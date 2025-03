Marc Marquez si presenta al COTA di Austin, uno dei tracciati che preferisce e che lo ha visto vincere 7 volte, con il morale a mille e il comando della classifica piloti dopo il 4 su 4 nelle gare iniziali di Thailandia e Argentina dove non ha lasciato nulla agli avversari, ad iniziare dal fratello Alex, suo primo contender, mentre Pecco Bagnaia è apparso in netta difficoltà. Vediamo i nostri Pronostici MotoGP Austin 2025 per il Gran Premio delle Americhe in Texas, terzo appuntamento stagionale del motomondiale.

Pronostici MotoGP: i protagonisti ad Austin

Domenica 30 marzo va in scena la terza prova del Motomondiale con il Gran Premio delle Americhe 2025, terzo appuntamento della MotoGP che finora ha visto le Ducati confermarsi come dominanti, in particolare i fratelli Marquez, mentre Pecco sta faticando in questo avvio stagionale.

Marc Marquez arriva su un tracciato che conosce e ama profondamente, teatro di molte delle sue vittorie più iconiche, il COTA che è quasi casa sua visto che conta sette vittorie su 10 gare disputate qui, che potevano essere otto senza la caduta del 2024 avvenuta mentre era in testa alla gara. Forte del feeling già positivo con la Desmosedici su questa pista nella passata stagione, Márquez punta a confermarsi ai vertici dopo le vittorie dominanti dei primi due GP (si è aggiudicato tutte e quattro le gare disputate tra Thailandia e Argentina, con l’otto volte iridato apparso imbattibile in sella alla Ducati ufficiale), davanti al fratello Alex Marquez (quattro secondi posti in altrettante gare in sella alla Ducati del Team Gresini), che per molti è il vero antagonista del Cabroncito per la vittoria finale del mondiale.

Sì perchè Francesco Bagnaia, compagno di Marquez sulla Ducati ufficiale, sta faticando tantissimo in questo avvio e ad Austin ha vissuto momenti diversi e altalenanti. Queste le parole di Pecco in vista del weekend texano: “Un tracciato molto lungo, tra i più impegnativi del calendario sia dal punto di vista fisico che a livello di guida con 20 curve. Nel 2023 ho centrato una bella vittoria nella Sprint, mentre lo scorso anno ho fatto più fatica. In Argentina abbiamo centrato altri due solidi piazzamenti, ma non siamo stati perfetti e competitivi quanto avremmo voluto. Dobbiamo continuare a lavorare con la squadra per ritrovare delle buone sensazioni alla guida”. Dopo due appuntamenti ha già 31 punti di distacco dal compagno e leader del motomondiale, con il tre volte iridato che sta pensando seriamente di tornare in sella alla Ducati Desmosedici GP 24, visto lo scarso feeling con quella che è stata definita 24.5.

Non mancano le possibili sorprese (sempre con Ducati), come un redivivo Franco Morbidelli che ha iniziato davvero bene il 2025 con la Ducati satellite del VR46 Racing Team con cui a Termas de Rio Hondo ha portato a casa il primo podio. L’italo-brasiliano si presenta ad Austin in quarta posizione nella classifica generale con 37 punti. Ci sarà anche il suo compagno di team, Fabio Di Giannantonio che continua nel suo recupero dall’infortunio alla spalla e in Argentina ha ottenuto due Top5 che lo fanno salire in sesta posizione in campionato con 22 punti. In casa Ducati chi deve ancora prendere le “misure” alla nuova categoria è Fermin Aldeguer (Gresini Racing).

Le altre moto sembra attardate, con l’Aprilia che aspetta ancora il campione del mondo in carica, Jorge Martin (sempre sostituito dal tester Lorenzo Savadori), mentre Marzo Bezzecchi è reduce dalla delusione Argentina (dopo il sesto posto della Sprint, aveva tamponato Fabio Quartararo alla prima curva nella gara lunga della domenica, subito ritirato). Il pilota riminese che vanta due podi ad Austin, terzo in Moto2 nel 2021 e terzo in Moto3 nel 2018, proverà a sfruttare al meglio la sua Aprilia RS-GP25, moto che ricordiamo, lo scorso anno colse una doppietta con Vinales.

E proprio di Maverick Vinales parliamo con un altra moto che sta faticando, la KTM anche se il pilota spagnolo ha detto di aver lasciato l’Argentina con sensazioni incoraggianti, un feeling crescente con la propria moto e alcuni passi in avanti tecnici, oltre ai bei ricordi di Austin. Anche l’altro pilota KTM, Enea Bastianini, ha bei ricordi al COTA (ha vinto l’edizione 2022 ed è salito sul terzo gradino la scorsa stagione) ma non ha ancora preso le misure della sua nuova RC16 e al momento ha racimolato solo 7 miseri punti in 2 GP. Infine Pedro Acosta, il rookie meraviglia dello scorso anno, che ha avuto un avvio di 2025 davvero sotto le aspettative, ma non per colpa sua, e la corte di Valentino Rossi e della Ducati potrebbe portarlo a lasciare la casa austriaca che dopo i problemi finanziari emersi in inverno, non ha mostrato la competitività del 2024.

Anche Alex Rins ha un legame speciale con il tracciato texano ma sa anche che il COTA rappresenta una delle sfide tecniche più complesse del calendario per la sua Yamaha che sta comunque crescendo dopo stagioni da incubo. Dall’altra parte del box Fabio Quartararo arriva a questo appuntamento con la voglia di riscattarsi dopo un weekend argentino complicato sotto diversi aspetti. Il francese ha un buon feeling con questo tracciato dove punta a migliorarsi.

Anche la Honda deve continuare a migliorarsi per tornare protagonista dopo anni bui. Joan Mir arriva ad Austin con un atteggiamento positivo dopo un avvio di stagione incoraggiante e speriamo in un buon weekend anche per Luca Marini che habei ricordi qui dove ha ottenuto il suo primo podio nella classe regina nel 2023 e nella domenica argentina di Termas de Rio Hondo ha dimostrato un gran bel passo in gara, ma troppo penalizzato dal giro secco della qualifica.

Gran Premio delle Americhe 20’25: circuito, meteo, numeri e statistiche

Circuito. Il COTA (Circuit of the Americans) misura 5.5 Km e conta 11 curve a sinistra e 9 a destra. Il primo settore è caratterizzato dalla salita della prima curva, ben 41 metri di dislivello, e prosegue con una sequenza di curve medio veloci. Il secondo settore è caratterizzato dalla lentissima curva 11 che lancia sul rettilineo più lungo del circuito, 1200 metri.

Record. Il tempo record in gara è stato ottenuto il 16 aprile 2023 da Alex Rins fermando il cronometro in 2’03″126. Lo scorso anno è stata l’Aprilia con Maverick Vinales ad imporsi sia nella Sprint sia nella gara domenicale, mentre nel 2023 Francesco Bagnaia su questa pista ha vinto la Sprint del sabato, cedendo a Rins la gara della domenica. Marc Marquez detiene il record di successi su questo tracciato, ovvero 7 di cui 6 di seguito dal 2013 al 2018, vincendo poi anche nel 2021 dopo che l’anno prima l’appuntamento con il GP delle Americhe era stato cancellato per la pandemia di Coronavirus.

Meteo. Al momento il meteo prevede tempo incerto venerdì e schiarite sabato e domenica

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP delle Americhe 2025?

Il weekend del GP delle Americhe sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP e in streaming live su Sky Go e NOW. Su TV8 (streaming tramite il sito ufficiale tv8.it), invece, si potranno seguire in chiaro e in diretta le qualifiche e la Sprint, mentre la gara domenicale solo in differita. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 28 MARZO

16:45-17:30 MotoGP Prove Libere 1 (Sky Sport MotoGP)

21:00-22:00 MotoGP Prove (Sky Sport MotoGP)

SABATO 29 MARZO

16:10-16:40 MotoGP Prove (Sky Sport MotoGP, TV8)

16:50-17:05 MotoGP Q1 (Sky Sport MotoGP, TV8)

17:15-17:30 MotoGP Q2 (Sky Sport MotoGP, TV8)

21:00 MotoGP Sprint 10 giri (Sky Sport MotoGP, TV8)

DOMENICA 30 MARZO

16:40-16:50 MotoGP Warm-Up (Sky Sport MotoGP)

21:00 MotoGP Gara (diretta su Sky Sport MotoGP e differita su TV8 alle 23:05)

Quote MotoGP Gran Premio delle Americhe

Su Sisal il numero 93 della Ducati Factory, Marc Marquez, è favoritissimo sia per la Sprint con quota @1,25, sia per la gara lunga in cui si scende ulteriormente @1,20. Alle spalle di Márquez c’è Pecco Bagnaia il quale ad Austin, se si esclude la Sprint dello scorso anno e un successo in Moto2 nel 2018, non è mai salito sul gradino più alto del podio. L’inizio stagionale di Nuvola Rossa è deficitario, non essendo mai stato in lotta per la vittoria nei primi due GP dell’anno. Il pilota torinese è proposto vincente @7,50 per la gara lunga e @9,00 per la corsa del sabato.

Il terzo incomodo rimane, al momento, Alex Márquez, unico che tra Thailandia e Argentina è riuscito a tenere il passo di Marc. Il pilota della Ducati del Team Gresini vuole mettere la ruota davanti al fratello per lanciare la sua candidatura al titolo mondiale: il successo di Alex, al sabato, è offerto @7,50 mentre si sale @9,00 per il trionfo nella gara lunga. Il resto del gruppo è attardato con Pedro Acosta, KTM, e Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, in quota @20 mentre Franco Morbidelli in trionfo pagherebbe @25 volte la posta.

Up & Down Moto GP Austin

UP: MARC MARQUEZ / MARCO BEZZECCHI

Ovviamente Marc Marquez, con un avvio impressionante di 2025, anzi dominante, e a casa sua al COTA, sulla carta imbattibile qui in questo momento, ma è troppo facile, e la quota troppo bassa per una gara sulle due ruote della MotoGP che può sempre regalare sorprese ad ogni curva. Ecco allora che segnaliamo Marzo Bezzecchi come pilota UP qui, proprio per riscattare la brutta domenica di Termas de Rio Hondo col ritiro subito al via, e con una moto che lo scorso anno su questa pista è andata molto forte.

DOWN: ENEA BASTIANINI / FRANCESCO BAGNAIA

Enea ha vinto qui in passato, e ha portato a casa un altro podio in MotoGP al COTA, ma è abbastanza palese che non abbia ancora il giusto feeling con la sua KTM con cui ha combinato pochissimo dopo i primi 2 GP stagionali. Nel confronto interno con Vinales potrebbe perdere, con Maverick che ha migliorato le proprie sensazioni in Argentina, e che qui fece doppietta lo scorso anno. Down anche per Pecco che non ha nel COTA il suo tracciato preferito, e non si trova con la moto del 2025, tanto da pensare di tornare a quella del 2024, una mossa quanto meno allarmante per Bagnaia che anche in questo weekend potrebbe uscirne male.

Pronostici MotoGP Austin 2025: le nostre scommesse

In base anche a quanto detto negli Up&Down dei piloti, la giocata che preferiamo è il testa a testa interno in KTM dove in questo momento vediamo meglio Vinales rispetto ad Enea. Maverick non riuscirà di certo a replicare la doppietta del 2024, ma potrà fare meglio di Bastianini. Aspettiamo le quote perchè al momento sono disponibili solo pole, gara sprint e gara di domenica vincenti, niente gruppi e testa a testa ancora. Collegati prossimamente o seguici su Telegram per non perderti tutto.

