Dopo 3 anni d’astinenza Marc Marquez torna a vincere e lo fa in casa ad Aragon, col primo successo da quando è in Ducati. Jorge Martin guadagna punti su Pecco Bagnaia che fatica in Spagna, e alla domenica cade per un pesante 0 in classifica, ma ora arriva il doppio appuntamento di Misano dove l’italiano è chiamato al riscatto. Risultati MotoGP GP Aragon 2024.

Risultati MotoGP GP Aragon 2024: Marquez torna a vincere dopo 3 anni!

Marc Marquez vince il GP di Aragon, 12° appuntamento del MotoMondiale MotoGP 2024, completando una grande doppietta dopo il trionfo nella Sprint Race di sabato a seguito della pole. Lo spagnolo del team Gresini domina la corsa dalla prima all’ultima curva, facendo il vuoto, ad iniziare da Jorge Martin che con la Ducati Pramac termina secondo e partirà per Misano con 23 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati ufficiale e bi campione in carica, è stato vittima di un pauroso incidente con l’altra moto del team Gresini di Alex Marquez mentre era in lotta per il podio e ha chiuso la sua gara nella ghiaia incassando un pesante 0 in classifica. Completa il podio Pedro Acosta con la Ktm GasGas.

Ai piedi del podio chiude Brad Binder con la prima Ktm ufficiale e poi in sequenza Enea Bastianini con l’altra Ducati ufficiale, Franco Morbidelli con l’altra Pramac e le due VR46 di Fabio Di Giannantonio (sotto investigazione per la pressione pneumatici) e Marco Bezzecchi. Altra gara complicatissima per le Aprilia: 11° Espargaro, costretto al ritiro Vinales.

MotoGP, GP d’Aragona: ordine di arrivo

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Jorge Martin (Ducati)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Brad Binder (KTM)

5. Enea Bastianini (Ducati)

6. Franco Morbidelli (Ducati)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Marco Bezzecchi (Ducati)

9. Alex Rins (Yamaha)

10. Jack Miller (KTM)

11. Aleix Espargarò (Aprilia)

12. Takaaki Nakagami (Honda)

13. Augusto Fernandez (KTM)

14. Johann Zarco (Honda)

15. Joan Mir (Honda)

16. Raul Fernandez (Aprilia)

17. Luca Marini (Honda)

Rit. Alex Marquez (Ducati)

Rit. Francesco Bagnaia (Ducati)

Rit. Maverick Vinales (Aprilia)

Rit. Fabio Quartararo (Yamaha)

Rit. Miguel Oliveira (Aprilia)

Risultati MotoGP GP Aragon 2024: classifiche aggiornate

Al MotorLand abbiamo rivisto il Cabroncito che avevamo conosciuto, con Marc Marquez che domina in lungo e in largo tutte le sessioni del weekend di Aragon, anche se rimane lontano dalla vetta del Mondiale (70 i punti di ritardo) in una sfida che dovrebbe rimanere un testa a testa tra Jorge Martin che si è rimesso davanti a Pecco Bagnaia, anche se Marquez, ritrovando energie e vittoria, potrà essere un terzo incomodo molto scomodo.

MotoGP, classifica piloti

Jorge Martin 279 punti

Pecco Bagnaia 276

Enea Bastianini 217

Marc Marquez 204

Maverick Vinales 139

Pedro Acosta 132

Brad Binder 132

Aleix Espargaro 113

Alex Marquez 104

Fabio Di Giannantonio 104

Marco Bezzecchi 73

Franco Morbidelli 73

Miguel Oliveira 60

Fabio Quartararo 51

Jack Miller 47

Raul Fernandez 46

Augusto Fernandez 16

Johann Zarco 14

Joan Mir 13

Takaaki Nakagami 13

Alex Rins 8

Dani Pedrosa 7

Pol Espargaro 6

Luca Marini 1

MotoGP, classifica costruttori

Ducati 401 punti

Aprilia 213

KTM 201

Yamaha 55

Honda 28

Quote Antepost e Prossimo GP, arriva il doppio round di Misano

Dopo Aragon Francesco Bagnaia e Jorge Martin si ritrovano appaiati anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo iridato. Entrambi si giocano @1.90 di quota, con Marquez staccato @9 volte la posta.

Nessuna sosta per il motomondiale che torna subito in pista il prossimo weekend col primo dei due round di Misano che oltre al consueto GP San Marino e Riviera di Rimini Misano, sarà il tracciato che sostituirà il GP del Kazakistan che è stato annullato. Al momento non sono disponibili le quote sull’appuntamento in Riviera, ma come ogni giovedì uscirà il nostro articolo di analisi, approfondimenti e statistiche sulla MotoGP, e dobbiamo recuperare la sconfitta di questa settimana dove avevamo provato la vittoria per valore (quota @3) di Martinator nelle sue Sprint Race, ma come detto questa volta siamo incappati in un super Marquez.

