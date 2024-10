Continua serrato il finale di stagione del 2024 di MotoGP, con Francesco Bagnaia che arriva dalla vittoria in Thailandia, ma il ritardo da Jorge Martin favorisce lo spagnolo. Anche a Sepang Pecco deve pensare solo a vincere. Pronostici MotoGP Malesia 2024.

Pronostici MotoGP Malesia 2024: i protagonisti a Sepang

La MotoGP corre l’ennesimo GP consecutivo in questo tour de force nel finale di stagione del motomondiale 2024. Dopo le grandi emozioni del Gp della Thailandia, i piloti ornano in sella, prossimo round Sepang per il Gran Premio della Malesia, 19esima e penultima tappa del Motomondiale 2024, mentre si guarda già a Valencia, con la pista fortemente colpita dalle forti alluvioni degli ultimi giorni.

Tornando a Sepang, questo è un tracciato in cui Francesco Bagnaia ha vinto 2 volte e dovrebbe essergli ancora amico

Il vantaggio di Jorge Martin è tale da fargli bastere quattro secondi posti tra gare Sprint e gare “lunghe” della domenica per aggiudicarsi il titolo. A Bagnaia non basterà quindi vincere, ma dovrà cercare alleati, che potrebbero essere il suo team-mate Enea Bastianini o Marc Marquez. I punti da recuperare a “Martinator” sono 17, con 74 a disposizione.

Oltre alla Bestia e al Carboncino ci sono anche le altre Ducati la Factory Pramac di Franco Morbidelli e le GP 23 di Alex Marquez (Gresini Racing) e quelle del VR46 Racing Team di Marco Bezzecchi (che ha dichiarato che questa è una delle sue piste preferite) e Andrea Iannone, con quest’ultimo che torna in sella ad una MotoGP a distanza di cinque anni dalla squalifica per sostituire Fabio di Giannantonio, che nei prossimi giorni sarà operato alla spalla sinistra infortunata in Austria. Tra le altre notizie c’è la conferma di Lorenzo Savadori al posto di Miguel Oliveira.

In casa KTM si punta a confermare quanto di buono fatto in Thailandia, soprattutto con il rookie Pedro Acosta, che nella gara “lunga” della domenica ha centrato il terzo gradino del podio. L’Aprilia è positiva con Aleix Espargaro che ha dichiarato che qui hanno corso tanto, mentre Mavericks Vinales è più preoccupato dal layout impegnativo del circuito di Sepang. La solita incognita riguarda Honda e Yamaha, le prestazioni sono molto altalenanti, anche se qualche miglioramento si è visto.

GP Malesia: circuito, statistiche, meteo

Circuito. l tracciato di Sepang misura 5.5 km e conta 5 curve a sinistra e 10 a destra. Il primo Gran Premio della Malesia si corse nel 1991, ma solo nel 1999 con l’inaugurazione del Sepang International Circuit, il Motomondiale si trasferì in quella che è l’attuale pista.

Record. Il record di vittorie spetta a Valentino Rossi, che con 6 successi, precede: Dani Pedrosa a 3, e Casey Stoner a 2.

Meteo. Sarà una settimana difficile per il Motomondiale a Sepang. Al momento è previsto tempo variabile per tutto il weekend.

Gran Premio della Malesia 2024: programma completo e guida tv

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Venerdì 01 novembre

Prove 1 Moto3 02:00-02:35

Prove 1 Moto2 02:50-03:30

Prove Libere 1 MotoGP 03:45-04:30

Prove 2 Moto3 06:15-06:50

Prove 2 Moto2 07:05-07:45

Prove MotoGP 08:00-09:00

Sabato 02 novembre

Prove 3 Moto3 01:40-02:10

Prove 3 Moto2 02:25-02:55

Prove Libere 2 MotoGP 03:10-03:40

Q1 MotoGP 03:50-04:05

Q2 MotoGP 04:15-04:30

Q1 Moto3 05:50-06:05

Q2 Moto3 06:15-06:30

Q1 Moto2 06:45-07:00

Q2 Moto2 07:10-07:25

Sprint Race MotoGP 08:00

Domenica 03 novembre

Warm Up MotoGP 03:40-03:50

Gara Moto3 05:00

Gara Moto2 06:15

Gara MotoGP 08:00

Domenica 03 novembre MOTOGP MALESIA TV8

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Quote GP Malesia 2024 MotoGP

Sia per la pole in Qualifica, che per la Gara lunga di domenica, Pecco Bagnaia è favorito in quota alla pari @2.00, con Jorge Martin primo avversario @2.25 per il giro veloce al sabato, e @2.75 per la gara di domenica su Sisal.

Come sempre le cose cambiano nella Sprint Race dove è Martinator a prendersi i favori dei pronostici in quota @2.00, con GoFree che in questo caso insegue @2.25 su Snai.

Gli altri sono tutti staccati. Il primo avversario dei duellanti è Marc Marquez offerto @5 su Betflag per Qualifica e Gara Sprint, e che scende ulteriormente per la Gara domenicale @4. Enea Bastianini è poco dietro @7 per Qualifica e Gara Sprint, ma anche lui cala quando si parla di Gara lunga @5.

FREE PICK motomondiale, GP Malesia 2024

La settimana scorsa Pecco ci ha mandato in cassa in quota @2.50 per la vittoria nella gara lunga, e lo proviamo anche questa settimana, sempre per la vittoria domenicale, anche se la quota si abbassa, precisamente alla pari. Come detto Sepang dovrebbe essere ancora una pista amica del piemontese che ha assoluto bisogno di vincere. Come sempre lo stake basso è d’obbligo in questo finale di stagione. Non molliamo Pecco! Inoltre vi ricordo che questo fine settimana si corre ancora pure la F1, e anche li abbiamo una Ferrari davvero rampante nella rincorsa al campionato costruttori. Leggi qui le analisi e le scommesse di Panda sul GP Brasile 2024.

🆓🏍MOTOGP FREE PICK

🏁Vittoria Gara: BAGNAIA @2.00

