La settimana scorsa in Australia avevamo detto che Jorge Martin aveva un vantaggio su Francesco Bagnaia, e così è stato, ma questa settimana il motomondiale torna su una pista, il Buriram, che potrebbe tornare favorevole a Pecco. Pronostici MotoGP Thailandia 2024.

Pronostici MotoGP Thailandia 2024: i protagonisti al Buriram

Il Motomondiale archiviata la gara di Phillip Island si dirige a Buriram, dove domenica al Chang International Circuit è in programma il Gran Premio di Thailandia, 18esima tappa della MotoGP 2024.

A Phillip Island Jorge Martin ha aumentato il vantaggio in classifica su Pecco Bagnaia, portandosi a +20 sul Campione in carica. “Martinator” aveva fatto sua la Sprint Race ma nella gara domenicale si era dovuto arrendere a pochi giri falla fine a Marc Marquez, con l’otto volte iridato che aveva centrato la terza vittoria della stagione dopo Aragon e Misano.

Francesco Bagnaia da canto suo in una pista a lui non congeniale aveva portato a casa un terzo ed un quarto posto. Il circuito thailandese è sulla carta più favorevole al pilota piemontese, che spera nel bel meteo e di essere veloce sin da subito. Nel 2022 era riuscito a salire sul terzo gradino del podio in una gara resa complicatissima dalla pioggia, mentre nel 2023, il pilota torinese aveva ottenuto il secondo posto.

Da tenere d’occhio ci sono anche le altre Ducati, la Factory di Enea Bastianini, la Factory Pramac di Franco Morbidelli e le GP 23 di Alex Marquez (Gresini Racing) e quelle del VR46 Racing Team di Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio, con il pilota romano alla sua ultima gara della stagione prima di operarsi alla spalla sinistra infortunata in Austria.

In casa KTM si aspetta il “fit” per tornare in pista per Pedro Acosta, con il rookie che nelle ultime tre gare non ha mai visto la bandiera a scacchi per delle cadute (Motegi Sprint e gara domenicale e Sprint Phillip Island). I medici lo avevano fermato in Australia ma dovrebbe poter correre in Thailandia.

La solita incognita riguarda Honda e Yamaha, le prestazioni sono molto altalenanti, anche se qualche miglioramento si è visto, ma non abbastanza per pensare di vincere. Fabio Quartararo è comunque felice di tornare subito in pista e su un tracciato che gli piace particolarmente anche se El Diablo non ha una Yamaha all’altezza per giocarsela con i primi, così come Joan Mir (Repsol Honda). Luca Marini arriva da un buon weekend australiano e ha dei buoni ricordi della Thailandia, lo scorso anno centrò infatti il terzo posto nella Sprint Race del sabato, mentre arrivò settimo nella gara “lunga” della domenica.

Infine l’Aprilia, con Aleix Espargaró che spera di ritrovare la velocità e il feeling che lo avevano contraddistinto nella prima parte della stagione. Il Chang International Circuit è una pista in cui lo spagnolo ha già dimostrato il suo valore: lo scorso anno ha conquistato la prima fila in qualifica e ha ottenuto un quinto posto nella sprint. Anche Maverick Vinales è carico e pensa di poter tornare competitivo dopo le polemiche dovute all’indicente a Philip Island con Bezzecchi, e ha parlato di obiettivo podio, cosa che ha conquistato qui in MotoGP nel 2018 e nel 2019, ed è alla sua terz’ultima gara con la casa di Noale (il prossimo anno correrà con la KTM).

Buriram: circuito, statistiche, meteo

Tracciato. Il tracciato, progettato dall’architetto Hermann Tilke e aperto nel 2014, misura 4554 m e conta 12 curve (5 a sinistra e 7 a destra). Il layout riprende molto quello del circuito di Spielberg, in Austria, con due lunghi rettilinei ‘uniti’ da una curva stretta e una seconda parte del tracciato più tortuosa.

Record. Il record del circuito in gara appartiene a Marc Marquez che, nel 2018 , prima edizione del Gp a Buriram, ha fermato il crono sul 1’30.904, mentre il record assoluto è di Jorge Martin che nel 2023 aveva fatto segnare 1’29.287. Lo scorso anno a vincere è stato proprio Martin, autore di una doppietta, Sprint Race e gara lunga della domenica.

Pneumatici. I piloti avranno a disposizione tre pneumatici anteriori simmetrici in mescola Soft, Medium e Hard, mentre per il posteriore potranno scegliere tra Medium e Hard, entrambi asimmetrici. L’opzione Hard all’anteriore e i due pneumatici posteriori beneficeranno di una struttura interna più rigida. In caso di pioggia, Michelin offrirà le sue gomme rain in mescola Soft e Medium per l’anteriore e il posteriore, quest’ultimo rinforzato anche sul lato destro, come le slick. Piero Taramasso, Responsabile due ruote, Michelin Motorsport ha dichiarato che questa è una pista dura per le gomme.

Meteo. A Buriram al momento previsto tempo variabile venerdì e sabato, mentre la domenica è prevista pioggia.

Gran Premio Thailandia: programma completo e guida tv

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Venerdì 25 ottobre

Prove 1 Moto3 04:00-04:35

Prove 1 Moto2 04:50-05:30

Prove Libere 1 MotoGP 05:45-06:30

Prove 2 Moto3 08:15-08:50

Prove 2 Moto2 09:05-09:45

Prove MotoGP 10:00-11:00

Sabato 26 ottobre

Prove 3 Moto3 03:40-04:10

Prove 3 Moto2 04:25-04:55

Prove Libere 2 MotoGP 05:10-05:40

Q1 MotoGP 05:50-06:05

Q2 MotoGP 06:15-06:30

Q1 Moto3 07:50-08:05

Q2 Moto3 08:15-08:30

Q1 Moto2 08:45-09:00

Q2 Moto2 09:10-09:25

Sprint Race MotoGP 10:00

Domenica 27 ottobre

Warm Up MotoGP 04:40-04:50

Gara Moto3 06:00

Gara Moto2 07:15

Gara MotoGP 09:00

Domenica 27 ottobre MOTOGP THAILANDIA TV8

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:20

Gara MotoGP 14:00

Quote GP Thailandia 2024, MotoGP

Vediamo le quote principali per il prossimo GP di Thailandia del Motomondiale, con la classe regina che ha sempre vivo il duello Martin-Bagnaia anche nelle scommesse.

FREE PICK Motomondiale, GP Thailandia 2024

Diversi piloti, ad iniziare da Pecco ed Enea, hanno parlato di quanto sarà importante partire bene già dalla qualifica, e di quanto il meteo sia l’aspetto che ha più impatto qui in Thailandia. La scorsa gara avevamo favorito Martinator nel testa a testa con Pecco, questa volta preferiamo Bagnaia che non può più sbagliare e sa di dover vincere per ricucire subito con lo spagnolo.

Questa potrebbe tornare ad essere una pista favorevole a GoFree, anche se al momento è disponibile solo la quota sulla vittoria gara @2.50 su cui potete mettere un cippino in attesa delle quote sui Testa a Testa.

TaT Gara Bagnaia v Martin: BAGNAIA

Vittoria Gara: BAGNAIA @2.50

