076

M.Viñales +11.683

A.Marquez +13.535

B.Binder +15.901

A.Espargaro +19.182

R.Fernandez +20.307

M.Bezzecchi +20.346

M.Oliveira +23.292

A.Rins +23.613

J.Miller +28.417

P.Espargaro +28.778

F.Quartararo +30.622

J.Zarco +31.457

L.Marini +32.310

L.Savadori +46.724

Risultati MotoGP GP Italia 2024: classifiche aggiornate

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2024

MotoGP, la classifica dopo il GP d’Italia

Jorge Martin (Pramc Ducati) 171 punti

Francesco Bagnaia (Ducati) 153

Marc Marquez (Gresini Ducati) 136

Enea Bastianini (Ducati) 114

Pedro Acosta (GasGas KTM) 101

Maverick Vinales (Aprilia) 100

Brad Binder (KTM) 85

Aleix Espargarò (Aprilia) 82

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) 74

Alex Marquez (Gresini Aprilia) 51

Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) 45

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) 32

Fabio Quartararo (Yamaha) 32

Franco Morbidelli (Pramac Ducati) 31

Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia) 31

Jack Miller (KTM) 27

Augusto Fernandez (GasGas KTM) 13

Joan Mir (KTM) 13

Johann Zarco (LCR Honda) 9

Alex Rins (Yamaha) 8

Takaaki Nakagami (LCR Honda) 8

Daniel Pedrosa (KTM) 7

Pol Espargarò (KTM) 0

Luca Marini (Honda) 0

Stefan Bradl (Honda) 0

Lorenzo Savadori (Aprilia) 0

CLASSIFICHE TEAM MOTOGP 2024

1) Ducati Lenovo Team 267

2) Prima Pramac Racing 202

3) Gresini Racing MotoGP 187

4) Aprilia Racing 182

5) Pertamina Enduro VR46 Ducati 119

6) Red Bull GASGAS Tech3 114

7) Red Bull KTM Factory Racing 112

8) Aprilia Trackhouse Racing 63

9) Monster Energy Yamaha MotoGP 40

10) LCR Honda 17

Quote Antepost motomondiale e prossimo GP

Al momento non sono disponibili gli aggiornamenti delle quote antepost su nessuno dei principali bookmakers di riferimento in Italia, ad evidenziare che forse anche gli stessi analisti non hanno ancora le idee chiare per questo motomondiale sempre più aperto.

Collegatevi prossimamente per gli ultimi aggiornamenti mentre vi diamo appuntamento certo a giovedì dove ci concentriamo sempre sui Motori, e tornerà la Formula 1 in pista a Montreal per il Gran Premio del Canada che analizzeremo come sempre con quote, statistiche e consigli per le scommesse, dopo che abbiamo saltato le giocate sul Mugello in MotoGP, un campionato con sempre meno possibilità di quote a disposizione per le scommesse, e sempre più difficile da prevedere. Avevamo consigliato solo di fare attenzione a Di Giannantonio che dopo un sabato sotto tono in qualifica, si riprende la domenica in gara chiudendo in top-10.