Tutto pronto per il 10° appuntamento della stagione del motomondiale che ha finito la pausa estiva. A Silverstone si preannuncia il nuovo atto della sfida mondiale tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, con Marc Marquez e tutti gli altri pronti ad inserirsi. Vediamo analisi, pronostici, quote, programma completo e protagonisti del fine settimana con i Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2024.

Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2024: i protagonisti a Silverstone

La pausa estiva è terminata e il Motomondiale torna in pista domenica 4 agosto, di scena a Silverstone per il Gran Premio della Gran Bretagna 2024, decimo appuntamento della stagione di MotoGP che continua sul testa a testa tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Il campione in carica è arrivato alla pausa in crescendo, e dominando gli ultimi appuntamenti, compreso quello in Germania, la sua sesta vittoria stagionale, prendendosi anche la vetta della classifica piloti con 10 punti di vantaggio su Jorge Martin, caduto al penultimo giro della corsa tedesca. Nel 2022 Pecco aveva trionfato qui, terzo italiano a vincere a Silverstone nella top class dopo Andrea Dovizioso e Valentino Rossi.

In questo duello tra i principali contendenti per il titolo, l’ago della bilancia potrebbe farlo Marc Marquez, travolto dalle polemiche per il contatto con Nicolò Bulega e ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale con la Ducati del team Gresini Racing.

Attenzione anche alle Aprilia, perché Aleix Espargaro ha vinto il GP di Gran Bretagna dello scorso anno (dopo che Marc Marquez si era assicurato invece la Sprint), mentre Maverick Vinales si è spesso trovato a suo agio sul tracciato inglese.

Tra gli altri piloti segnaliamo gli italiani Enea Bastianini, Marco Bezzecchi (che ha dichiarato che ora iniziano le piste che gli piacciono) e pure Fabio Di Giannantonio, col romano del VR46 Racing Team che è ottimista per il weekend britannico dove ha dichiarato che potranno essere protagonisti. Da segnalare infine le KTM, apparse in calo negli ultimi GP, ma che cercheranno di recuperare terreno per dare una moto competitiva a Brad Binder e anche al rookie Pedro Acosta.

Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2024: circuito e meteo

Tracciato. Il circuito di Silverstone, nella configurazione attuale per le due ruote, è lungo 5,9 km, con il rettilineo più lungo di 770 metri e 18 curve, di cui 8 a sinistra e 10 a destra.

Record. A Silverstone Valentino Rossi è il recordman di questo GP con 8 successi in totale. Il record della pista risale al 2022 quanto Alex Rins su Suzuki ha fermato il cronometro in 1’59″346.

Meteo. Le condizioni metereologiche in Inghilterra sono sempre da guardare con attenzione, a maggior ragione in questo weekend che minaccia pioggia. Al venerdì le libere dovrebbero essere sull’asciutto (solo nuvoloso con 26° gradi) ma per sabato c’è un 25% di possibili piogge, con i gradi che scendono a 22°, come per la gara lunga di domenica (al momento viene dato sempre nuvoloso, non dovrebbe piovere, ma mai dire mai qui).

Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2024: programma completo e guida TV

Il weekend del GP di Gran Bretagna della MotoGP sarà trasmesso integralmente su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky MotoGP (canale 208 del decoder Sky), mentre in streaming l’appuntamento è su Sky Go e Now. In chiaro, invece, si potranno seguire su TV8 (streaming sul sito Tv8.it) qualifiche e gara Sprint in diretta, mentre la corsa domenicale solo in differita. Di seguito il programma completo del weekend.

DIRETTA SKY SPORT

Venerdì 2 agosto

FP1: 11:45-12:30

FP2: 16:00-17:00

Sabato 3 agosto

P: 11:10-11:40

Qualifiche: 11:50-12:30

Gara Sprint: 16:00

Domenica 4 agosto

Warm-Up: 10:40-10:50

Gara: 15:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 3 agosto

Qualifiche: 11:50-12:30 (diretta)

Gara Sprint: 16:00 (diretta)

Domenica 4 agosto

Gara: 17:05 (differita)

Quote GP Gran Bretagna 2024

Ecco le principali quote per la pole del sabato in qualifica e per la gara lunga di domenica (al momento non sono disponibili altre quote, e nemmeno la lavagna sul vincente della Sprint Race).

FREE PICK GP Gran Bretagna 2024. A Silverstone no bet

In questa stagione di MotoGP, molto difficile da prevedere, stiamo limitando molto le giocate, dandone di più nella F1. Non ci sogniamo quindi di andare a fare previsioni alla ripresa, dopo la lunga sosta estiva, e su un circuito difficile come quello inglese, quindi ci limiteremo a vedere come ripartiranno i centauri del motomondiale.

