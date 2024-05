Pronostici MotoGP GP Italia 2024. Dopo Barcellona, col GP Catalunya, il motomondiale torna subito in pista, e che pista visto che si correrà al Mugello dove Francesco Bagnaia apre con i favoriti dei pronostici, in un testa a testa con Martin, e occhio a Marquez.

Pronostici MotoGP GP Italia 2024: i protagonisti del weekend

Domenica 2 giugno 2024 la MotoGP torna in Italia per la settima prova del campionato 2024 motomondiale, ovvero il GP d’Italia 2024, sul mitico tracciato del Mugello per un fine settimana imperdibile per gli appassionati dei motori italiani.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), campione del mondo in carica che ha sempre vinto nelle ultime due edizioni della corsa, assicurandosi nel 2023 anche la Sprint del sabato. Nonostante il successo del precedente weekend, Pecco è attardato di 39 punti rispetto al leader della classifica iridata, ovvero Jorge Martin (Prima Pramac Racing Team).

A parte tutti gli italiani, da Bastianini a Di Giannantonio, passando per Bezzecchi, tra i piloti stranieri che potrebbero risultare protagonisti della gara, occhio a Marc Marquez, che sta prendendo sempre più confidenza con la sua Ducati del team Gresini.

Il Montmelò ha sostanzialmente certificato quanto proposto da Le Mans. La classe regina è dominata dal terzetto di cui sopra. La tappa catalana ha visto Bagnaia sovrastare Martin sul piano prestazionale, ma complice la rovinosa caduta nell’ultimo giro della Sprint, il fine settimana ha visto lo spagnolo marcare 26 punti contro i 25 dell’italiano. C’è sempre da fare attenzione anche al rookie Pedro Acosta (KTM), che ha tanta voglia di rifarsi dopo la caduta del Montmelò ma anche alle Aprilia con Aleix Espargaro e Maverick Vinales, visto che questa è una gara speciale anche per la moto di Noale.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici MotoGP GP Italia 2024: il circuito del Mugello

Quella che si correrà nel weekend sarà l’edizione numero 74 del GP d’Italia, che si è stabilizzato sul circuito toscano del Mugello a partire dal 1974. Il record di vittorie lo detiene Giacomo Agostini, che in questa gara si è imposto ben 13 volte.

Restringendo il campo alla storia recente, impossibile non parlare del ciclo incredibile di Valentino Rossi, che nella top class si è imposto per ben 7 volte di fila tra il 2002 e il 2008. Sei i successi, invece, per Jorge Lorenzo, un altro dei recordman dell’era moderna MotoGP. Saltato nel 2020 per la pandemia di Covid-19, il GP d’Italia ha visto trionfare 4 volte un italiano nelle ultime 6 edizioni: 2 volte Bagnaia, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, tutti quanti in sella a una Ducati.

Nella sua configurazione attuale, il circuito del Mugello (costruito nel 1970 e oggi di proprietà della Ferrari) è lungo 5.245 metri e consta di 15 curve. Il tempo record in gara lo detiene attualmente Pecco Bagnaia, che nel 2022 ha fermato il cronometro in 1’46″588.

Pronostici MotoGP GP Italia 2024: programma completo e guida tv

Il weekend del GP d’Italia della MotoGP sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP, mentre in streaming l’appuntamento è sulle piattaforme di Sky Go e Now. Su TV8 (streaming tramite il sito Tv8.it) saranno trasmesse live le qualifiche, la Gara Sprint e la gara domenicale. Di seguito il programma dettagliato.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 31 maggio 2024

10.45-11.30 – Prove Libere 1

15.00-16.00 – Prove

Sabato 1 giugno 2024

10.10-10.40 – Prove Libere 2

10.50-11.05 – Q1

11.15-11.30 – Q2

15.00 – Gara Sprint

Domenica 2 giugno 2024

09.40-09.50 – Warm-Up

14.00 – Gara

DIRETTA TV8

Sabato 1 giugno 2024

10.50-11.05 – Q1

11.15-11.30 – Q2

15.00 – Sprint Race

Domenica 2 giugno 2024

14.00 – Gara

Quote GP Italia 2024

Vediamo le principali quote per Qualifica, Gara Sprint e Gara lunga della domenica per il weekend al Mugello.

FREE PICK: Gran Premio d’Italia 2024

La settimana scorsa in Catalogna abbiamo consigliato Aleix Espargaro vincente della gara sprint di casa (alla sua ultima Barcellona), in quota @6.50, e il centauro dell’Aprilia, dopo la pole, non ci ha tradito andando a vincere la gara veloce del sabato. Questa settimana al Mugello avremmo alcune idee, ma le quote su testa a testa e gruppi latitano.

In attesa di vedere qualche accoppiamento nei prossimi giorni vi facciamo un nome da appuntarvi che potrebbe fare bene nella gara di casa: FABIO DI GIANNANTONIO. Il pilota romano del VR46 Racing Team non vede l’ora di scendere in pista al Mugello, per la gara di casa, per dare continuità dopo la prima Top Five ottenuta a Barcellona con la squadra di Valentino Rossi e proverà a regalarsi un weekend da sogno. Queste le parole di Diggia: “e penso al Mugello ho sempre gli occhi a cuoricino: è una pista fantastica e l’atmosfera dei tifosi è magica, sia quelli sugli spalti che quelli che animano le colline intorno al circuito durante tutti e tre i giorni. Spero ci sia tanta gente, tanto giallo, ci serve tutto il loro supporto. Siamo vicini, arriviamo dalla prima Top5 con la squadra, siamo costanti e questo è un aspetto importantissimo. Ho voglia di fare bene, non ci manca molto per lottare lì davanti”.

Seguiranno aggiornamenti e free pick sul canale Telegram quando avremo finalmente un pò di quote su cui giocare anche per la MotoGP.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB