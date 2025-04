Dopo un periodo di pausa il motomondiale sbarca in Europa, a Jerez, per il Gran Premio di Spagna dove, indovinate un pò, Marc Marquez è il grande favorito, ma qui Pecco Bagnaia ha sempre vinto nelle ultime tre edizioni sul circuito andaluso. Pronostici MotoGP Spagna 2025.

Pronostici MotoGP Spagna 2025: i protagonisti a Jerez

Al 5° GP della stagione il Motomondiale sbarca nel vecchio continente a Jerez per il Gran Premio di Spagna 2025, casa di Marc Marquez che sta dominando la stagione di MotoGP, leader della classifica piloti che fin qui è stato quasi impeccabile con 7 vittorie su 8, se si eccettua il passo falso di Austin. Cercherà di colmare il gap Francesco Bagnaia che ha vinto le ultime 3 edizioni qui a Jerez compresa quella del 2024 dopo una grande sfida con Marc.

Le Ducati hanno vinto 4 delle ultime 5 edizioni del GP iberico e oltre alle ufficiali del Cabroncito e di Pecco, occhio anche alle Ducati clienti con Alex Marquez, Franco Morbidelli e Fabio di Giannantonio.

Nell’ultimo GP altro brutto incidente di Jorge Martin, campione in carica che torna a fermarsi in questo 2025 da incubo, il primo con Aprilia che questa volta punterà su Marco Bezzecchi, che lo scorso anno in sella alla Ducati del VR46 Racing Team salì sul terzo gradino del podio.

In KTM dopo l’exploit di Lusail, ci si aspetta ancora una grande prestazione da parte di Maverick Vinales, che in terra qatariota era arrivato secondo, anche se poi era arrivata la penalità di 16 secondi per la pressione della gomma anteriore fuori range. Ne potrebbero approfittare anche gli altri piloti della scuderia austriaca che finora hanno deluso, come Enea Bastianini e Pedro Acosta.

La sorpresa di questo inizio di stagione è sicuramente la Honda, che con Johann Zarco punta ad inserirsi nelle posizioni di vertice così come accaduto nelle prime gare, ma anche Luca Marini ha dichiarato che dalle gare Europee si aspetta di essere più competitivo. Fiducioso anche Joan Mir che ricorda che quello spagnolo fu uno dei migliori round Honda dello scorso anno, nonostante una stagione davvero negativa per la moto giapponese.

Dopo la prima fila conquistata in Qatar da Fabio Quartararo, anche in casa Yamaha si punta a tornare protagonisti, anche se la casa dei Tre Diapason dovrà sempre fare a meno dell’infortunato Miguel Oliveira, che sarà ancora sostituito in sella alla M1 del Pramac Racing dal tester Augusto Fernandez.

Gran Premio di Spagna 2025: Circuito, meteo, numeri e statistiche

Il circuito di Jerez, uno dei quattro Gp spagnoli, misura 4.4 Km e conta 5 curve a sinistra e 8 a destra; il rettilineo più lungo misura 607 metri.

Il record di vittorie appartiene a Valentino Rossi, qui il pilota di Tavullia ha vinto 7 volte. Il maggior numero di pole è una lotta pari merito tra l’italiano e Jorge Lorenzo, entrambi con 5 partenze dalla prima casella.

Previsioni Meteo. Al momento il meteo prevede bel tempo per tutto il fine settimana

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Spagna 2025?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e la differita delle tre gare della domenica (Moto3 alle 14:00, Moto2 alle 15:20 e MotoGP alle 17:00).

Venerdì 25 aprile

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 26 aprile

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:50-13:05

Q2 Moto3 13:15-13:30

Q1 Moto2 13:45-14:00

Q2 Moto2 14:10-14:25

Sprint Race MotoGP 15:00 (12 giri)

Domenica 27 aprile

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Quote Motomondiale GP Spagna 2025

Marc Marquez domina già dal sabato nelle lavagne delle quote dei bookmakers per la pole nelle qualifiche @1.55, con Bagnaia staccato @4 e il fratello Alex @7, poi si sale in doppia cifra con Di Giannantonio @11 e a seguire Morbidelli ed Acosta @16 volte la posta.

Carboncino ancora più dominante @1.45 per la vittoria della Gara Sprint con Bagnaia che rimane fisso @4 volte la posta mentre Alex scende leggermente @5.50.

Per la gara lunga di domenica ulteriore calo per il favorito Marc Marquez @1.35, ancora @4 Bagnaia e Alex risale @7.50. Di Giannantonio @11 si conferma come primo degli outsiders fuori dai top-3 e poi ancora Morbidelli @16 mentre Acosta qui si allontana @26 volte la posta con Bezzecchi @31.

Up & Down MotoGP Jerez

UP: Facile fare il nome di Marc Marquez in casa sua e dopo il dominio di inizio motomondiale, ma qui ci aspettiamo anche un Pecco Bagnaia più competitivo dopo le ultime 3 vittorie di fila a Jerez e potrà dire la sua anche Di Giannantonio sempre in Ducati. Attenzione anche a Marco Bezzecchi sul podio qui lo scorso anno.

DOWN: La KTM con Vinales ha dato segnali di ripresa, ma gli altri in KTM, ad iniziare da Pedro Acosta ed Enea Bastianini non stanno convincendo, per non parlare di Brad Binder. Ci aspettiamo un nuovo calo dai centauri della casa austriaca, probabilmente anche dallo stesso Maverick.

Pronostici MotoGP Spagna 2025: le nostre scommesse

Come al solito vista la scarsità di quote presenti in lavagna al giovedì di MotoGP, vi rimandiamo al canale Telegram per le giocate del GP Spagna che seguiremo lungo tutto il weekend con Betting Maniac e le idee di tipster Panda, il nostro esperto sui motori.

