Il Gran Premio delle Americhe 2025 del motomondiale si conclude con un colpo di scena, la caduta di Marc Marquez che stava nuovamente dominando (dopo la sprint) in un tracciato che lo ha visto grande protagonista in passato. Ne approfitta Pecco Bagnaia che vince in Texas, ma anche il fratello Alex Marquez che ora è al comando della classifica piloti. Risultati MotoGP Austin 2025.

Risultati MotoGP Austin 2025: cade Marc Marquez, vince Pecco

Francesco Bagnaia trionfa nel GP delle Americhe 2025, terza prova stagionale del motomondiale e conquista il suo primo successo stagionale in MotoGP. Il pilota italiano del team Ducati ufficiale approfitta della clamorosa scivolata del vicino di box Marc Marquez, caduto all’inizio del nono giro mentre stava dominando la gara e poi costretto al ritiro.

Alle spalle dell’italiano Alex Marquez con la Ducati Gresini che porta a casa il esto 2° posto di fila, sale in vetta alla classifica iridata: +1 su Marquez Sr. e + 12 su Bagnaia.

Il terzo gradino del podio se lo prende un grande Fabio Di Giannantonio con la VR46 (un podio che gli mancava dal 2023 quando vinse in Qatar). Si conferma Franco Morbidelli col 4° posto finale, anche se distaccato di oltre 7 secondi da Diggia alla bandiera a scacchi.

Alle spalle del quartetto Ducati un grande Jack Miller con la Yamaha del team Pramac (5°), che è riuscito a tenersi alle spalle i combattivi Marco Bezzecchi con l’Aprilia ufficiale ed Enea Bastianini con la Ktm Tech 3 (6° e 7°).

In top 10 anche un ottimo Luca Marini con la Honda ufficiale (8°), seguito dall’Aprilia Trackhouse di Ogura (9°) e dalla Yamaha ufficiale di Quartararo (10°).

Ordine d’arrivo e Classifiche motomondiale

MotoGP, GP Americhe: ordine di arrivo

F. Bagnaia A. Marquez +2.089 F. Di Giannantonio +3.594 F. Morbidelli +10.732 J. Miller +11.857 M. Bezzecchi +12.238 E. Bastianini +12.815 L. Marini +15.646 A. Ogura +16.344 F. Quartararo +18.255 A. Rins +24.256 R. Fernandez +27.938 A. Fernandez +35.740 M. Viñales +42.724 L. Savadori +46.397 S. Chantra +1’03.601 J. Zarco +2 Giri

F. Aldeguer ritirato

B. Binder ritirato

M. Marquez ritirato

J. Mir ritirato

P. Acosta ritirato

MotoGP 2025, la classifica piloti

Alex MARQUEZ (Gresini Ducati) 87 punti Marc MARQUEZ (Ducati) 86 Francesco BAGNAIA (Ducati) 75 Franco MORBIDELLI (VR46 Ducati) 55 Fabio DI GIANNANTONIO (VR46 Ducati) 44 Johann ZARCO (LCR Honda) 25 Ai OGURA (Trackhouse Aprilia) 25 Marco BEZZECCHI (Aprilia) 24 Brad BINDER (KTM) 19 Luca MARINI (Honda) 19 Jack MILLER (Pramac Yamaha) 18 Enea BASTIANINI (Tech3 KTM) 16 Pedro ACOSTA (KTM) 15 Fabio QUARTARARO (Yamaha) 15 Joan MIR (Honda) 9 Alex RINS (Yamaha) 9 Maverick VINALES (Tech3 KTM) 5 Raul FERNANDEZ (Trackhouse Aprilia) 4 Fermin ALDEGUER (Gresini Ducati) 3 Augusto Fernandez (Pramac Yamaha) 3 Miguel OLIVEIRA (Pramac Yamaha) 2 Lorenzo SAVADORI (Aprilia) 1 Somkiat CHANTRA (Honda LCR) 0

MotoGP 2025, classifica costruttori

Ducati 87 Honda 25 Aprilia 25 KTM 19 Yamaha 19

MotoGP 2025, classifica team

Ducati Lenovo Team 161 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 99 BK8 Gresini Racing MotoGP 90 Red Bull KTM Factory Racing 35 Honda HRC Castrol 30 Aprilia Trackhouse Racing 30 Monster Energy Yamaha MotoGP 26 Honda LCR 25 Aprilia Racing 25 Prima Pramac Yamaha MotoGP 24 Red Bull KTM Tech3 22

Quote antepost MotoGP 2025

Quote antepost non ancora disponibili. Collegati prossimamente per gli aggiornamenti delle lavagne per la vittoria del titolo iridato di MotoGP, la classe regina del motomondiale.

Prossimo appuntamento il 13 aprile col GP Qatar 2025

La MotoGP va in pausa per una settimana e tornerà il 13 aprile a Lusail per il Gran Premio del Qatar 2025. Anche qui al momento non sono disponibili le quote sul prossimo GP. Nel weekend gli amanti dei motori potranno comunque gustarsi la Formula 1 che il 6 aprile corre nella mitica Suzuka per il Gran Premio del Giappone di cui parleremo giovedì prossimo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.