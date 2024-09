Va in archivio il primo round di Misano del Motomondiale, con la vittoria al sabato di Jorge Martin che però sbaglia tutto nella strategia della gara lunga di domenica dove torna a vincere per il 2° Gran Premio di fila Marc Marquez su Pecco Bagnaia che gestisce bene e ricuce in classifica su Martinator. Ora ci attende un altro turno a Misano. Risultati MotoGP San Marino 2024.

Risultati MotoGP San Marino 2024: Ancora il Cabroncito. Martin sbaglia, Bagnaia si avvicina

Va in archivio il primo dei due round che il Motomondiale correrà a Misano, nel circuito dedicato a Marco Simoncelli, tredicesima tappa stagionale della MotoGP. Vince ancora Marc Marquez che fa suo il GP di San Marino 2024, condizionato da una situazione meteo altalenante che ha beffato Jorge Martin. Il Cabroncito conquista il secondo successo consecutivo dopo Aragon mettendo la sua Ducati del team Gresini davanti alle due factory di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini e confermando di essere tornato davvero competitivo, in attesa del passaggio nel team ufficiale il prossimo anno.

Jorge Martin ha deciso troppo presto il cambio di moto dopo le prime gocce, ed è l’unico dei piloti in testa a sbagliare, terminando così solo al 15° dopo che era tornato a vincere al sabato in Sprint Race, la sua specialità. Ora Pecco è a -7 dal leader del Motomondiale.

Ai piedi del podio Brad Binder davanti a Marco Bezzecchi e ad Alex Marquez. In top 10 anche Quartararo, Miller, Di Giannantonio e Pol Espargaro (wild card per KTM). A punti anche Olivera, Zarco, Nakagami, Bradl e il citato Jorge Martin che si salva sul finale su Vinales portando a casa almeno un punto nella disastrosa domenica di Misano. Sfortunato Franco Morbidelli, la prima vittima del bagnato, caduto al nono giro mentre si trovava terzo a caccia di Bagnaia e Martin, e dopo aver centrato il podio al sabato; lo avevamo scritto chiaramente che ci attendevamo un Morbido competitivo a Misano mentre ci hanno deluso le Aprilia.

Risultati MotoGP San Marino 2024: Classifiche aggiornate

MotoGP, GP San Marino: ordine di arrivo

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Enea Bastianini (Ducati)

4. Brad Binder (KTM)

5. Marco Bezzecchi (Ducati)

6. Alex Marquez (Ducati)

7. Fabio Quartararo (Yamaha)

8. Jack Miller (KTM)

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

10. Pol Espargaro (KTM)

11. Miguel Oliveira (Aprilia)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Takaaki Nakagami (Honda)

14. Stefan Bradl (Honda)

15. Jorge Martin (Ducati)

16. Maverick Vinales (Aprilia)

17. Pedro Acosta (GasGas)

18. Raul Fernandez (Aprilia)

19. Alex Rins (Yamaha)

RITIRATI

Aleix Espargaro (Aprilia)

Augusto Fernandez (GasGas)

Franco Morbidelli (Ducati)

MotoGP, classifica piloti

Jorge Martin 312 punti

Pecco Bagnaia 305

Marc Marquez 259

Enea Bastianini 250

Brad Binder 161

Pedro Acosta 152

Maverick Vinales 139

Aleix Espargaro 119

Fabio Di Giannantonio 119

Alex Marquez 114

Marco Bezzecchi 93

Franco Morbidelli 90

Miguel Oliveira 65

Fabio Quartararo 61

Jack Miller 58

Raul Fernandez 46

Takaaki Nakagami 21

Johann Zarco 21

Augusto Fernandez 20

Alex Rins 15

Joan Mir 15

Pol Espargaro 12

Dani Pedrosa 7

Stefan Bradl 2

Luca Marini 1

MotoGP, classifica costruttori

1. Ducati 463

2. KTM 234

3. Aprilia 224

4. Yamaha 72

5. Honda 37

MotoGp, classifica team

1. Ducati Lenovo Team 555

2. Prima Pramac Racing Ducati 402

3. Gresini Racing MotoGP Ducati 373

4. Aprilia Racing 258

5. Red Bull KTM Factory Racing 225

6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 212

7. Red Bull GasGas Tech3 KTM 172

8. Trackhouse Racing Aprilia 111

9. Monster Energy Yamaha MotoGP 76

10 Lucio Cecchinello Racing Honda 42

11. Repsol Honda Team 16

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost e prossimo GP ancora a Misano

Gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria del titolo piloti di MotoGP vedono Francesco Bagnaia allungare su Jorge Martin, nonostante il piemontese rimanga dietro 7 punti rispetto allo spagnolo. Qualche chance per il rinato Marc Marquez, una sua difficile rimonta non è impossibile visto che il titolo mondiale del Cabroncito si gioca @7 volte la posta.

Ora una settimana di pausa e poi il motomondiale correrà ancora a Misano per il GP Emilia Romagna che sostituisce il round del Kazakistan, saltato nuovamente (al momento non sono disponibili le quote).

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.