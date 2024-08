Questa settimana non c’è solo la F1 a Monza, ma gli appassioanti dei motori e delle scommesse potranno gustarsi anche il Motomondiale che torna in pista in Spagna per il Gran Premio di Aragon, 12° prova della MotoGP, continua il testa a testa Bagnaia-Martin. Pronostici GP Aragon 2024.

Pronostici GP Aragon 2024: i protagonisti al MotorLand

Il Motomondiale 2024 torna in pista nel fine settimana per il 12° appuntamento della MotoGP, il Gran Premio di Aragon 2024 dove continuerà il testa a testa tra Francesco Bagnaia, che con la sua Ducati ufficiale guarda tutti dall’alto della classifica in virtù dei 275 punti fin qui conseguiti, e Jorge Martin, in sella alla Ducati del Team Pramac, che non ha intenzione di mollare e con soli 5 punti di distacco.

Marc Marquez, che è attualmente quarto in graduatoria e continua ad accumulare confidenza con la Desmosedici in attesa del passaggio alla moto ufficiale dell’anno prossimo. Enea Bastianini, che con la sua Ducati occupa attualmente il 3° posto nella classifica piloti (ma ha già firmato per il 2025 con il team della Red Bull KTM Tech3) e che sembra nel suo miglior momento stagionale.

Attenzione anche ad Aleix Espargaró alla sua ultima in casa al MotorLand Aragón con l’obiettivo di confermare la sua competitività dopo il podio ottenuto nella sprint a Spielberg. Il tracciato spagnolo è particolarmente significativo per lui, qui ha conquistato un podio con Aprilia Racing nella gara del 2022 e ha firmato il suo primo podio in MotoGP nel 2014.

Gara di casa anche per Mavericks Vinales che dopo un fine settimana complicato in Austria vuole tornare a brillare in un tracciato su cui ha un buon feeling con questo tracciato, dove ha vinto in Moto2 nel 2014, mentre in MotoGP il suo miglior risultato è stato una quarta posizione.

Potrebbe essere un altro weekend difficile per la Yamaha di Fabio Quartararo con il miglior risultato di El Diablo che nella classe regina finora è il suo piazzamento tra i primi 5 nel 2019 anche se il francese potrà provare i nuovi elementi approvati durante il test privato di Misano della scorsa settimana. Un altro Fabio, Di Giannantonio in questo caso, che aspetta l’ok dei medici per essere in pista al Motorland dopo la caduta a Spielberg per il pilota romano del Ducati VR46 Racing Team che fu costretto a saltare la gara austriaca. Queste le sue parole: “È stata una settimana molto impegnativa tra check medici, allenamenti e fisioterapia. Ho recuperato, mi sento meglio, ma non so esattamente quali saranno le sensazioni in sella alla moto”.

GARA. Nelle quote Pecco e Martinator sono appaiati, in quota, a 2,75 su Goldbet e Betflag per la vittoria domenicale. Pecco punta al secondo successo sulla pista iberica dopo quello del 2021, mentre per lo spagnolo (che non sale sul gradino più alto del podio dal Gran Premio di Francia a maggio) sarebbe la prima vittoria. Offerto invece a 4 il sesto successo ad Aragon di Marc Marquez. Sulla sua scia Bastianini – trionfatore nel 2022 – proposto a 5. Molto più indietro Vinales e Aleix Espargaro, indicati a 21 volte la posta.

QUALIFICHE E GARA SPRINT – Nella lavagna delle qualifiche Martin è in leggero vantaggio su Bagnaia: 2,25 contro 2,75. Seguono Marquez a 4 e Bastianini a 8. Più staccati Vinales a 13 e Aleix Espargaro a 16. Scenario simile per la gara sprint dove i betting analyst preferiscono Martin, a 2,25, contro Pecco a 3 volte la posta, che precede Marquez a 3,50. Si gioca invece a 7,50 il successo di Bastianini.

Pronostici GP Aragon 2024: circuito e meteo

Il circuito del GP di Aragona, il Ciudad del Motor de Aragón, misura nella configurazione attuale 5,1 km e consta di 17 curve, 10 a sinistra e 7 a destra, con il rettilineo più lungo di 968 metri. Noto anche come Motorland Aragón, nell’ultima edizione disputata il tracciato ha visto prevalere Enea Bastianini, succeduto proprio a Francesco Bagnaia, vincitore dell’edizione 2021 dove fece doppietta incassando anche la pole (che aveva fatto anche nell’edizione del 2022 vinta dalla Bestia)

Il recordman assoluto della pista è però il pilota di casa Marc Marquez, che qui ha vinto in ben 5 occasioni, 4 delle quali di seguito tra il 2016 e il 2019 (ma che qui appunto non vince da 5 anni). Il record della pista, invece, resiste dall’edizione del 2020, quando Franco Morbidelli, in sella alla sua Yamaha YZR-M1 ha fermato il cronometro in 1’48″089.

Meteo. Sul tracciato di Aragon è previsto bel tempo, con solo qualche nuvola venerdì e sabato mentre cielo azzurro la domenica.

Pronostici GP Aragon 2024: programma completo e guida TV

Il weekend del GP d’Aragona della MotoGP sarà trasmesso in diretta TV integralmente su Sky Sport MotoGP e in streaming live sulle piattaforme di Sky Go e Now. Su TV8 (in streaming su Tv8.it), invece, la gara domenicale sarà trasmessa in differita, mentre tutte le sessioni del sabato dalle qualifiche alla Sprint Race saranno trasmesse in diretta anche in chiaro. Di seguito il programma completo.

Venerdì 30 agosto

10:45-11:30 Prove Libere 1 (SKY)

15:00-16:00 Prove (SKY)

Sabato 31 agosto

10:10-10:40 Prove (SKY)

10:50-11:05 Q1 (SKY-TV8)

11:15-11:30 Q2 (SKY-TV8)

15:00 Sprint race 11 giri (SKY-TV8)

Domenica 1 settembre

09:40-09:50 Warm-Up

14:00 Gara (diretta SKY- differita TV8 alle 17:00)

Quote GP Aragon 2024

Ecco le principali quote sul GP Aragon della MotoGP. Al momento sono disponibili solo le quote sui vincitori di Qualifica, Gara Sprint del sabato e Gara lunga della domenica. Anche qui è duello tra Pecco e Martinator.

FREE PICK GP Aragon 2024

Iniziamo col vedere i piloti Up and Down per questo weekend e a seguire la nostra free pick.

PILOTI UP

Bagnaia

Bastianini

Vinales

Espargaro

PILOTI DOWN

Di Giannantonio

Quartararo

Bagnaia ha vinto 7 GP contro 2 di Martin, per un +43 punti, se contassimo solo le gare lunghe della domenica. Allora perché tra Pecco e Martinator ci sono solo 5 punticini di distacco? Perchè nelle gare veloci del sabato, le sprint, sebbene ci siano meno punti in palio, domina Martin con +39 punti raccolti al sabato rispetto a Bagnaia. In un motomondiale che è ormai monomarca (8 triplette di fila per Ducati e dieci vittorie su undici gare disputate in questa stagione, senza contare le Sprint Race) si gioca su questi due nomi, con Marquez e Bastianini che proveranno ad inserirsi. Proprio vedendo alla differenza di rendimento tra sabato e domenica, questa volta andiamo contro Pecco, che invece ci ha ripagato con la free pick in Austria, per un bel raddoppio pieno ed abbondante per la vittoria della gara al Red Bull Ring di domenica. Questa volta ci concentriamo sul sabato e siamo quasi “costretti” ad andare su MARTIN VINCE SPRINT RACE @3.00. Ci sarebbero diversi testa a testa interessanti, sfruttando i piloti up&down, ma al momento sono disponibili pochissime quote per la MotoGP, solo quelle principali per la vittoria pole, sprint e gara della domenica, quindi per le eventuali giocate sui TaT e Gruppi vi diamo appuntamento con le idee di Panda nel canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

🆓FREE PICK

🏁Vittoria Sprint Race: MARTIN @3.00

