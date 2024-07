Risultati MotoGP GP Olanda 2024. Assen è l’università delle due ruote, e Pecco Bagnaia ha fatto da professorone dominando già dal venerdì di libere e per tutto il fine settimana. Il bi-campione in carica della Ducati è ora nettamente favorito per il tris, con Jorge Martin che si allontana. Prossima settimana si corre ancora in Germania al Sachsenring.

Risultati MotoGP GP Olanda 2024: Pecco Bagnaia dominante ad Assen

Francesco Bagnaia vince il GP d’Olanda e chiude un weekend perfetto in MotoGP, portando a casa il terzo successo e la seconda doppietta Sprint-GP consecutiva. Il pilota italiano rosicchia così altri 5 punti a Jorge Martin (2°), che resta in vetta al Mondiale MotoGP con 10 lunghezze di vantaggio. Il campione in carica domina la gara di Assen dalla prima all’ultima curva, portando la sua Ducati ufficiale al traguardo con oltre 3 secondi di vantaggio sul rivale per il titolo.

Completa il podio uno straordinario Enea Bastianini con l’altra Ducati ufficiale, autore di una pregevole rimonta dal 10° al 3° posto. La Bestia approfitta di una lunga battaglia tra Marc Marquez, Maverick Vinales e Fabio Di Giannantonio per conquistare una terza piazza. Il Cabroncito invece chiude al quarto posto, ma poi deve fare i conti con la penalità di 16 secondi per pressione troppo bassa degli pneumatici e scivola così dal quarto al decimo posto, con la VR46 di Fabio Di Giannantonio che ringrazia e sale al quarto.

Da dimenticare, invece, il fine settimana di Marco Bezzecchi, che cade al terzo giro e si ritira definitivamente alla sesta tornata. In top 10 anche Brad Binder con la Ktm ufficiale, Alex Marquez con l’altra Ducati Gresini, Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse e Franco Morbidelli con l’altra Ducati Pramac. Caduta all’ultimo giro per Pedro Acosta, che si trovava in settima posizione con la sua Ktm GasGas. Caduta nel corso del primo giro anche per Alex Rins, vittima di un brutto high side che gli è costato una frattura del polso destro.

MotoGP, GP Olanda: ordine di arrivo

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Jorge Martin (Ducati)

3. Enea Bastianini (Ducati)

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5. Maverick Vinales (Aprilia)

6. Brad Binder (KTM)

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Raul Fernandez (Aprilia)

9. Franco Morbidelli (Ducati)

10. Marc Marquez (Ducati) *Penalizzato di 16″ per pressione delle gomme

11. Jack Miller (KTM)

12. Fabio Quartararo (Yamaha)

13. Augusto Fernandez (GasGas)

14. Johann Zarco (Honda)

15. Miguel Oliveira (Aprilia)

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Luca Marini (Honda)

RITIRATI

Pedro Acosta (GasGas)

Joan Mir (Honda)

Marco Bezzecchi (Ducati)

Alex Rins (Yamaha)

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultati MotoGP GP Olanda 2024: classifiche aggiornate

MotoGP, classifica piloti

Jorge Martin 200 punti

Francesco Bagnaia 190

Marc Marquez 142

Enea Bastianini 136

Maverick Vinales 118

Pedro Acosta 101

Brad Binder 99

Fabio Di Giannantonio 92

Aleix Espargaro 82

Alex Marquez 62

Marco Bezzecchi 45

Raul Fernandez 40

Fabio Quartararo 39

Franco Morbidelli 39

Jack Miller 32

Miguel Oliveira 32

Augusto Fernandez 15

Joan Mir 13

Johann Zarco 12

Alex Rins 8

Takaaki Nakagami 8

Daniel Pedrosa 7

Luca Marini 0

Stefan Bradl 0

Pol Espargaro 0

Lorenzo Savadori 0

MotoGP, classifica team

Ducati Lenovo Team 326

Prima Pramac Racing 239

Gresini Racing MotoGP 204

Aprilia Racing 200

Pertamina Enduro VR46 Ducati 137

Red Bull KTM Factory Racing 131

GASGAS Factory Racing Tech3 116

Aprilia Trackhouse Racing 72

Monster Energy Yamaha MotoGP Team 47

LCR Honda 20

Repsol Honda Team 13

MotoGP, classifica costruttori

Ducati 241 punti

KTM 140

Aprilia 138

Yamaha 36

Honda 19

Quote Antepost motomondiale e prossimo GP

Come al Mugello, Francesco Bagnaia si conferma assoluto protagonista del weekend di Assen, dominando sia la gara Sprint che il Gran Premio della domenica. Un doppio successo che lo avvicina in classifica a Jorge Martin, e lo vede ora dominare nelle quote per il titolo: si gioca infatti @1,50 il tris dell’italiano della Ducati su Sisal, in vantaggio proprio su Jorge Martin, unico rivale secondo i bookmaker @3,20 volte la posta. Sale invece la quota dell’altro spagnolo Marc Marquez che dopo la delusione olandese si gioca ora @12, mentre si sale @21 per Enea Bastianini.

Nessuna sosta per il motomondiale che torna in pista dal 5 al 7 luglio col GP Germania dal Sachsenring. Al momento non sono disponibili le quote, ma siamo pronti a scommettere che Marc Marquez tornerà tra i protagonisti anche in lavagna qui, dove potrebbe essere anche il favorito assoluto, nonostante la grande forma di Pecco e la necessità di difendere il primato nella classifica piloti per Martinator. Insomma, ci attende un fine settimana di MotoGP molto interessante, che come sempre seguiremo dal giovedì con analisi e free pick anche qui sul sito, oltre che su Telegram dove già questa settimana abbiamo sfruttato il grande momento di Bagnaia, incassando la giocata sulla sua pole @3.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB