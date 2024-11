Finale di stagione del motomondiale, salta Valencia per l’alluvione, si torna al Montmelò di Barcellona per un GP rinominato Gran Premio della Solidarietà. Pecco Bagnaia ha bisogno di un mezzo miracolo per confermarsi campione iridato in MotoGP, ma la speranza è l’ultima a morire, anche se Jorge Martin ha già le mani sul titolo. Pronostici MotoGP Finale Barcellona 2024.

Pronostici MotoGP Finale Barcellona 2024: ultimo atto del duello Pecco-Martinator

Domenica 17 novembre si chiude ufficialmente la stagione 2024 della MotoGP. L’alluvione che ha colpito la città di Valencia ha costretto l’organizzazione a spostare tutto a Barcellona, che sarà dunque teatro dell’ultimo atto del Motomondiale, con tanto di assegnazione del titolo iridato. Tutto porta verso un successo di Jorge Martin, che in sella alla sua Ducati del Team Pramac ha 24 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, vincitore degli ultimi due titoli iridati con la Ducati ufficiale. Il titolo costruttori, invece, è già stato assegnato da tempo alla casa di Borgo Panigale, che ha chiuso la questione con ben sei gare di anticipo.

La corsa è stata intitolata GP della Solidarietà, con tante iniziative connesse che sono state pensate per fornire supporto alle popolazioni della Comunità Valenciana. Tra l’altro, il Motomondiale torna in Europa dopo ben 5 appuntamenti in Asia tra Indonesia, Giappone, Australia, Thailandia e Malesia.

Tra i due contendenti potrebbero infilarsi Marc Marquez (alla sua ultima gara con il Gresini Racing prima di passare alla Ducati ufficiale) ed Enea Bastianini (che il prossimo anno correrà con la KTM), con i due che si stanno giocando la terza piazza iridata (lo spagnolo ha due punti di vantaggio sul riminese).

Rimanendo in casa Ducati potrebbero inserirsi nelle posizioni di vertice Marco Bezzecchi (alla sua ultima gara con il VR46 Racing Team prima di passare in Aprilia, ndr), Franco Morbidelli (alla sua ultima gara in Pramac prima di passare in VR46 Racing Team, ndr) e Alex Marquez.

Si torna al Montmelò, sul circuito che ha già ospitato quest’anno il GP della Catalogna, appuntamento che ha visto trionfare il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, dopo il successo dello scorso anno di Aleix Espargarò su Aprilia. Lo stesso centauro spagnolo si è assicurato entrambe le ultime due Sprint del sabato e si candida ovviamente a fare da “rompiscatole” nell’ultima corsa della stagione, che sarà anche la sua ultima gara, in un GP di casa. Questa sarà anche l’ultima gara sulla RS-GP per Maverick Vinales che il prossimo anno passerà in KTM.

Proprio in KTM Pedro Acosta vorrà chiudere alla grande la sua bellissima stagione da rookie prima di passare al Team ufficiale, dove troverà come team-mate il sud-africano Brad Binder. Ultima gara in sella alla RC16 per Jack Miller (che passerà in Yamaha con il Pramac Racing) e Augusto Fernandez (il cui futuro potrebbe essere in Superbike).

Jorge Martin campione del mondo dalla Sprint Race se…

Bagnaia ha un ottimo feeling con la corsa di Barcellona, ma Martin ha un vantaggio considerevole e potrebbe chiudere già la questione titolo al sabato nella gara Sprint:

– Martin vince la Sprint

– Martin è 2° e Bagnaia non vince

– Martin è 3° e Bagnaia dal 5° in giù

– Martin è 4° e Bagnaia dal 6° in giù

– Martin è 5° e Bagnaia dal 7° in giù

– Martin è 6° e Bagnaia dall’8° in giù

– Martin è 7° e Bagnaia dal 9° in giù

– Martin è 8° e Bagnaia dal 10° in giù

GP Barcellona: circuito, statistiche, meteo

Circuito. Il circuito del Montmelò misura 4.7 Km e conta 7 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo, quello del traguardo, misura 1047m. Su questo circuito è Valentino Rossi ad avere il record di vittorie, 10 in carriera.

Meteo. Sul tracciato di Montmelò è previsto bel tempo per tutto il weekend

Gran Premio di Barcellona, finale 2024: programma completo e guida Tv

Il weekend dell’ultimo gran premio della stagione sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP, mentre in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 (streaming anche su Tv8.it) diretta in chiaro di qualifiche del sabato, Sprint e gara della domenica. Di seguito il programma completo.

Venerdì 15 novembre

FP1: 10:45-11,30 (Sky)

FP2: 15-16 (Sky)

Sabato 16 novembre

P: 10:10-10:40 (Sky)

Qualifiche: 10:50-11:30 (Sky e TV8)

Sprint: 15 (Sky e TV8)

Domenica 17 novembre

Warm up: 9:40-9:50 (Sky)

Gara: 14 (Sky e TV8)

Quote Finale GP Barcellona 2024, MotoGP

Per i bookmaker l’esito finale del motomondiale è quasi già scritto, con lo spagnolo campione a 1,08 e Pecco Bagnaia che sogna l’impresa a 7 volte la posta.

Situazione molto diversa nelle quote per la gara, dove l’azzurro, già vincente al Montmelò a maggio, è il favorito, a 1,85, su Planetwin365.

La vittoria da sola non basterà a completare una rimonta molto difficile. Martin, che potrebbe anche gestire e accontentarsi di un piazzamento, segue a 3,50, davanti a Marc Marquez (due volte trionfatore in terra catalana) a 4,85. Più staccati Aleix Espargaro ( vincitore nel 2022) a 7,50 ed Enea Bastianini a 9.

SPRINT RACE E QUALIFICHE – Il campione del mondo in carica è in “pole” in lavagna, a 2 su Sisal, anche nella sprint race dove, nel corso della stagione, ha lasciato per strada tanti punti probabilmente decisivi. Gli resta in scia Martin, a 2,85, davanti a Marquez, proposto a 5,50, ed Espargaro (vincente nell’ultima sprint al Montmelò) visto a 7,50. Quote sostanzialmente identiche per le qualifiche, con Bagnaia favorito, a 2 volte la giocata, e Martin e Marquez a inseguire rispettivamente a 2,75 e 5,50.

FREE PICK Motomondiale, ultimo GP della stagione 2024 a Barcellona

Per il gran finale di stagione facciamo ovviamente il tifo per Pecco, ma abbiamo deciso di non fare giocate su Barcellona, con tanto in ballo tra Bagnaia e Martin, e a complicare ulteriormente le cose il cambio di pista da Valencia alla capitale catalana per i problemi delle alluvioni degli scorsi giorni. Godiamoci l’ultimo Gran Premio della stagione di MotoGP senza giocate, e forza Pecco!

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.