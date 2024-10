Francesco Bagnaia si sblocca e vince per la prima volta in classe regina a Motegi. Il successo al GP del Giappone permette a Pecco di ricucire a -10 da Jorge Martin nel campionato piloti del motomondiale, che ora va in pausa una settimana prima del GP Australia. Risultati MotoGP Giappone 2024.

Risultati MotoGP Giappone 2024: Pecco Bagnaia torna alla vittoria e si sblocca a Motegi

Francesco Bagnaia vince il GP del Giappone 2024 di MotoGP dopo aver conquistato la Sprint Race del sabato. Il numero uno della Ducati scatta al comando e domina il 16° appuntamento del Motomondiale davanti a Jorge Martin che produce la seconda partenza da fenomeno del weekend e prova un paio di assalti al leader ma non arriva mai a insidiarlo veramente. Alla sua ottava vittoria stagionale, Bagnaia dimezza in due giorni il suo ritardo in classifica generale: da ventuno a dieci punti.

Marc Marquez resiste agli assalti di Enea Bastianini nella corsa al terzo gradino del podio, con risultato invertito tra i due rispetto al duello per il secondo posto della Sprint. Seconda caduta in due giorni per Pedro Acosta che scattava dalla pole position: dura solo tre giri la gara del talento spagnolo della GasGas.

A chiudere la top five dell’ordine d’arrivo con una grande progressione finale è Franco Morbidelli che infila Brad Binder a poche tornate dal traguardo. Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio settimo e ottavo in parata con le Ducati di VR46, mentre a chiudere la top ten sono Aleix Espargaro e Jack Miller con Aprilia e KTM. Solo undicesima con Johann Zarco la prima Honda, sul circuito di proprietà della Casa giapponese.

MotoGP Giappone 2024: ordine d’arrivo

MotoGP, Gp Giappone: ordine di arrivo

F. Bagnaia 42’09.790

J. Martin +1.189

M. Marquez +3.822

E. Bastianini +4.358

F. Morbidelli +17.940

B. Binder +18.502

M. Bezzecchi +19.371

F. Di Giannantonio +20.199

A. Espargaro +30.442

J. Miller +31.184

J. Zarco +31.567

F. Quartararo +32.299

T. Nakagami +33.003

L. Marini +35.974

R. Fernandez +39.321

A. Rins +40.839

R. Gardner +59.547

P. Acosta ritirato

M. Viñales ritirato

A. Fernandez ritirato

L. Savadori ritirato

J. Mir ritirato

A. Marquez ritirato

Classifiche MotoGP 2024

In classifica generale Martin sale a 392 punti, Bagnaia lo rimette nel mirino con 382. Due sole lunghezze separano Bastianini da Marquez: 313 a 311. Stesso distacco (ma lontani dal romagnolo e dal suo successore nel team factory Ducati) tra Binder e Acosta: 183 punti a 181. Vinales occupa la settima posizione in solitaria a quota 163.

Classifica Piloti MotoGP

MotoGP, classifica piloti

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 392

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 382

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 313

Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 311

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 183

Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 181

Maverick Viñales (Aprilia Racing) 162

Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 136

Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 134

Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 134

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 134

Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 124

Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 86

Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 71

Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 66

Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 56

Johann Zarco (Honda LCR) 36

Takaaki Nakagami (Honda LCR) 28

Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 20

Joan Mir (Repsol Honda Team) 20

Alex Rins (Monster Yamaha Team) 20

Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 12

Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7

Luca Marini (Repsol Honda Team) 7

Stefan Bradl (HRC Test Team) 2

Classifica Costruttori e Team MotoGP

MotoGP, classifica costruttori

1) Ducati 490

2) KTM 272

3) Aprilia 240

4) Honda 142

5) Yamaha 131

MotoGP, classifica team

Ducati Lenovo Team 678

Prima Pramac Racing 533

Gresini Racing MotoGP 428

Aprilia Racing 294

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 261

Red Bull KTM Factory Racing 249

Red Bull GASGAS Tech3 197

Trackhouse Racing 127

Monster Energy Yamaha MotoGP Team 105

LCR Honda 63

Repsol Honda Team 27

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost MotoGP e Prossimo Gran Premio

Dopo la tripletta di GP ora il motomondiale si prende una settimana di pausa per torneare dal 18 al 20 ottobre col GP Australia, 17° appuntamento della MotopGP a Philip Island. Mancano 4 appuntamenti al termine del mondiale.

Intanto Pecco Bagnaia @2.10 si rifà sotto anche nelle quote antepost per la vittoria del titolo iridato di MotoGP (sarebbe il terzo consecutivo per il piemontese). Jorge Martin @1.65 però rimane avanti mentre sembra ormai impossibile la rimonta di Marc Marquez offerto @51 volte la posta, la stessa quota a cui viene offerto anche Enea Bastianini.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.