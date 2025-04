Appena rientrato per il debutto con l’Aprilia, il campione in carica della MotoGP, Jorge Martin, è protagonista di un brutto incidente che probabilmente lo fermerà per altri GP, continua quindi la maledizione di Martinator in questo avvio di stagione 2025. Andiamo a vedere aggiornamenti, quote e i risultati MotoGP Qatar 2025.

Risultati MotoGP Qatar 2025: ennesimo dominio di Marc Marquez

Di questo passo non c’è speranza di vedere una stagione 2025 di Motomondiale combattuta, perchè Marc Marquez con la Ducati sta letteralmente dominando, e nel weekend del Gran Premio del Qatar 2025 fa un altra tripletta con pole, vittoria sprint race e vittoria gara lunga. Bel duello con Maverick Vinales che in sella alla KTM è la sorpresa della domenica, prima in positivo con un 2° posto al traguardo, poi in negativo perchè viene penalizzato di 16 secondi per un problema alle pressioni dei pneumatici, crollando al 14° posto, anche se rimane l’ottima prova.

Questo permette a Francesco Bagnaia di salire al 2° posto e a Franco Morbidelli di centrare il gradino basso del podio per un altro dominio Ducati mentre ai pieni del podio troviamo l’Honda LCR di Johan Zarco che precede in top 10 le due Ducati Gresini di Aldeguer e Alex Marquez, la Yamaha di Fabio Quartararo, la KTM di Pedro Acosta, l’Aprilia di Marco Bezzecchi e la Honda factory di Luca Marini.

La gara di Jorge Martin, rientrato dopo l’infortunio alla mano, dura 15 giri prima della caduta col brivido per il pilota Aprilia, centrato da Fabio Di Giannantonio sulla schiena e costretto a passare dal centro medico dopo il ritiro.

Ordine d’arrivo e Classifiche motomondiale

Con la doppietta a Losail Marc Marquez torna a vincere in Qatar dopo 11 anni di astinenza e torna anche leader della classifica iridata.

MotoGP, GP Qatar: ordine di arrivo

1) M. Marquez

2) Bagnaia

3) Morbidelli

4) Zarco

5) Aldeguer

6) Alex Marquez

7) Quartararo

8) Acosta

9) Bezzecchi

10) Marini

MotoGP 2025, la classifica piloti

Marc Marquez 123 punti Alex Marquez 106 Pecco Bagnaia 97 Franco Morbidelli 78 Fabio Di Giannantonio 48 Johann Zarco 38 Marco Bezzecchi 32 Fabio Quartararo 30 Ai Ogura 29 Luca Marini 26 Pedro Acosta 24 Brad Binder 22 Enea Bastianini 21 Fermin Aldeguer 20 Jack Miller 19 Alex Rins 14 Joan Mir 10 Maverick Vinales 8 Raul Fernandez 5 Augusto Fernandez 3 Miguel Oliveira 2 Lorenzo Savadori 1 Somkiat Chantra 0 Jorge Martin 0

MotoGP 2025, classifica costruttori

Ducati 148 punti Honda 49 Aprilia 43 KTM 42 Yamaha 42

MotoGP 2025, classifica team

Ducati Lenovo Team 220 BK8 Gresini Racing MotoGP 126 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 126 Red Bull KTM Factory Racing 46 Monster Energy Yamaha MotoGP 44 Honda LCR 38 Honda HRC Castrol 36 Trackhouse MotoGP Team 34 Aprilia Racing 33 Red Bull KTM Tech3 29 Prima Pramac Yamaha MotoGP 24

Quote antepost MotoGP 2025

Un Marc Marquez incontrastato anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del mondiale piloti di MotoGP dove ora troviamo il Cabroncito @1.16, una quota quasi simbolica, con Francesco Bagnaia @5.50 che rimane il primo antagonista, mentre perde terreno il fratello Alex Marquez ora @9 volte la posta.

In seconda fascia Franco Morbidelli @34, autore di un inizio 2025 davvero di rinascita, e un altro italiano, Fabio Di Giannantonio @67 volte la posta, mentre è ancora più indietro Marco Bezzecchi @126, per non parlare del bis di Jorge Martin ora proposto @151 volte la posta.

Prossimo appuntamento MotoGP: si torna il 27 aprile col GP Spagna

La MotoGP va in pausa per una settimana e tornerà il 27 aprile, quando sbarcherà in Europa, dove Pecco Bagnaia spera di tornare competitivo e vincente, anche se si inizierà da casa di Marquez, visto che è in programma il Gran Premio di Spagna a Jerez. Al momento non sono ancora disponibili le quote per questa gara, ma come ogni giovedì andremo a parlare di scommesse e motori, con i focus di analisi e scommesse sul motomondiale oltre alla F1 (che invece sarà ancora in pista la prossima settimana per il 3° GP consecutivo senza soste, quello dell’Arabia Saudita.

