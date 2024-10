Pecco Bagnaia vince il GP della Thailandia 2024 al Buriram e si porta a -17 da Jorge Martin nel testa a testa per il motomondiale che continuerà la prossima settimana, senza soste, a Sepang. Risultati MotoGP Thailandia 2024.

Risultati MotoGP Thailandia 2024: vittoria importante di Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia trionfa a Buriram nel GP della Thailandia 2024 di MotoGP, diciottesima tappa stagionale del Motomondiale. In una gara condizionata dalla pioggia sul tracciato del Chang International Circuit, il pilota italiano fatica in partenza per poi mettersi all’inseguimento di Jorge Martin, riuscendo a infilarlo dopo un lungo dello spagnolo al quarto giro per poi andare in fuga.

Ne approfitta anche Marc Marquez, che però a metà gara cade regalando al connazionale il secondo posto (e 4 punti) davanti a Pedro Acosta. La vittoria consente a Bagnaia di accorciare a 17 punti su Martin che resta leader della classifica mondiale a due gare dal termine della stagione.

Giù dal podio Fabio Di Giannantonio e Jack Miller. Completano la top-10: Binder, Vinales, Zarco, Espargaro e Alex Marquez. A punti anche Marc Marquez (11° dopo la caduta), Marini, Nakagami, Bastianini e Mir davanti a Quartararo. Augusto e Raul Fernandez, Rins, Morbidelli, Savadori e Bezzecchi.

Ordine d’arrivo GP Thailandia 2024

Bagnaia (Ducati) Martin (Ducati) Acosta (KTM) Di Giannantonio (Ducati) Miller (KTM) Binder (KTM) Vinales (Aprilia) Zarco (Honda) A. Espargaro (Aprilia) A. Marquez (Ducati) M. Marquez (Ducati) Marini (Honda) Nakagami (Honda) Bastianini (Honda) Mir (Honda) Quartararo (Yamaha)

Classifiche MotoGP 2024: Martin rimane al comando

Vediamo le classifiche del Motomondiale. Come detto Bagnaia ricuce a -17 punti da Martin, sempre leader del mondiale di MotoGP mentre a livello costruttori continua il dominio della Ducati.

MotoGP, classifica piloti

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 453 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 436 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 355 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 345 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 203 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 197 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 180 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 165 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 155 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 143 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 137 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 136 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 93 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 82 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 71 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 66 Johann Zarco (Honda LCR) 48 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 31 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 23 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 21 Joan Mir (Repsol Honda Team) 20 Luca Marini (Repsol Honda Team) 14 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 12 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Stefan Bradl (HRC Test Team) 2

MotoGP, classifica team

Ducati Lenovo Team 781 Prima Pramac Racing 608 Gresini Racing MotoGP 491 Aprilia Racing 323 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 302 Red Bull KTM Factory Racing 285 Red Bull GASGAS Tech3 218 Trackhouse Racing 137 Monster Energy Yamaha MotoGP Team 116 LCR Honda 79 Repsol Honda Team 35

MotoGP, classifica costruttori

Ducati 648 KTM 302 Aprilia 276 Yamaha 104 Honda 68

Quote Antepost e prossimo GP: si torna ancora in posta a Sepang

Francesco Bagnaia ricuce il gap con Jorge Martin, ma i bookmakers continuano a puntare sullo spagnolo che si gioca @1.40 nelle quote antepost per la vittoria finale del campionato piloti, su Bagnaia offerto @2.60 a tre GP dal termine del motomondiale

Il tour de force della MotoGP continua la prossima settimana, col terzo Gran Premio consecutivo. Questa volta si corre a Sepang, per il Gran Premio della Malesia 2024. Al momento non sono disponibili le quote per qualifiche, gara sprint e gara lunga della domenica, ma come ogni giovedì ci aggiorneremo con analisi e consigli per le scommesse sui motori, dopo che questa settimana siamo tornati in cassa proprio con Pecco preso vincente @2.50 al Buriram (e la settimana prima avevamo invece incassato il testa a testa di Martin meglio di Pecco).

In arrivo un altro weekend doppio per gli appassionati di motori, visto che oltre alla MotoGP si corre ancora pure in F1 ad Interlagos, per il GP del Brasile.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.