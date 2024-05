Risultati MotoGP GP Catalogna 2024. Nel fine settimana il motomondiale ha visto andare in archivio il Gran Premio di Catalunya, e a Barcellona è arrivata la prima vittoria in carriera di Pecco Bagnaia al Montmelò, un ottimo biglietto da visita in vista del Mugello della prossima settimana.

Risultati MotoGP GP Catalogna 2024: ritorno alla vittoria per Pecco

Francesco Bagnaia vince il Gran Premio di Catalogna, sesta prova del Motomondiale. Dietro di lui Jorge Martin e Marc Marquez, per la tripletta Ducati in Catalunya. Il pilota italiano non aveva mai trionfato in top-class a Barcellona e l’anno scorso nel GP della Catalogna era stato protagonista di un terribile incidente. Per Pecco è la 21° vittoria in MotoGp, la terza di quest’anno. Jorge Martin però è subito dietro al 2° posto e altra grande rimonta di Marc Marquez che nel finale supera Espargaro e si prende il podio. Quinto posto per Di Giannantonio, sesto per Raul Fernandez.

MotoGP, GP Catalogna: ordine di arrivo

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Jorge Martin (Ducati)

3. Marc Marquez (Ducati)

4. Aleix Espargaro (Aprilia)

5. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

6. Raul Fernandez (Aprilia)

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Brad Binder (KTM)

9. Fabio Quartararo (Yamaha)

10. Miguel Oliveira (Aprilia)

11. Marco Bezzecchi (Ducati)

12. Maverick Vinales (Aprilia)

13. Pedro Acosta (GasGas)

14. Takaaki Nakagami (Honda)

15. Joan Mir (Honda)

16. Johann Zarco (Honda)

17. Luca Marini (Honda)

18. Enea Bastianini (Ducati)

19. Stefan Bradl (Honda)

20. Alex Rins (Yamaha)

RITIRATI

Franco Morbidelli (Ducati)

Augusto Fernandez (GasGas)

Jack Miller (KTM)

Da segnalare anche Aleix Espargaro che porta l’Aprilia alla pole e al sabato vince anche la Sprint Race, come avevamo consigliato in quota @6.50. Espargaro ancora protagonista nella sua Barcellona, dopo la grande prestazione del 2023, in quella che sarà la sua ultima al Montmelò visto che lo spagnolo ha annunciato il ritiro a fine stagione.

🔶A.Espargaro SPRINT RACE @6.50✅

Risultati MotoGP GP Catalogna 2024: classifiche aggiornate

Nel Mondiale piloti Martin sale a 155 punti, seguito da Bagnaia a 116 e da Marquez a 114.

MotoGP, classifica piloti

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 155 pt

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 116 pt

Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 114 pt

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 101 pt

Maverick Viñales (Aprilia Racing) 86 pt

Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 82 pt

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 76 pt

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 75 pt

Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 62 pt

Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 42 pt

Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 41 pt

Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 31 pt

Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 28 pt

Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 28 pt

Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 27 pt

Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 15 pt

Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 13 pt

Joan Mir (Repsol Honda Team) 12 pt

Johann Zarco (Honda LCR) 9 pt

Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 pt

Alex Rins (Monster Yamaha Team) 7 pt

Takaaki Nakagami (Honda LCR) 7 pt

Luca Marini (Repsol Honda Team) 0 pt

MotoGP, classifica team

Ducati Lenovo Team 210

Prima Pramac Racing 170

Aprilia Racing 163

Gresini Racing MotoGP 156

Pertamina Enduro VR46 Ducati 104

Red Bull KTM Factory Racing 102

GASGAS Factory Racing Tech3 96

Aprilia Trackhouse Racing 57

Monster Energy Yamaha MotoGP Team 39

LCR Honda 17

Repsol Honda Team 13

MotoGP, classifica costruttori

Ducati 204 punti

Aprilia 125

KTM 122

Yamaha 35

Honda 19

Quote Antepost e prossimo GP: si va al Mugello!

Nelle quote antepost Sisal continua a favorire Jorge Martin sulla coppia Pecco Bagnaia – Marc Marquez, col Cabroncito che è ormai dato come contender vero da tutti. Più complesso pensare ad un altro campione del mondo, ad iniziare da Vinales, Acosta e Bastianini tutti @20 volte la posta. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La prossima settimana si torna subito in pista con la MotoGP e con un appuntamento importante per gli appassionati azzurri dei motori visto che si correrà il GP Italia 2024 al Mugello dal 31 maggio al 2 giugno. Appuntamento a giovedì col nostro consueto articolo di analisi sulla MotoGP, e per l’occasione tanti consigli per le scommesse e Free Pick per celebrare la tappa del motomondiale al Mugello, e magari per incassare ancora con le scommesse sulla motoGP.