Niente da fare per Pecco Bagnaia che fa il suo, e fa il massimo vincendo la Sprint e la gara domenicale dell’ultimo GP della stagione del Motomondiale a Barcellona, ma Jorge Martin non sbaglia e si laurea campione del mondo, con la Ducati non ufficiale. Vediamo anche i 22 Gran Premi in programma per la stagione 2025 che riprenderà dal 2 marzo, ma prima ci sono subito i test al Montmelò, vediamo tutto quello che c’è da sapere. Martin campione MotoGP 2024.

Martin campione MotoGP 2024. Battuto Pecco Bagnaia a cui non basta la doppietta di Barcellona

Jorge Martin è campione MotoGP 2024 dopo un testa a testa durato tutta la stagione con Francesco Bagnaia, che ha vinto di più nelle gare lunghe della domenica, ma per sua stessa ammissione ha anche sbagliato con troppi 0 e un avvio stagionale sbagliato tecnicamente, oltre a pagare nelle Sprint rispetto a Martinator che la vera differenza l’ha fatta con la costanza e con i rendimenti al sabato, meritandosi il titolo di campione del motomondiale con una moto non ufficiale, nell’anno in cui da l’addio a Ducati, e nello stesso anno in cui le moto di Borgo Panigale hanno letteralmente monopolizzato il mondiale sulle due ruote.

Bagnaia aveva annullato un primo match point, vincendo la Sprint Race del sabato e tenendo aperto il mondiale fino all’ultima gara. Allo spagnolo della Prima Pramac Racing è bastato arrivare terzo dietro Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Al pilota torinese della Ducati ufficiale non è bastato, infatti, vincere l’ultima gara stagionale, l’undicesima del 2024, al Montmelò per superare in classifica Jorge Martin, che, grazie al terzo gradino del podio, si aggiudica il suo primo titolo, strappandolo proprio a Bagnaia, con 508 punti, +10 sull’italiano.

Per Martin, prossimo pilota dell’Aprilia, è il primo titolo iridato in carriera nella classe regina e stabilisce anche un recordo: era dal 2001, infatti, che non trionfava un pilota di un team non ufficiale e si tratta della prima volta in assoluto nell’era MotoGP. L’ultimo a farcela nella classe regina era stato Valentino Rossi, che 23 anni fa trionfò sulla Nastro Azzurro Honda, team satellite della casa giapponese, nell’allora classe 500.

Ordine d’arrivo GP Barcellona e classifiche finali MotoGP

Ordine d’arrivo Gran Premio Solidarietà (Barcellona)

F. Bagnaia M. Marquez +1.318 J. Martin +1.872 A. Marquez +2.106 A. Espargarò +2.820 B. Binder +6.884 E. Bastianini +6.330 F. Morbidelli +6.779 M. Bezzecchi +7.086 P. Acosta +8.826 F. Quartararo +8.932 M. Oliveira +9.154 J. Miller +10.128 J. Zarco +14.218 M. Viñales +15.184 L. Marini +15.799 T. Nakagami +16.625 R. Fernandez +17.033 A. Fernandez +17.307 A. Rins +17.528 M. Pirro +22.130 S. Bradl +25.513 J. Mir ritirato

MotoGP, la classifica finale

Jorge MARTIN (Ducati) 508 Francesco BAGNAIA (Ducati) 498 Marc MARQUEZ (Ducati) 392 Enea BASTIANINI (Ducati) 381 Brad BINDER (KTM) 216 Pedro ACOSTA (KTM) 215 Maverick VINALES (Aprilia) 190 Alex MARQUEZ (Ducati) 173 Franco MORBIDELLI (Ducati) 173 Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) 165 Aleix ESPARGARO (Aprilia) 163 Marco BEZZECCHI (Ducati) 153 Fabio QUARTARARO (Yamaha) 113 Jack MILLER (KTM) 87 Miguel OLIVEIRA (Aprilia) 75 Raul FERNANDEZ (Aprilia) 66 Johann ZARCO (Honda) 55 Alex RINS (Yamaha) 31 Takaaki NAKAGAMI (Honda) 31 Augusto FERNANDEZ (KTM) 27 Joan MIR (Honda) 21 Luca MARINI (Honda) 14 Pol ESPARGARO (KMT) 10 Daniel PEDROSA (KTM) 7 Stefan BRADL (Honda) 2 Remy GARDNER (Yamaha) 0 Andrea IANNONE (Ducati) 0 Lorenzo SAVADORI (Aprilia) 0 Michele PIRRO (Ducati) 0

MotoGP, classifica costruttori

Ducati 722 KTM 327 Aprilia 302 Yamaha 124 Honda 75

Si torna subito in pista con i test al Montmelò

Martedì 19 novembre sul circuito del Montmelу, a Barcellona (Spagna), prenderanno il via i test post-season di MotoGP. Sarа il tracciato catalano a essere teatro di quel che può essere considerato un assaggio della prossima stagione.

I team infatti metteranno in pista le evoluzioni delle proprie moto e i piloti avranno modo di testarle. Sessione che prenderа il via dalle ore 10.00 e terminerа alle 17.00. Un’occasione per vedere all’opera i piloti con le nuove moto. La copertura televisiva sarа garantita da Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

MotoGP 2025: i 22 Gran Premi in programma dal 2 marzo

Il Motomondiale 2025 di MotoGP sarа la più lunga dal 1949 a oggi. Il calendario della stagione ventura sarà infatti composto dalla bellezza di 22 Gran Premi, due in più rispetto al 2024.

Si parte il 2 marzo in Thailandia, prima volta in cui il Buriram fa da opener di stagione. Si finisce a Valencia, al ritorno dopo la cancellazione per le alluvioni di quest’anno, il 16 novembre. Sono previste 2 gare in Italia. Si correrа al Mugello nel fine settimana del 20-22 giugno, e a Misano nel weekend del 12-14 settembre.

I cambiamenti più significativi del 2025 sono rappresentate dalla ricomparsa del Gran Premio di Repubblica Ceca (tenutosi l’ultima volta nel 2020) e di quello d’Ungheria.

MOTOGP – CALENDARIO 2025

Round 01 – THAILANDIA – 2 marzo (Buriram)

Round 02 – ARGENTINA – 16 marzo (Rio Hondo)

Round 03 – AMERICHE – 30 marzo (Austin)

Round 04 – QATAR – 13 aprile (Lusail)

Round 05 – SPAGNA – 27 aprile (Jerez)

Round 06 – FRANCIA – 11 maggio (Le Mans)

Round 07 – GRAN BRETAGNA – 25 maggio (Silverstone)

Round 08 – ARAGON – 8 giugno (Alcaсiz)

Round 09 – ITALIA – 22 giugno (Mugello)

Round 10 – OLANDA – 30 giugno (Assen)

Round 11 – GERMANIA – 13 luglio (Sachsenring)

Round 12 – REP.CECA – 20 luglio (Brno)

Round 13 – AUSTRIA – 17 agosto (Spielberg)

Round 14 – UNGHERIA – 24 agosto (Balaton Park)

Round 15 – CATALOGNA – 7 settembre (Montmelò)

Round 16 – SAN MARINO – 14 settembre (Misano)

Round 17 – GIAPPONE – 28 settembre (Motegi)

Round 18 – INDONESIA – 5 ottobre (Mandalika)

Round 19 – AUSTRALIA – 19 ottobre (Phillip Island)

Round 20 – MALESIA – 26 ottobre (Sepang)

Round 21 – PORTOGALLO – 9 novembre (Portimao)

Round 22 – VALENCIA – 17 novembre (Valencia)

