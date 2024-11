Pecco Bagnaia cade al sabato di Sprint a Sepang, ma si rifà alla domenica vincendo la gara lunga del GP Malesia 2024, mandandoci in cassa e tenendo aperto il motomondiale in vista dell’ultimo atto che passa da Valencia a Barcellona per i problemi di alluvione. Risultati MotoGP Malesia 2024.

Risultati MotoGP Malesia 2024: a Sepang Bagnaia tiene aperto il motomondiale

Pecco Bagnaia vince il GP di Malesia 2024 di MotoGP battendo il rivale per il titolo Jorge Martin e tenendo aperto il motomondiale. L’italiano rosicchia 5 punti e rimanda ogni sentenza all’ultima gara della stagione che si dovrebbe correre sempre in Spagna, ma a Barcellona che prenderà il posto di Valencia dopo le alluvioni devastanti degli ultimi giorni. Pecco riscatta in parte la clamorosa scivolata avvenuta nella Sprint Race. La vittoria di Pecco ci fa andare in cassa per il secondo GP consecutivo con quota oltre la pari @2+, puntando sul pilota piemontese vincente.

Al 3° posto chiude l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Ai piedi del podio chiude l’altra Ducati del team Gresini, quella di Alex Marquez, seguito a ruota dalla Ktm GasGas di Pedro Acosta. Buon 6° posto per Fabio Quartararo, l’unico dei coinvolti nell’incidente iniziale in grado di ripartire dopo la bandiera rossa.

In top 10 chiudono anche Maverick Vinales con la prima delle Aprilia, Alex Rins con l’altra Yamaha, Marco Bezzecchi con la Ducati VR46 e Augusto Fernandez con l’altra GasGas. Chiude invece 17° Andrea Iannone.

Ordine d’arrivo GP Malesia (MotoGP)

1 Francesco Bagnaia (Ducati)

2 Jorge Martin (Ducati Pramac)

3 Enea Bastianini (Ducati)

4 Alex Marquez (Ducati Gresini)

5 Pedro Acosta (Tech3 KTM)

6 Fabio Quartararo (Yamaha)

7 Maverick Viñales (Aprilia)

8 Alex Rins (Yamaha)

9 Marco Bezzecchi (Ducati VR46)

10 Augusto Fernandez (Tech3 KTM)

11 Johann Zarco (Honda)

12 Marc Marquez (Ducati Gresini)

13 Aleix Espargarò (Aprilia)

14 Franco Morbidelli (Ducati Pramac)

15 Luca Marini (Repsol Honda)

16 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)

17 Andrea Iannone (Ducati VR46)

18 Lorenzo Savadori (Aprilia Trackhouse)

Non classificati

Takaaki Nakagami (Honda)

Joan Mir (Repsol Honda)

Non partiti

Jack Miller (KTM)

Brad Binder (KTM)

Classifiche MotoGP 2024: gli ultimi aggiornamenti

A Barcellona, dove con tutta probabilità si disputerà l’ultimo GP dell’anno, Martin si presenterà con 24 punti di vantaggio su Bagnaia, mentre 37 saranno quelli a disposizione per decidere chi diventerà campione.

MotoGP, classifica piloti

Jorge Martin 485 punti Pecco Bagnaia 461 Marc Marquez 369 Enea Bastianini 368 Pedro Acosta 209 Brad Binder 206 Maverick Vinales 189 Fabio Di Giannantonio 165 Franco Morbidelli 161 Alex Marquez 155 Aleix Espargaro 146 Marco Bezzecchi 144 Fabio Quartararo 108 Jack Miller 84 Miguel Oliveira 71 Raul Fernandez 66 Johann Zarco 53 Alex Rins 31 Takaaki Nakagami 31 Augusto Fernandez 27 Joan Mir 21 Luca Marini 14 Pol Espargaro 12 Daniel Pedrosa 7 Stefan Bradl 2 Remy Gardner 0 Andrea Iannone 0 Lorenzo Savadori 0

MotoGP, classifica team

Ducati Lenovo Team 829 Prima Pramac Racing 646 Gresini Racing MotoGP 524 Aprilia Racing 335 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 309 Red Bull KTM Factory Racing 290 Red Bull GASGAS Tech3 236 Monster Energy Yamaha MotoGP Team 139 Trackhouse Racing 137 LCR Honda 84 Repsol Honda Team 35

MotoGP, la classifica costruttori

1. Ducati 685

2. KTM 316

3. Aprilia 284

4. Yamaha 119

5. Honda 73

Quote Antepost e prossimo GP: annullata la tappa di Valencia, il finale di stagione si correrà a Barcellona

Pecco ha ancora qualche chance di chiudere il suo tris mondiale, ma serve un mezzo miracolo, almeno secondo i bookmakers. Prima del GP della Malesia Jorge Martin era sempre nettamente favorito nelle quote antepost per la vittoria finale della MotoGP, ma il motomondiale esce da Sepang con Martin sempre più dominante @1.05 mentre il ribaltone di Bagnaia si gioca ora @7.

Come detto l’ultimo appuntamento della stagione, che tradizionalmente si corre a Valencia, avrà un cambio per le alluvioni. Si parla di Barcellona che dovrebbe fare da cornice all’ultimo GP dell’anno in programma il 17 novembre, quindi avremo una settimana di stop per poi scoprire chi vincerà il titolo iridato tra Martinator e Pecco.

