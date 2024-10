La MotoGP torna subito in pista a Motegi, per il 16° appuntamento del motomondiale. Torna la sfida per il titolo iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, ma qui attenzione a Marc Marquez che potrebbe tornare protagonista su una pista in cui ha vinto 3 volte in carriera (l’ultima nel 2019) e che di recente in stagione ha dimostrato di essere tornato competitivo per la vittoria. Pronostici GP Giappone 2024.

Pronostici GP Giappone 2024: i protagonisti a Motegi

La MotoGP è ancora in pista col Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 che si correrà, come sempre, sul tracciato di Motegi, un altra tappa fondamentale per il finale del mondiale piloti. La classifica generale, infatti, dopo Mandalika, veder saldamente in vetta Jorge Martin con 366 punti contro i 345 di Francesco Bagnaia che, a questo punto, deve recuperare 21 punti allo spagnolo del team Parma.

Siamo reduci dal weekend indonesiano, conclusosi con un sostanziale pareggio tra i duellanti principali, anzi, Pecco ha rosicchiato 3 punti nonostante la vittoria di domenica di Martinator, che non vinceva da mesi la gara lunga.

I ritiri nel GP d’Indonesia hanno verosimilmente spento qualsiasi residua velleità iridata di Enea Bastianini e Marc Marquez, destinati a giocarsi il terzo posto in classifica generale.

Il GP del Giappone è la gara di casa di 2 costruttori storici, che stanno però attraversando un lungo momento di crisi, Honda e Yamaha. Anche questo weekend a Motegi le cose non dovrebbero cambiare di tanto per le moto giapponesi, che sulla carta non sono solo dietro alla dominatrice Ducati, ma anche a KTM ed Aprilia.

In particolare attenzione al rookie Pedro Acosta che anche nelle categorie minori è sempre stato competitivo qui a Motegi, e questo sarà anche l’ultimo GP giapponese si Aleix Espargaro che ha in questa pista uno dei suoi tracciati preferiti.

Da segnalare il tester Aprilia Lorenzo Savadori che sostituirà l’infortunato Miguel Oliveira. La sorpresa potrebbe arrivare da un ottimista Marco Bezzecchi che ha detto di essere in un momento positivo e di guidare bene.

Motegi: circuito, statistiche e meteo

Circuito. Si correrà a Motegi, autodromo edificato a metà anni ’90 dalla Honda con l’obiettivo di essere polifunzionale. Il circuito utilizzato del Motomondiale misura poco più di 4.800 metri ed è legato a doppio filo a un ovale lungo circa 2.500 metri, costruito allo scopo di ospitare competizioni vicine alla filosofia americana.

Record. La particolarità di Motegi è rappresentata dal fatto che in tanti vi abbiano vinto 3 volte, ma nessuno abbia raggiunto quota 4! I centauri capaci di calare il tris sono stati: Loris CAPIROSSI [ITA] (2005, 2006, 2007), Jorge LORENZO [ESP] (2009, 2013, 2014), Daniel PEDROSA [ESP] (2011, 2012, 2015), Marc MARQUEZ [ESP] (2016, 2018, 2019). Moto vincitrici a Motegi: 10 – HONDA (2001, 2019), 7 – DUCATI (2005, 2023), 4 – YAMAHA (2008, 2014), 2 – SUZUKI (1999, 2000).

Meteo. Al Mobility Resort Motegi è al momento previsto bel tempo solo venerdì, mentre sabato e domenica è prevista pioggia, e questo preoccupa molti centauri, ad iniziare da Pecco e Martin che hanno parlato proprio dell’imprevisto pioggia.

Gran Premio del Giappone: programma completo e guida TV

Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Giappone. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione.

L’evento nipponico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW.

In chiaro su TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

VENERDÌ 4 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.00-2.35, Moto3, Prove libere

Ore 2.50-3.30, Moto2, Prove libere

Ore 3.45-4.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 6.15-6.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 7.05-7.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 8.00-9.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 5 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1.40-2.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 2.25-2.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 3.10-3.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 3.50-4.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5.50-6.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6.45-7.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7.10-7.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 6 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 4.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 5.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 7.00, GRAN PREMIO MOTOGP

Quote GP Giappone 2024, MotoGP

Jorge Martin arriva nella Terra del Sol Levante forte del primato in classifica, del successo della scorsa settimana e della doppietta nel 2023. Normale che gli esperti Sisal lo vedano favorito per la Sprint di sabato a 2,25 mentre si sale fino a 2,75 per il successo nella Gara lunga.

Deve inseguire invece Pecco Bagnaia che, a Motegi, vuole sfatare un tabù almeno in MotoGP visto che il due volte iridato della classe regina, sui tornati del Giappone, ha trionfato solo una volta ma nel 2018 e in Moto2. L’alfiere della Ducati Factory, come spesso accaduto in stagione, si ritrova ad inseguire nella Sprint, vittoria a 3,00, mentre è l’uomo da battere la domenica, successo a 2,50.

La prima fila dei favoriti è completata, come sempre, da Marc Márquez unico pilota nella storia ad aver vinto nelle tre classi del Motomondiale in Giappone. Il Cabroncito, vincente a 5,00, ha la stessa quota per Sprint e Gara lunga la domenica.

Enea Bastianini, sulla seconda Ducati Factory, proverà a inserirsi, la sua vittoria domenicale è data a 5,00 mentre il resto dei piloti sembra correre un altro campionato: Pedro Acosta si gioca a 16 con Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, dato a 20, e Franco Morbidelli, Pramac, in quota a 25.

FREE PIKC Motomondiale, GP Giappone 2024

In attesa delle quote su testa a testa e gruppi (teniamo in considerazione Bezzecchi ed Acosta come piloti che potrebbero fare bene, ma aspettiamo gli abbinamenti dei bookmakers), andiamo con un classico “cippino”, ovvero una puntata bassa in azzardo sul ritorno alla vittoria di Marc Marquez che è proposto @7 volte la posta.

Il Cabroncito è il pilota in attività con più vittorie qui, 3. Gli altri ad aver vinto sulla pista giapponese sono Miller nel 2022 e Martin lo scorso anno, quando vinse anche la gara sprint.

