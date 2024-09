Il motomondiale ha ripreso dalla pausa estiva in modo frenetico e dopo Aragon della scorsa settimana, col ritorno di Marc Marquez, questo weekend si torna subito in pista per il primo appuntamento del doppio round di Misano in cui Pecco Bagnaia è chiamato a rispondere subito dopo le difficoltà della tappa spagnola che gli hanno fatto perdere nuovamente il primato nella classifica piloti di MotoGP. Pronostici GP San Marino 2024.

Pronostici GP San Marino 2024: i protagonisti a Misano

Dopo il GP di Aragon il Motomondiale, che torna subito in pista a Misano, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli per il GP di San Marino; 13° appuntamento del campionato del mondo 2024 di MotoGP, un tracciato che tra due settimane ospiterà anche il GP dell’Emilia Romagna, che sostituisce il Gran Premio del Kazakhistan, cancellato ancora una volta.

Il weekend di Misano sarà importantissimo per la lotta al titolo mondiale, che ad Aragon ha visto Jorge Martin portarsi a 299 punti grazie al doppio secondo posto (sprint race + gara), a +23 su Francesco Bagnaia, finito nella sabbia dopo un contatto con Alex Marquez. Pecco sarà normalmente in pista (anche se ha dichiarato di non essere al 100%) e sarà chiamato al riscatto nella gara di casa, ma attenzione a Marc Marquez, che si è portato a quota 229 punti, +1 su Enea Bastianini, e vuole allungare la striscia di successi dopo aver sfatato il tabù in Spagna, tornando ad una vittoria che mancava da ben 1043 giorni

Proverà ad essere protagonista anche Enea Bastianini (che ha saltato per infortunio lo scorso GP di casa) così come tutti gli altri piloti Ducati, con in testa Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio.

In casa Aprilia si cerca il riscatto dopo un Motorland da dimenticare, mentre KTM cerca conferme dopo l’ottimo weekend di Pedro Acosta e Brad Binder. Solito discorso per Honda e Yamaha, che proveranno a sfruttare i giorni di test svolti proprio al Misano World Circuit Marco Simoncelli, ma che al momento sono sempre molto in ritardo dalle altre moto.

Pronostici GP San Marino 2024: circuito e meteo

Circuito. Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è lungo nella sua configurazione attuale circa 4,2 chilometri e consta di 16 curve, di cui 6 a sinistra e 10 a destra. La larghezza della carreggiata è di 14 metri, mentre il rettilineo più lungo è di 530 metri. Il record del circuito lo detiene Francesco Bagnaia, che il 10 settembre 2023 con la sua Ducati ha fermato il tempo in gara in 1:31.791. Quella di quest’anno sarà l’edizione numero 27 del Gran Premio motociclistico di San Marino che lo scorso anno ha visto imporsi sia nella Sprint sia nella gara domenicale la Ducati del team Pramac di Jorge Martin. Bagnaia è comunque nella storia recente il pilota italiano che ha vinto per ultimo la corsa, assicurandosi l’edizione 2022, dopo aver vinto anche quella dell’anno precedente. Sono 3, invece, i successi di Marc Marquez, ai tempi in cui guidava la Honda ufficiale, come 3 sono le vittorie di Jorge orenzo e Valentino Rossi.

Meteo. Per il momento il meteo promette tempo variabile al venerdì e belle giornate sabato e domenica

Pronostici GP San Marino 2024: programma completo e guida TV

Il weekend di Misano sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP e in streaming live Su Sky Go e Now. Su TV8 (streaming sul sito Tv8.it) saranno trasmesse in diretta in chiaro tutte le sessioni a partire dalle Qualifiche della MotoGP in poi fino alla gara della domenica della classe regina (ad eccezione del warm up). Di seguito il programma in dettaglio.

Venerdì 6 settembre

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1 (SKY)

15:00-16:00 MotoGP Prove (SKY)

Sabato 7 settembre

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2 (SKY)

10:50-11:05 MotoGP Q1 (SKY-TV8)

11:15-11:30 MotoGP Q2 (SKY-TV8)

15:00 MotoGP Sprint 13 giri (SKY-TV8)

Domenica 8 settembre

09:40-09:50 MotoGP Warm-Up (SKY)

14:00 MotoGP Gara (SKY-TV8)

Quote GP San Marino 2024

Francesco Bagnaia, vincitore nel 2021 e 2022 sui tornanti romagnoli, sogna la tripletta davanti ai suoi tifosi: un’ipotesi decisamente realistica, secondo gli esperti Sisal, tanto che il successo del pilota torinese è offerto a 2,25 per la gara domenicale. Bagnaia dovrà guardarsi le spalle dai due grandi rivali della stagione, Jorge Martín e Marc Márquez. Il numero 89 della Ducati Pramac lo scorso anno fece doppietta e cerca conferme per allungare in classifica iridata. Martinator, tra l’altro, è a secco di successi da sette gare ma sta avendo una costanza incredibile come dimostrano i sei secondi posti nelle ultime tre tappe mondiali. La vittoria di Jorge si gioca a 3,00 per la gara lunga.

C’è poi Marc Márquez, plurivincitore a Misano con sei successi in tutte le classi, e reduce dalla doppietta di Aragon. Il Cabroncito, ora che si è sbloccato, non vuole fermarsi tanto che il trionfo scende a 4,00 la domenica.Se si esclude Enea Bastianini, in sella alla seconda Ducati e vincente a 7,50, il resto dei pilioti appare lontanissimo dai Big Three della categoria: Fabio Di Giannantonio si gioca a 25 mentre il vincitore che esce da un poker formato da Pedro Acosta, Brad Binder, Aleix Espargarò e Maverick Viñales, pagherebbe 33 volte la posta.

QUALIFICHE E GARA SPRINT – La situazione si ribalta nelle qualifiche dove è Martin il favorito, in quota, a 2 contro Bagnaia a 3 e Marquez a 5. Staccati Bastianini a 13 e Acosta e Vinales a 16. Testa a testa ancora più serrato nella gara sprint in cui Martin è leggermente in vantaggio, a 2,50, su Bagnaia, indicato a 2,75. Può giocarsi le sue carte anche Marquez, proposto a 4, davanti a Bastianini a 11. Poca fiducia in Vinales e Acosta a 21 volte la posta.

FREE PICK GP San Marino 2024

La settimana scorsa avevamo puntato su Jorge Martin nella sua specialità, la sprint race, ma sia Martinator che noi ci siamo dovuti inchinare al ritorno di Marc Marquez che aveva già strabiliato tutti con una super pole, ha vinto il sabato poi è andato a dominare anche la gara lunga di domenica. Qui a Misano avremo la fortuna di correre due round, e sfrutteremo il primo come studio in vista del secondo su cui si concentreranno le nostre bet.

In ogni caso qui ci aspettiamo un weekend favorevole da Pecco e Marquez, ma tra i nomi secondari segnaliamo anche l‘Aprilia che potrebbe riprendersi con Vinales ed Espargaro e occhio anche a Franco Morbidelli che potrebbe essere la sorpresa; ovviamente questi tre nomi sono da tenere in considerazione non per un eventuale vittoria, ma per piazzamenti, testa a testa e gruppi, quando usciranno le quote che quest’anno in MotoGP continuano ad essere poche, e ad uscire molto tardi, quindi per ora andiamo con no bet.

Viceversa potrebbe essere una gara di casa difficile per Fabio Di Giannantonio che non è ancora al 100% e come sempre per i piloti Honda e Yamaha.

Usciranno aggiornamenti ed eventuali consigli di scommesse nei nostri canali Telegram di Betting Maniac, con le idee di Panda, soprattutto nel canale VIP dove trovate tutti i contenuti, anche degli altri tipsters (7 in tutto) sui principali sport.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.