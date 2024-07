Pronostici MotoGP GP Germania 2024. Dopo il dominio di Pecco Bagnaia ad Assen (che ci ha mandato anche in cassa a quota @3.00 con la pole) il motomondiale torna nuovamente in pista, senza soste, al Sachsenring, ultimo appuntamento prima della pausa estiva.

Pronostici MotoGP GP Germania 2024: i protagonisti al Sachsenring

La MotoGP non si ferma e torna subito in pista sul tracciato del Sachsenring dove è in programma il Gran Premio di Germania, nona tappa del Motomondiale 2024. Grande attesa per Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) che, con 5 vittorie di fila tra gare domenicali e sprint, si è portato a soli 10 punti di distacco dal leader della classifica piloti, ovvero Jorge Martin (Ducati Pramac). Lo spagnolo, nonostante non riesca più a vincere, continua a collezionare piazzamenti, che alla fine della stagione potrebbero risultare decisivi.

Nelle ultime settimane ha visto il suo vantaggio assottigliarsi, ma non c’è stato un vero e proprio calo nelle sue prestazioni, ragion per cui ci attenderà un weekend molto “caldo” al Sachsenring. Lo spagnolo ha collezionato una doppietta lo scorso anno tra Sprint e gara domenicale e inoltre c’è da fare i conti con un Marc Marquez che su questo tracciato ha vinto ben 10 volte di seguito nei suoi anni d’oro (considerando tutte le classi), ottenendo proprio qui la prima vittoria nel 2021 dopo l’incidente dell’anno precedente. Marquez è anche il recordman assoluto per vittorie nella top class (8), davanti a Dani Pedrosa e Valentino Rossi, che al Sachsenring hanno tagliato per primi il traguardo in quattro occasioni.

Potrebbe inserirsi come quarto incomodo nel gruppetto di testa anche Enea Bastianini, che sembra essere in un buono stato di forma e vuole onorare fino alla fine il suo impegno con la Ducati ufficiale prima di lasciarla il prossimo anno proprio a Marquez.

Al momento la Ducati sembra favorita anche sul tracciato tedesco. Ad Assen ai primi quattro posti si sono classificati quattro piloti della “Rossa” a due ruote (Bagnaia, Martin, Bastianini e Di Giannantonio, ndr), potevano essere cinque se Marc Marquez non fosse stato retrocesso per pressione irregolare delle gomme. Aprilia e KTM proveranno a fermare la casa di Borgo Panigale con i propri piloti, mentre Yamaha e Honda proveranno a “limitare” i danni visto il gap che li separa dalla vetta. C’è poi l’incognita infortuni, con Aleix Espargarò e Alex Rins in forse dopo le cadute di Assen.

Pronostici MotoGP GP Germania 2024: circuito e meteo

La pista del Sachsenring è la più corta del Motomondiale con 3.671 metri. Il tracciato si percorre in senso antiorario ed è composto da 14 curve, 10 a sinistra e 4 a destra con un rettilineo principale di circa 700 metri. Si tratta di una pista che mette decisamente sotto stress le gomme, ragion per cui questo aspetto sarà fondamentale nelle strategie di tutti i piloti. Il record della pista resiste dal luglio del 2017, quando Marc Marquez su Honda ha fermato il cronometro in 1:21.228.

Meteo. Al momento le previsioni meteo sono buone, con qualche nuvola che però non dovrebbe trasformarsi in pioggia.

Pronostici MotoGP GP Germania 2024: programma completo e guida TV

Il weekend del GP della Germania della MotoGP sarà trasmesso integralmente in diretta TV da Sky Sport MotoGP, mentre in streaming l’appuntamento live è su Sky Go e Now. TV8 trasmetterà in diretta in chiaro (anche in streaming su Tv8.it) qualifiche e gara Sprint del sabato, mentre la gara domenicale sarà visibile solo in differita. Di seguito il programma completo.

Venerdì 5 luglio

10:45-11:30 Prove Libere 1 (SKY)

15:00-16:00 Prove (SKY)

Sabato 6 luglio

10:10-10:40 Prove Libere 2 (SKY)

10:50-11:05 Q1 (SKY e TV8)

11:15-11:30 Q2 (SKY e TV8)

15:00 Sprint 15 giri (SKY e TV8)

Domenica 7 luglio

09:40-09:50 Warm-Up (SKY)

14:00 MotoGP Gara (diretta SKY, differita su TV8 alle 17:05)

Quote GP Germania 2024

Il due volte campione del mondo di MotoGP, Pecco, non ha mai trionfato, in nessuna delle classi, sul circuito tedesco, ma gli esperti Sisal ritengono che stavolta si potrebbe interrompere il digiuno. Il successo di Bagnaia, infatti, si gioca a 2,75 per la vittoria di domenica nella gara lunga mentre un trionfo nella Sprint è offerto a 3,00. Come al solito sono due i principali avversari di Pecco ma stavolta, il numero 1 della Ducati, dovrà guardarsi da chi, il prossimo anno, dividerà il muretto con lui, Marc Márquez. Il Cabroncito, con la Ducati del team Gresini, arriva in quello che, numeri alla mano, è il suo circuito prediletto. Il pilota spagnolo, infatti, al Sachsenring dal 2010 al 2021, in tutte le categorie, è sempre finito sul gradino più alto del podio per undici successi complessivi, di cui 8 nella classe regina.Messe da parte le difficoltà delle ultime due stagioni, Márquez è consapevole che stavolta ci sono tutte le componenti per tornare a sorridere: vittoria al sabato in quota a 2,50, trionfo domenicale dato a 2,75.

Il terzo dei Tre Amigos è anche il leader del Mondiale, Jorge Martín che qui, lo scorso anno, fece doppietta tra sabato e domenica.L’iberico della Pramac sta vivendo un momento non semplice visto che non vince da tre gare ma la sua classe, e il suo carattere da combattente, sicuramente vorrà uscire fuori da queste difficoltà. Il successo di Martín, nella Sprint, è offerto a 3,00 mentre passare primo sotto la bandiera a scacchi alla domenica si gioca a 3,50.

Per la gara lunga, il resto della pattuglia parte lontano a cominciare da Enea Bastianini, vincente a 9,00, con Maverick Viñales, in sella all’Aprilia, a 12 e Brad Binder, su KTM, a 25.

FREE PICK GP Germania 2024

La Germania è il regno del Cabroncito che deve tornare a farsi sentire dopo il dominante weekend di Assen per Bagnaia. A nostro avviso almeno una tra gara sprint e gara della domenica Marc Marquez dovrebbe vincerla, e magari entrambe. Il tracciato tedesco è sempre stato terra di conquista per Marquez che qui ha numeri e statistiche impressionanti, e potrebbe essere il luogo perfetto per la prima vittoria con Ducati che sta ancora cercando. Dividiamo la puntata sulle due quote per le gare di sabato e domenica, entrambe sopra la pari, quindi ci basta centrarne almeno una per fare un piccolo profitto, ma come detto, perchè non credere nella doppietta e nel riscatto del Cabroncito qui?

🏁Gara Sprint: MARC MARQUEZ @2.50

🏁Gara: MARC MARQUEZ @2.25

