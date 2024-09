Nessuna pausa per il motomondiale che dopo il secondo round di Misano si sposta per lo swing asiatico che inizierà a Mandalika, per il Gran Premio dell’Indonesia dove Pecco Bagnaia è chiamato a riscattare l’ultima caduta che gli è costata il primato in classifica, con Jorge Martin che è tornato davanti. Pronostici GP Indonesia 2024.

Pronostici GP Indonesia 2024: i protagonisti attesi del weekend di MotoGP

Dopo Misano è nuovamente in pista il motomondiale che nel weekend di fine settembre corre la 15° tappa della MotoGP, il Gran Premio dell’Indonesia 2024, la prima tappa asiatica di un campionato piloti sempre apertissimo e Mandalika potrebbe dare una svolta definitiva.

Questo GP arriva subito dopo il secondo gran premio della stagione disputato a Misano, dove Francesco Bagnaia con la sua Ducati ufficiale è finito a terra per uno zero pesante che ha consentito a Jorge Martin (Ducati del team Pramac) di portarsi così a +24 in classifica piloti, compensando l’errore del pilota spagnolo due settimane prima. Inoltre, alle spalle di Pecco (317 punti), si sono avvicinati minacciosamente Enea Bastianini (282) e Marc Marquez (281), con la Bestia che ha vinto a Misano con un sorpasso al limite anche molto contestato.

Va comunque ricordato l’ottimo feeling del bi-campione del mondo su questa pista. Pecco ha quindi tutte le carte in regola per rispondere subito allo zero di Misano. Diversamente si può dire per i piloti Yamaha ed Honda che rimangono lontano per colpa delle prestazioni delle loro moto, e anche KTM ed Aprilia non riescono ad essere incisive, tanto che Ducati si è già assicurata il Mondiale Costruttori in MotoGP con sei gare d’anticipo.

Mandalika: circuito, statistiche e meteo

Questa corsa si è disputata nelle stagioni 1996 e 1997 (in entrambi i casi sul circuito di Sentul), ma poi è stato rimossa dal calendario del Motomondiale per rientrarvi a partire dal 2022 sul tracciato di Mandalika. Lo scorso anno a Mandalika a vincere è stato Francesco Bagnaia su Ducati, succedendo a Miguel Olivera, che si era affermato l’anno prima in sella alla sua KTM.

Il record della pista in gara lo detiene Enea Bastianini, che nel 2023 in sella alla sua Desmosedici ha fermato il cronometro in 1’30″906. L pista è lunga 4,3 km con 17 curve, 6 a sinistra e 11 a destra, mentre il rettilineo più lungo misura 723m.

Il meteo è imprevedibile, ma per il momento le previsioni danno tempo variabile con possibilità di qualche scroscio di pioggia venerdì e sabato, mentre è previsto sole alla domenica.

Gran Premio dell’Indonesia 2024: programma completo e guida TV

Il weekend del GP d’Indonesia della MotoGP sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 (in streaming sul sito Tv8.it) si potrà seguire la gara domenicale in chiaro, mentre tutte le sessioni del sabato, dalle Qualifiche alla Sprint, saranno trasmesse in diretta anche in chiaro.

Venerdì 27 settembre

04:45-05:30 Prove Libere 1 (SKY)

09:00-10:00 MotoGP Prove (SKY)

Sabato 28 settembre

04:10-04:40 MotoGP Prove Libere 2 (SKY)

04:50-05:05 MotoGP Q1 (SKY-TV8)

05:15-05:30 MotoGP Q2 (SKY-TV8)

09:00 MotoGP Sprint 13 giri (SKY-TV8)

Domenica 29 settembre

04:40-04:50 Warm-Up (SKY)

09:00 Gara (diretta SKY e differita su TV8 alle 12:00)

Quote GP Indonesia 2024, MotoGP

Anche l’anno scorso è stata grande battaglia tra Pecco e Martinator, con il torinese che si è aggiudicato la gara mentre lo spagnolo ha dominato la Sprint, un grande classico ormai. I pronostici della vigilia per l’edizione 2024 del GP Indonesia sono in perfetto equilibrio e sulla lavagna scommesse Bagnaia e Martin sono entrambi proposti vincenti a 3.00.

Duello italo-spagnolo anche sull’ultimo gradino del podio. Tra Bastianini e Marquez c’è lo scarto di un solo punto in classifica, nulla, ma in vista della prossima tappa la differenza è molto più ampia: Marquez è dato vincente a 3.75, Bastianini è a 10.00, come Vinales. Meno fiducia nei pronostici nei confronti di Franco Morbidelli (a 25.00), Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio (a 50.00).

FREE PICK Motomondiale, GP Indonesia 2024

Fare scommesse sulla MotoGP in questo momento non è semplice, specialmente al giovedì con pochissime quote a disposizione (mancano piazzamenti, testa a testa e gruppi che sono le tipologie di scommesse che utilizziamo di più nei motori). Al momento rimaniamo in attesa e vi invitiamo nel nostro canale Telegram gratuito dove nei prossimi giorni, e durante tutto il fine settimana, usciranno aggiornamenti ed eventuali free pick.

