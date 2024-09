Il doppio turno di Misano per la MotoGP va in archivio, ed è amaro per Pecco Bagnaia che rallenta pesantemente la sua rincorsa verso il terzo titolo motomondiale consecutivo, con Jorge Martin che torna a scappare, anche nelle quote, ma a vincere è Enea Bastianini (con un sorpasso all’ultima curva al limite e molto contestato). Vediamo tutti gli aggiornamenti con i risultati MotoGP Emilia Romagna 2024.

Risultati MotoGP Emilia Romagna 2024: ordine d’arrivo, vince Martin, pesante caduta di Pecco

Enea Bastianini vince il GP dell’Emilia Romagna 2024, il secondo appuntamento consecutivo a Misano per la MotoGP, ma le polemiche non mancano. All’ultimo giro, infatti, il pilota Ducati esegue un sorpasso al limite su Jorge Martin conquistando il successo, con lo spagnolo visibilmente contrariato e protagonista anche di un gestaccio all’indirizzo della Bestia.

Nonostante il secondo posto, Martin può dirsi contento visto che allunga in classifica iridata sfruttando il ko di Francesco Bagnaia, caduto a sei giri dal termine, con Martinator che si porta così a 24 punti di vantaggio. A completare il podio Marc Marquez, davanti a Bezzecchi, seguiti da Vinales, Quartararo, Espargaro, Alex Marquez e Oliveira in top 10. A concludere a punti Mir, Marini, Raul Fernandez, Di Giannantonio e Zarco.

Giornata speciale per la Ducati, che nel GP dell’Emilia-Romagna raggiunge grazie al successo di Enea Bastianini quota 100 vittorie in MotoGP e conquista aritmeticamente il titolo costruttori 2024 con sei GP d’anticipo. Si tratta del sesto successo per la casa di Borgo Panigale: il primo nel 2007, poi cinque consecutivi a partire dalla stagione 2020.

MotoGP, GP Emilia Romagna: ordine di arrivo

E. Bastianini 41’14.653

J.martin +5.002

M.marquez +7.848

M.bezzecchi +9.200

F.morbidelli +13.601

M.viñales +15.484

F.quartararo +20.922

A.espargaro +22.795

A.marquez +27.704

M.oliveira +31.891

J.mir +33.062

L.marini +35.411

R.fernandez +36.335

F.di giannantonio +37.395

J.zarco +38.909

J.miller +40.454

T.nakagami +46.394

A.fernandez +47.755

B.binder +1’25.918

F.bagnaia (ritirato)

P.acosta (ritirato)

Le classifiche di MotoGP aggiornate

MotoGP, classifica generale

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) 341 punti

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 317

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 282

Marc Marquez (Gresini Racing Motogp) 281

Brad Binder (Red Bull Ktm Factory Racing) 165

Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) 157

Maverick Vinales (Aprilia Racing) 149

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 127

Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Ducati) 121

Alex Marquez (Gresini Racing Motogp) 121

Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Ducati) 108

Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing) 102

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha Motogp) 73

Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse Racing) 71

Jack Miller (Red Bull Ktm Factory Racing) 58

Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse Racing) 49

Johann Zarco (LCR Honda) 22

Takaaki Nakagami (LCR Honda) 21

Augusto Fernandez (Red Bull GASGAS Tech3) 20

Joan Mir (Repsol Honda Team) 20

Alex Rins (Monster Energy Yamaha Motogp) 15

Pol Espargaro (Red Bull Ktm Factory Racing) 12

Daniel Pedrosa (Red Bull Ktm Factory Racing) 7

Luca Marini (Repsol Honda Team) 5

Stefan Bradl (HRC Test Team) 2

Remy Gardner (Monster Energy Yamaha Motogp) 0

Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) 0

MotoGP, classifica costruttori

Ducati 500

KTM 239

Aprilia 234

Yamaha 84

Honda 42

MotoGP, classifica team

Ducati Lenovo Team 599

Prima Pramac Racing Ducati 443

Gresini Racing MotoGP Ducati 402

Aprilia Racing 276

Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 229

Red Bull KTM Factory Racing 223

Red Bull GasGas Tech3 KTM 177

Trackhouse Racing Aprilia 120

Monster Energy Yamaha MotoGP 88

Lucio Cecchinello Racing Honda 43

Repsol Honda Team 25

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost: Jorge Martin torna ad allungare

Jorge Martin torna ad aumentare il suo vantaggio nel testa a testa con Pecco Bagnaia che vale il titolo iridato di MotoGP, e lo vediamo anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del motomondiale, con Martinator che torna @1.57 di quota mentre Pecco si allontana @2.80.

Piccole speranze anche per Enea Bastianini, anche se il suo rientro in corsa per il mondiale, e la vittoria finale, si giocano @12, nel suo ultimo anno in Ducati ufficiale prima di fare spazio proprio a quel Marc Marquez che la Bestia si è rimesso dietro nelle quote antepost, visto che il Cabroncito, dopo la doppietta tra Aragon e Misano 1, è tornato a salire in quota @15.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.