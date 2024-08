Nel weekend di metà agosto torna il Motomondiale con l’11° dei 20 GP in programma per la stagione di MotoGP. Si corre a Spielberg, in Austria, casa della KTM, ma sono sempre le Ducati a dominare, a fare la voce grossa e a comandare le lavagne delle quote. Pronostici MotoGP GP Austria 2024.

Pronostici MotoGP GP Austria 2024: i protagonisti a Spielberg

Dal 16 al 18 agosto torna la MotoGP con l’11° appuntamento del motomondiale, il Gran Premio d’Austria, dove si riaccende la sfida per il titolo iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin con lo spagnolo capace di ritornare in testa alla classifica generale dopo il weekend britannico che ha consacrato anche il ritorno ad ottimi livelli di Enea Bastianini che proverà ad inserirsi ancora una volta tra i due litiganti, cercando di portare a casa il bottino grosso a Spielberg, che però è casa delle KTM che cercano riscatto, anche se si arriva da una sequenza di sette gare in cui Ducati ha monopolizzato il podio, occupando interamente la top-four (se non addirittura la top-five) in molte di esse, per un mondiale quasi monomarca.

In passato qui la KTM ha fatto grandi exploit con le vittorie nel 2020 e 2021 di Miguel Oliveira e Brad Binder (lo scorso anno fu doppietta per Pecco Bagnaia, che vinse sia la Sprint Race che la gara “lunga” della domenica). Quest’anno vedremo che la sorpresa arriverà dal rookie Pedro Acosta.

Non dimentichiamoci anche della quarta incognita, tornando in Ducati, ovvero Marc Marquez. C’è poi da vedere cosa combinerà Marco Bezzecchi, che ha detto che quello austriaco è uno dei suoi tracciati preferiti su cui correre.

Parlando di Aprilia invece Aleix Espargaro ha dichiarato (e confermato) che il Red Bull Ring non è uno dei suoi circuiti preferiti. Infine Yamaha e Honda arrivano con grandi punti interrogativi, le due case giapponesi nonostante le concessioni non hanno risalito la vetta e lo Spielberg potrebbe essere un tracciato molto duro per la M1 e la RC213V,

Pronostici MotoGP GP Austria 2024: circuito e meteo

Tracciato. La prima edizione del Gran Premio di Spielberg è stata conquistata nel 2016 da Andrea Iannone su Ducati. Nel 2017 e nel 2019 è stato “DesmoDovi” a conquistare una vittoria, mentre nel 2018 è stato il turno di Jorge Lorenzo sempre in sella alla Rossa. Nel 2020 si sono svolte due manche sul tracciato austriaco, la prima conquistata ancora da Andrea Dovizioso e la seconda da Miguel Oliveira. Anche nel 2021 si sono svolte due prove, la prima vinta da Jorge Martin su Ducati, la seconda da Brad Binder su KTM. Lo scorso anno vinse Pecco Bagnaia. La pista dopo le ultime modifiche misura 4.3 km e conta 11 curve, 3 a sinistra e 8 a destra.

Meteo. Sul tracciato di Spielberg è previsto bel tempo per l’intero weekend, ma la pista, che sorge tra le colline austriache ha già mostrato più volte un clima “pazzo” e un asfalto capace di asciugarsi molto velocemente.

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostici MotoGP GP Austria 2024: programma completo e guida TV

Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up, esclusiva del canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Austria. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

Venerdì 16 agosto

FP1 Moto3 09:00-09:35

FP1 Moto2 09:50-10:30

FP1 MotoGP 10:45-11:30

FP2 Moto3 13:15-13:50

FP2 Moto2 14:05-14:45

Practice MotoGP 15:00-16:00

Sabato 17 agosto

FP3 Moto3 08:40-09:10

FP3 Moto2 09:25-09:55

FP2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:50-13:05

Q2 Moto3 13:15-13:30

Q1 Moto2 13:45-14:00

Q2 Moto2 14:10-14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 18 agosto

Warm Up MotoGP 09:40-09:50

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Quote GP Austria 2024

Vediamo le principali quote del GP d’Austria che ci attende questo fine settimana per la MotoGP.

FREE PICK GP Austria, MotoGP

Al momento sono disponibili poche quote, se non le principali sui vincitori di pole, gara sprint e gara lunga. Le indicazioni di base sono tra Up & Down:

Bagnaia UP

Ktm UP

Bezzecchi UP

…

M.Marquez DOWN

A.Espargaro DOWN

Yamaha DOWN

Honda DOWN

Siamo tentati di prendere il ritorno alla vittoria di Pecco che vale un raddoppio pieno, una quota che però non è così generosa parlando di motomondiale in una stagione in cui i piloti che possono vincere ogni gara sono diversi, ma il bi campione del mondo ha dichiarato che questo è uno dei suoi tracciati preferiti, guida la moto più veloce e ha voglia di tornare al successo e riprendersi il comando della classifica piloti, mentre gli spagnoli Martin e Marquez qui non hanno mai vinto (Bagnaia non ha mai chiuso fuori dal podio qui dal 2019). Ci aggiorniamo prossimamente sui nostri canali Telegram, aspettiamo le quote su testa a testa e gruppi per ulteriori giocate in esclusiva nel VIP.

Vittoria Gara: F.BAGNAIA @2.00

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.