A Philip Island continua il testa a testa serrato tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin e nel fine settimana andrà in scena un altro appuntamento determinate per il motomondiale, in un weekend in cui torna anche la F1 dopo la pausa. Pronostici GP Australia 2024.

Pronostici GP Australia 2024: i protagonisti a Philip Island

Con soli 10 punti a separare Francesco Bagnaia e Jorge Martin, la lotta per il titolo in MotoGP si fa sempre più serrata e il weekend che ci attende a Philip Island, per il Gran Premio d’Australia 2024, 17° appuntamento stagionale, sarà un altro appuntamento importante per la classifica piloti del motomondiale.

Francesco Bagnaia cerca la prima vittoria anche a Philip Island

In Giappone Francesco Bagnaia non ha solo sfatato il tabù Motegi, ma è stato perfetto per tutto il fine settimana, facendo bottino pieno tra gara sprint e gara lunga con la sua Ducati ufficiale. Sono 37 punti guadagnati nel weekend, 11 in più di quelli di Martin.

Ora Pecco è chiamato a sfatare un altro tabù, quello di Philip Island, dove non ha mai vinto in carriera, collezionando tre ritiri ed un 11° posto nelle sue quattro apparizioni in Moto3 dal 2013 al 2016.

In Moto2 un deludente 12° posto da rookie nel 2017 ed un pessimo fine settimana (16° in qualifica, 12° in gara) l’anno successivo nella stagione in cui si è laureato Campione del Mondo.

Alla prima qui in MotoGP arrivò 4°, miglior risultato nella sua stagione da rookie, una sorpresa. Nel 2022 ha fatto 3° e ha migliorato ancora lo scorso anno, quando è arrivato 2° a soli 2 decimi dal vincitore Johann Zarco.

Jorge Martin favorito (sulla carta) in Australia

Sono otto le vittorie in stagione per GoFree ma Jorge Martin ha dimostrato grande capacità di rimonta e tenacia, come visto a Motegi, dove ha saputo limitare i danni partendo dall’11° posto, e nelle Sprint riesce quasi sempre ad essere efficace.

Philip Island potrebbe essere favorevole a Martin (anche se lo scorso anno lo spagnolo del Pramac Racing gettò alle ortiche una vittoria certa per una scelta azzardata delle gomme) che farà di tutto per vincere, prima di affrontare due circuiti che potrebbero favorire Bagnaia, come quelli in Thailandia e in Malesia.

Gli altri piloti: Enea Bastianini e Marc Marquez guidano gli outsiders

Nel 2023 non si disputò la Sprint e vennero invertire gara “lunga” e gara “corta”, con quest’ultima che come detto poi saltò causa maltempo. La vittoria (l’unica in MotoGP) andò a Johann Zarco, allora in sella alla seconda Ducati Pramac. Difficile se non impossibile provare a ripetere quella prestazione in sella alla Honda, che così come la Yamaha sta attraversando uno dei periodi più bui della sua storia.

Più probabile altri outsider, ad iniziare dagli altri ducatisti: Enea Bastianini e Marc Marquez, con Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Alex Marquez.

La KTM si aspetta il riscatto di Pedro Acosta, che dopo la pole con tanto di record della pista di Motegi e finito a terra sia nella Sprint che nella gara della domenica. Difficile invece vedere un Aprilia protagonista, con la moto di Noale che ormai da diversi GP non riesce più a fare la differenza.

Philip Island: circuito, statistiche e meteo

Circuito. Phillip Island misura 4.4 km e conta 7 curve a sinistra e 5 a destra. Il circuito è stato costruito nel 1956 e nel 1997 è sede del Gran Premio d’Australia.

Record. Il re incontrastato del tracciato australiano è Casey Stoner, qui il pilota di casa ottenne 6 vittorie consecutive e 6 pole. Stesso numero di vittorie in MotoGP anche per Valentino Rossi, ma il pesarese può vantare anche una vittoria in 500, ma solo 1 pole. Dei piloti in attività è Marc Marquez quello con più pole.

Meteo. A Phillip Island è al momento previsto tempo variabile venerdì e sabato, mentre la domenica è previsto sole.

Gran Premio d’Australia: programma completo e guida TV

L’intero weekend del GP d’Australia sarà trasmesso su Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky, e su Sky Sport Uno. La gara sarà trasmessa anche in differita da TV8. Sprint al sabato in diretta anche in chiaro.

Venerdì 18 ottobre

FP1 Moto3: 23:45 (giovedì)-0:20

FP1 Moto2: 0:35-1:30

FP1 MotoGP: 1:45-2:30

FP2 Moto3: 4:15-4:50

FP2 Moto2: 5:05-5:45

FP2 MotoGP: 6:00-7:00

Sabato 19 ottobre

FP3 Moto3: 23:40 (venerdì)-0:10

FP3 Moto2: 0:25-0:55

FP MotoGP: 1:10-1:40

Qualifiche MotoGP: 1:50-2:30

Qualifiche Moto3: 3:50-4:30

Qualifiche Moto2: 4:45-5:25

Sprint MotoGP: 6:00

Domenica 20 ottobre

Warm-Up MotoGP: 0:40-0:50

Gara Moto3: 2:00

Gara Moto2: 3:15

Gara MotoGP: 5:00

Palinsesto TV8

Sabato 19 ottobre: diretta qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP e sprint race

Domenica 20 ottobre: gara Moto3 ore 9:00; Moto2 ore 10:20; MotoGP ore 12:00

Quote GP Australia 2024, MotoGP

Secondo i bookmakers per la vittoria nel prossimo GP in Australia la lotta riguarda sempre Martin e Bagnaia. Un duello molto equilibrato, come si può evincere dalle quote. Martin e Pecco Bagnaia partono alla pari a 2.25, mentre Marc Marquez insegue a 4.50.

Pedro Acosta vale 12.00, a 15 si punta Bastianini. Binder offerto a 20.00, a 25.00 si gioca Vinales. A 33.00 ecco Espargaro, valgono 40.00 Morbidelli, Bezzecchi e Di Giannantonio. Quota 50.00 per Miller e Alex Marquez. Sono offerti a 100.00 Quartararo, Rins, Zarco, Augusto Fernandez e Raul Fernandez. Infine, a 250.00 troviamo Nakagami, Savadori, Marini e Mir.

FREE PICK Motomondiale, GP Australia 2024

Come anticipato, questa pista dovrebbe essere poco più favorevole a Martin nello scontro mondiale con Pecco, e tanto ci basta, anche perchè lo spagnolo sa di dover tornare alla vittoria, con un margine di punti in classifica piloti che si è assottigliato pericolosamente a 10, e con in arrivo 2 GP dopo Philip Island che invece dovrebbero essere appannaggio di Bagnaia.

La nostra scelta ricade su Martinator nel testa a testa di gara con Pecco, ma siamo ancora in attesa delle quote. In alternativa potete provare Martin vincitore della gara lunga @2.75, ma come principale preferiamo aspettare le quote sui TaT, con Martin che dovrebbe uscire di poco favorito intorno @1.80.

