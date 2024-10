Il fine settimana di Philip Island ha visto il ritorno alla vittoria di Marc Marquez, ma Jorge Martin vince il testa a testa con Pecco Bagnaia (come avevamo consigliato) e allunga, anche se questa era una gara favorevole allo spagnolo mentre la prossima settimana in Thailandia dovrebbe tornare favorito Bagnaia. Risultati MotoGP Australia 2024.

Risultati MotoGP Australia 2024: vittoria di Marquez mentre Martin allunga su Pecco

Marc Marquez trionfa a Phillip Islands, nella quartultima prova della stagione di MotoGP, il Gran Premio d’Australia 2024 che ha visto il Carboncino chiudere davanti a Jorge Martin che, dopo aver vinto la Sprint Race, riscatta il finale dell’anno scorso e allunga in classifica su Pecco Bagnaia, che taglia il traguardo in terza posizione.

Nonostante una delle peggiori partenze della storia della MotoGp, il futuro pilota ufficiale Ducati conquista la quarta vittoria in stagione. Lo spagnolo risale dalla 13° posizione, dopo che una pellicola a strappo della visiera gli si era infilata sotto la ruota facendolo pattinare al via. Ora ci sono 20 punti a separare i primi due del Mondiale, quando mancano tre gare.

Giù dal podio altri tre italiani: Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli. Seguono Binder, Vinales e Quartararo, con Raul Fernandez a completare la top-10: sfortunato invece Bezzecchi, che cade dopo aver scontato il long-lap penalty per il tremendo incidente con Vinales e chiude ultimo.

MotoGP: ordine d’arrivo GP Australia 2024

Gp Australia 2024: ordine di arrivo

Marc Marquez Jorge Martin Francesco Bagnaia Fabio Di Giannantonio Enea Bastianini Franco Morbidelli Brad Binder Maverick Vinales Fabio Quartararo Raul Fernanddez Jack Miller Johann Zarco Alex Rins Luca Marini Alex Marquez Aleix Espargaro Augusto Fernandez Takaaki Nakagami Marco Bezzecchi

Classifiche MotoGP 2024: Martin torna ad allungare

Il weekend australiano sorride decisamente al leader del Mondiale che, dopo la Sprint Race vinta e il secondo posto odierno, allunga sull’italiano: 424 punti per lo spagnolo contro i 404 di Bagnaia, che insegue a 20 lunghezze e dovrà attaccare per vincere in ogni Gp. Terzo Marquez a quota 345 davanti a Bastianini (331), ma ormai è certo: a tre gare dal termine della stagione, sarà lotta a due per il titolo.

MotoGP, classifica piloti

Jorge Martin 424 punti Pecco Bagnaia 404 Marc Marquez 345 Enea Bastianini 331 Brad Binder 192 Pedro Acosta 181 Maverick Vinales 171 Franco Morbidelli 151 Fabio Di Giannantonio 150 Aleix Espargaro 136 Marco Bezzecchi 134 Alex Marquez 125 Fabio Quartararo 93 Jack Miller 71 Miguel Oliveira 71 Raul Fernandez 66 Johann Zarco 40 Takaaki Nakagami 28 Alex Rins 23 Augusto Fernandez 21 Joan Mir 20 Pol Espargaro 12 Luca Marini 9 Daniel Pedrosa 7 Stefan Bradl 2 Remy Gardner 0 Lorenzo Savadori 0

MotoGP, classifica costruttori

Ducati 611 punti KTM 285 Aprilia 267 Yamaha 104 Honda 60

Quote Antepost e prossimo GP: si torna subito in pista al Buriram

A tre gare dal termine il vantaggio di Jorge Martin torna a gonfiarsi, e anche secondo noi lo spagnolo ha in mano il titolo mondiale. Dopo 2 vittorie di fila, Francesco Bagnaia rischia di perdere lo scettro di MotoGP, e lo vediamo anche dalle quote per la vittoria finale che ora danno Martinator @1.65 e Pecco @2.15.

La settimana prossima si torna subito in pista al Buriram, dal 25 al 27 ottobre, con col Gran Premio della Thailandia, prima di passare in Malesia a Sepang, ultimo appuntamento asiatico prima del consueto finale di stagione a Valencia, dove scopriremo chi sarà il nuovo (o vecchio) campione del mondo del motomondiale.

Al momento non sono disponibili le quote sul prossimo GP in Thailandia, ma noi vi diamo appuntamento sul sito, come ogni giovedì, con le analisi e le free pick selezionate da Panda sui Motori, e oltre alla MotoGP, anche il prossimo weekend avremo un doppio appuntamento visto che si corre anche in F1 a Mexico City.

