La stagione 2025 di MotoGP sarà la più lunga di sempre con 22 Gran Premi al via dal 2 marzo in Thailandia, e si continua fino al 17 novembre per gol gran finale a novembre. Vediamo anche i team, i piloti, le quote antepost aggiornate e pure il calendario di Superbite, per rimanere sulle due ruote. Calendario e Quote MotoGP 2025.

Calendario e Quote MotoGP 2025: tutte le date della nuova stagione

Vediamo il calendario del Motomondiale 2025 che, tolte possibili cancellazioni, si annuncia come il più lungo di sempre sulla carta con ben 22 Gran Premi in programma. La tappa inaugurale del campionato andrа in scena in Thailandia ad inizio marzo, mentre Valencia tornerà ad ospitare il round conclusivo a metà novembre, dopo essere saltata per la terribile inondazione del 2024.

In mezzo altri 20 GP, tra cui due appuntamenti sul suolo italiano con il Gran Premio d’Italia al Mugello (22 giugno) ed il Gran Premio di San Marino a Misano (14 settembre). Da segnalare il reinserimento in MotoGP di Argentina (Termas de Rio Hondo), Repubblica Ceca (Brno) e Ungheria (Balaton Park), mentre sono state escluse Kazakistan ed India. Per quanto riguarda i test l’attivitа in pista dei team comincerа giа dal 31 gennaio al 2 febbraio con lo shakedown a Sepang.

Round 01 – THAILANDIA – 2 marzo (Buriram)

Round 02 – ARGENTINA – 16 marzo (Rio Hondo)

Round 03 – AMERICHE – 30 marzo (Austin)

Round 04 – QATAR – 13 aprile (Lusail)

Round 05 – SPAGNA – 27 aprile (Jerez)

Round 06 – FRANCIA – 11 maggio (Le Mans)

Round 07 – GRAN BRETAGNA – 25 maggio (Silverstone)

Round 08 – ARAGON – 8 giugno (Alcaсiz)

Round 09 – ITALIA – 22 giugno (Mugello)

Round 10 – OLANDA – 30 giugno (Assen)

Round 11 – GERMANIA – 13 luglio (Sachsenring)

Round 12 – REP.CECA – 20 luglio (Brno)

Round 13 – AUSTRIA – 17 agosto (Spielberg)

Round 14 – UNGHERIA – 24 agosto (Balaton Park)

Round 15 – CATALOGNA – 7 settembre (Montmelт)

Round 16 – SAN MARINO – 14 settembre (Misano)

Round 17 – GIAPPONE – 28 settembre (Motegi)

Round 18 – INDONESIA – 5 ottobre (Mandalika)

Round 19 – AUSTRALIA – 19 ottobre (Phillip Island)

Round 20 – MALESIA – 26 ottobre (Sepang)

Round 21 – PORTOGALLO – 9 novembre (Portimao)

Round 22 – VALENCIA – 17 novembre (Valencia)

Team e Piloti Motomondiale 2025

Ecco i piloti ufficiali che correranno in MotoGP nel 2025, con tanti cambi di moto, ad iniziare da Marco Bezzecchi che è passato in Aprilia ufficiale al fianco del campione del mondo in carica, Jorge Martin, che ha salutato la Ducati Pramac con uno storico successo.

Francesco Bagnaia ovviamente confermato in Ducati ufficiale, con al fianco un “ingombrante” Marc Marquez, e bisognerà vedere la coesistenza dei due nel box della dominante moto di Borgo Panigale.

Enea Bastianini passa in KTM Factory, mentre sulla moto austriaca ufficiale rimangono Brad Binder e Pedro Acosta, talento cristallino che con un anno in più sulle spalle è atteso ad una bella stagione, anche se la KTM sta passando un periodo difficile e i rumors parlano di un suo ritiro dal motomondiale, come aveva già fatto Suzuki.

Num. Pilota Team Moto 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 89 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 25 Raul Fernandez Trackhouse Racing Aprilia 88 Ai Ogura Trackhouse Racing Aprilia 1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 73 Alex Marquez Gresini Racing MotoGP Ducati Fermin Aldeguer Gresini Racing MotoGP Ducati 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina VR46 MotoGP Team Ducati 72 Franco Morbidelli Pertamina VR46 MotoGP Team Ducati 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 23 Enea Bastianini KTM Factory Racing Tech3 KTM 12 Maverick Vinales KTM Factory Racing Tech3 KTM 10 Luca Marini Repsol Honda Team Honda 36 Joan Mir Repsol Honda Team Honda 30 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda LCR Honda 5 Johann Zarco CASTROL Honda LCR Honda 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 88 Miguel Oliveira Pramac Racing Yamaha 43 Jack Miller Pramac Racing Yamaha

Quote Antepost: Marc Marquez favorito per il titolo iridato

Dopo i passi in avanti del 2024 e il passaggio alla Ducati ufficiale (con la moto di Borgo Panigale che ha dominato lo scorso anno), il 2025 potrebbe tornare ad essere l’anno di Marc Marquez che vuole un altro titolo mondiale di MotoGP e secondo i bookmakers come SISAL potrà anche riuscirci visto che il Carboncino è il favorito assoluto dalle quote.

Superbike 2025: tutto sulla nuova stagione di SBK

Negli ultimi anni, non per colpa nostra ma per mancanza di quote, abbiamo seguito poco la Superbike che vogliamo tornare a tenere sott’occhio con le nostre rubriche di motori dove nel 2025 avranno spazio anche la Nascar e la Indy americane, sempre quote permettendo, vista la pochezza di proposte di betting sul Motor Sport in Italia, se togliamo la F1 che è l’unica che si salva.

Tornando alla SBK 2025, si riprenderà già da gennaio con le moto derivate che scenderanno in pista per i primi test in vista della stagione che riprende sempre con favorito principale il turco Toprak Razgatlioglu che è stato straordinario nel 2024 con la sua BMW. A provarci ci sarа ancora il nostro Nicolò Bulega che lo scorso anno è stato il suo avversario principale.

Due saranno le gare che si svolgeranno in Italia: una a Cremona sul circuito in cui si è debuttato proprio quest’anno, l’altra sul classico circuito Marco Simoncelli di Misano. Una grande novitа che riguarda la gara del Balaton Park Circuit, in Ungheria

Di seguito tutte le date da tenere a mente per la stagione 2025 di superbike che sarа come di consueto trasmessa in tv sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Test

22 e 23 gennaio – Circuito de Jerez – Angel Nieto

28 e 29 gennaio – Autodromo Internacional do Algarve

17 e 18 febbraio – Phillip Island Grand Prix Circuit

Gran Premi

21-23 febbraio: Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia

28-30 marzo: Autodromo Internacional do Algarve, Portogallo

11-13 aprile: TT Circuit Assen, Olanda

2-4 maggio: Cremona Circuit, Italia

16-18 maggio: Autodrom Most, Repubblica Ceca

13-15 giugno: Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Italia

11-13 luglio: Donington Park, Gran Bretagna

25-27 luglio: Balaton Park Circuit, Ungheria

5-7 settembre: Circuit de Nevers Magny-Cours, Francia

26-28 settembre: MotorLand Aragon, Spagna

10-12 ottobre: Circuito Estoril, Portogallo

17-19 ottobre: Circuito de Jerez – Angel Nieto, Spagna

