A Silverstone grande doppietta di Enea Bastianini che rinasce al Gran Premio di Gran Bretagna 2024 e rilancia anche qualche piccola speranza per il titolo di MotoGP dove rimangono Martin e Bagnaia i centauri da battere per il motomondiale. Risultati MotoGP GP Gran Bretagna 2024.

Risultati MotoGP GP Gran Bretagna 2024: Bastianini rinasce a Silverstone

A Silverstone rinasce Enea Bastianini, il secondo pilota della Ducati ufficiale è protagonista di una grande doppietta al GP Gran Bretagna, ultimo appuntamento del motomondiale in cui la Bestia ha prima vinto la Sprint Race e poi ha calato il bis vincendo la gara lunga di domenica e riaccendendo anche le speranze di rientrare nella corsa per il titolo iridato che continua con un testa a testa tra Jorge Martin (2° a Silverstone) e Pecco Bagnaia (3°).

A completare l’ennesimo dominio Ducati in terra inglese ci pensa Marc Marquez che chiude al 4° posto, proprio il pilota che il prossimo anno prendere il posto della Bestia nella Ducati ufficiale. Quella di Silverstone è stata la seconda vittoria da quando è in Factory (Enea si ripete dopo la Malesia 2023), la sesta nella classe regina. La vetta del mondiale è sempre lontana, ma se dovesse trovare maggiore costanza attenzione a Bastianini, mai dire mai!

Subito dietro Fabio Di Giannantonio, autore di un’ottima rimonta chiusa al 5° posto sotto la bandiera a scacchi. Prima non Ducati in classifica finale è l’Aprilia di Aleix Espargaro, che dalla pole lotta con le unghie e con i denti, ma si deve arrendere alle moto di Borgo Panigale. Chiudono la top ten Alex Marquez, Bezzecchi, Acosta e Morbidelli.

ORDINE D’ARRIVO GP GRAN BRETAGNA 2024

Bastianini

Martin

Bagnaia

Marc Marquez

Di Giannantonio

Espargaro

Alex Marquez

Bezzecchi

Acosta

Morbidelli

Quartararo

Miller

Vinales

Zarco

Marini

Risultati MotoGP GP Gran Bretagna 2024: classifiche aggiornate

Per Martin in questo weekend inglese 4 punti guadagnati su Pecco che lo riportano in testa con 3 lunghezze di vantaggio.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2024

Jorge MARTIN (Prima Pramac Racing) – 241

Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team) – 238 (-3)

Enea BASTIANINI (Ducati Lenovo Team) – 192 (-49)

Marc MARQUEZ (Gresini Racing MotoGP) – 179 (-62)

Maverick VIÑALES (Aprilia Racing) – 130 (-111)

Pedro ACOSTA (Red Bull GASGAS Tech3) – 122 (-119)

Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) – 114 (-127)

Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 104 (-137)

Aleix ESPARGARO (Aprilia Racing) – 99 (-142)

Alex MARQUEZ (Gresini Racing MotoGP) – 92 (-149)

Marco BEZZECCHI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 61 (-180)

Franco MORBIDELLI (Prima Pramac Racing) – 61 (-180)

Miguel OLIVEIRA (Trackhouse Racing) – 51 (-190)

Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – 49 (-192)

Raul FERNANDEZ (Trackhouse Racing) – 46 (-195)

Jack MILLER (Red Bull KTM Factory Racing) – 42 (-199)

Augusto FERNANDEZ (Red Bull GASGAS Tech3) – 15 (-226)

Johann ZARCO (CASTROL Honda LCR) – 14 (-227)

Joan MIR (Repsol Honda Team) – 13 (-228)

Takaaki NAKAGAMI (IDEMITSU Honda LCR) – 10 (-231)

Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – 8 (-233)

Daniel PEDROSA (Red Bull KTM Factory Racing) – 7 (-234)

Luca MARINI (Repsol Honda Team) – 2 (-239)

Stefan BRADL (HRC Test Team) – 0 (-241)

Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Factory Racing) – 0 (-241)

Remy GARDNER (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – 0 (-241)

Lorenzo SAVADORI (Aprilia Racing) – 0 (-241)

CLASSIFICA TEAM MOTOGP 2024

1 Ducati Lenovo Team430

2 Prima Pramac Racing 302

3 Gresini Racing Motogp 271

4 Aprilia Racing 229

5 Pertamina Enduro VR46 Ducati 165

6 Red Bull Ktm Factory Racing 156

7 Red Bull GASGAS Tech3 137

8 Aprilia Trackhouse Racing 97

9 Monster Energy Yamaha Motogp 57

10 LCR Honda 25

11 Repsol Honda Team 14

12 HRC Test Team 0

Prossimo GP, si corre in Austria dal 16 al 18 agosto

Prossimo GP, si corre in Austria dal 16 al 18 agosto

Il gran premio di Gran Bretagna lancia in quota Bastianini. La seconda guida Ducati sembra essere il nuovo terzo incomodo per la lotta iridata, a spese di Marquez, adesso più staccato. Ora il motomondiale va in pausa per una settimana e tornerà dal 16 al 18 agosto col GP Austria, casa della KTM.

