Pronostici MotoGP GP Olanda 2024. Torna il motomondiale dopo un periodo molto acceso sul fronte mercato che è destinato a cambiare il futuro della MotoGP, e forse anche il presente. Vediamo analisi, programma, quote e tutto quello che c’è da sapere sulla tappa di Assen.

Pronostici MotoGP GP Olanda 2024: i protagonisti ad Assen

Il Montomondiale torna in pista dopo ben 3 settimane di assenza col Gran Premio d’Olanda ad Assen, la mitica università delle due ruote. In questo periodo di pausa non si è corso in MotoGP, ma le notizie non sono mancate, con un domino nel mercato piloti dopo l’arrivo di Marc Marquez nella Ducati ufficiale al fianco di Pecco, e Martinator che si ritrova in Aprilia (con Vinales in KTM). Un vero ribaltone, oltre al fatto che Pramac ha scelto per il futuro di dividersi da Ducati per passare con team satellite in Yamaha.

Con queste prospettive ci chiediamo quanto Ducati continuerà a supportare Pramac e Jorge Martin da qui a fine anno. L’idea di veder partire Martin da campione del mondo con un team satellite non fa impazzire Ducati, nonostante Dall’Igna continui a dire che supporteranno Jorge e la sua scuderia come al solito. Al momento proprio Martin è al comando della classifica piloti con 171 punti.

Il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia (Ducati ufficiali), insegue a quota 153. Annullato nel 2020 per via dell’emergenza Covid, il GP d’Olanda ha visto trionfare in gara nelle ultime due edizioni propio Pecco. Il tris di Bagnaia si gioca @2.00 di quota, in netto vantaggio sul duo spagnolo Martin-Marc Marquez, proposto a 3,50.

La terza piazza della classifica piloti al momento è occupata da Marc Marquez (136), che attualmente guida una Ducati del Team Gresini, ma come detto dall’anno prossimo avrà anch’egli una moto ufficiale di Borgo Panigale.

Attenzione, ovviamente, anche agli altri piloti che occupano le primissime posizioni in graduatoria, mentre tra gli outsider potrebbero inserirsi Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, che nel 2023 si è assicurato la Sprint del sabato. Lontanissimi gli altri piloti: a quota 13 per la vittoria in gara domenica sono offerti Pedro Acosta, Maverick Vinales e lo stesso Marco Bezzecchi, mentre Enea sale ulteriormente a 16 volte la posta.

Qualifiche e Gara Sprint. C’è invece Jorge Martin davanti a tutti per la pole position: il leader della classifica vede il tempo più veloce in qualifica a 2,75, davanti a Bagnaia e Marquez a 3. Per quanto riguarda la gara Sprint, è testa a testa Martin-Marquez, entrambi fissati a 2,75; più indietro Bagnaia, visto a 3,50.

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici MotoGP GP Olanda 2024: il circuito

Teatro del GP d’Olanda sarà il TT Circuit di Assen, considerato l’Università del Motociclismo e la Cattedrale della Velocità. Si tratta di uno degli appuntamenti iconici delle due ruote da tantissimi anni. Nato nel 1925 come circuito stradale, è diventato un tracciato permanente a partire dal 1955, anche se il disegno iniziale è stato poi modificato nel 2006, con una riduzione della lunghezza totale di quasi 1.500 metri.

Il circuito, nella configurazione odierna, misura 4.542 metri con 18 curve, 6 a sinistra e 12 a destra. Il record della pista resiste invece dal 2022, quando Aleix Espargaró su Aprilia ha fermato il tempo in 1’32.500.

Pronostici MotoGP GP Olanda 2024: programma completo e guida TV

Il weekend del GP d’Olanda della MotoGP sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP e in streaming live su Sky Go e Now. Su TV8 (streaming sul sito Tv8.it) si potranno seguire in chiaro e in diretta le qualifiche, la gara Sprint del sabato e la corsa domenicale. Di seguito la programmazione completa.

Venerdì 28 giugno

FP1 MotoGP: 10,45-11,30 (Diretta Sky)

FP2 MotoGP: 15-16 (Diretta Sky)

Sabato 29 giugno

P MotoGP: 10,10-10,40 (Diretta Sky)

Qualifiche MotoGP: 10,50-11,30 (Diretta Sky e TV8)

Sprint MotoGP: 15 (Diretta Sky e TV8)

Domenica 30 giugno

Warm up MotoGP: 9,40-9,50 (Diretta Sky)

Gara MotoGP: 14 (Diretta Sky e TV8)

Quote GP Olanda 2024

Ecco le principali quote sul weekend di Assen.

FREE PICK Gran Premio d’Olanda 2024

Al momento non sono disponibili free pick sulla MotoGP. Collegati più tardi, o entra nel nostro canale TELEGRAM BETTING MANIAC VIP dove trovi tutti i contenuti e le pick di Panda sui motori, e degli altri tipsters su tutti gli sport.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB