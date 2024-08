Come nel 2023 Francesco Bagnaia vince gara sprint e gara lunga della domenica a Spielberg, e torna in testa alla classifica del motomondiale, superando Jorge Martin. Una vittoria di Pecco che vale anche un raddoppio pieno con le nostre free pick. Vediamo tutti gli aggiornamenti e il prossimo GP (tra due settimane ad Aragon). Risultati MotoGP GP Austria 2024.

Risultati MotoGP GP Austria 2024: Pecco domina al Red Bull Ring e torna primo nel motomondiale

Bis di Francesco Bagnaia che a Spielberg, 11° appuntamento del motomondiale, porta a casa sia la gara sprint del sabato che la gara lunga di domenica, proprio come lo scorso anno, e ci manda anche in cassa con un raddoppio abbondante che vi avevamo consigliato come free pick giovedì scorso, sfruttando anche il fatto che qui né Jorge Martin, nè Marc Marquez, hanno mai vinto il GP Austria.

Grande vittoria di Pecco che trionfa davanti a Martin e ad un rinato Enea Bastianini, per l’ennesimo podio Ducati (per l’ottava gara domenicale di fila tutto il podio è monopolizzato dalla Ducati). Weekend incredibile per il campione del mondo che torna in testa al mondiale di MotoGP con +5 punti su Jorge.

Quarto invece Marquez: lo spagnolo sbaglia partenza senza abbassatore e si tocca con Franco Morbidelli in curva 1, tornando in pista solo 13mo. Da li in poi mette in atto la sua solita rimonta pazzesca che lo porta davanti a Binder, ma comunque lontano dalla top three. Con questo risultato possiamo ormai mettere il Cabroncito fuori dalla lotta per il mondiale, a -83. Certo è che Marc non riesce mai a far quadrare tutto in una singola gara: la prestazione è di enorme livello, ma c’è sempre qualcosa che manca per il risultato di peso.

Quinto e prima non Ducati in pista è Brad Binder, molto competitivo contro le GP23, con la sua KTM alla gara di casa. Sesto Marco Bezzecchi; chiudono la top ten Vinales, Morbidelli, Aleix Espargaro e Alex Marquez.

Risultati MotoGP GP Austria 2024: classifiche aggiornate

ORDINE D’ARRIVO GP AUSTRIA 2024

Bagnaia

Martin

Bastianini

Marc Marquez

Binder

Bezzecchi

Vinales

Morbidelli

Aleix Espargaro

Alex Marquez

Pol Espargaro

Oliveira

Acosta

Nakagami

Augusto Fernandez

Prossimo GP, settimana di pausa poi si corre ad Aragon

Ora una settimana di pausa, poi si va ad Aragon. Mancano otto weekend alla fine del campionato, sarà lotta sino alla fine tra Pecco e Jorge. Al momento non sono disponibili le quote di questo Gran Premio e nemmeno le quote antepost per la vittoria del titolo iridato dove comunque è sempre testa a testa tra Bagnaia e Martin, con gli altri che sembrano troppo lontani per tentare la rimonta. Noi ci sentiamo come ogni giovedì con i nostri articoli di analisi e le free pick sui motori, visto che torna la F1 in pista in Olanda, casa di Max Verstappen.

