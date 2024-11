Si è appena concluso il motomondiale 2024 con la vittoria di Jorge Martin su Pecco Bagnaia, ma è già tempo di pensare al 2025, la prossima stagione con Marc Marquez sulla Ducati ufficiale che torna favorito dalle lavagne per la vittoria finale. Quote Antepost MotoGP 2025.

Quote Antepost MotoGP 2025: tra i due litiganti il terzo gode?

Il Motomondiale 2024 si è appena concluso, in Catalogna, con il titolo nelle mani di Jorge Martin a spese di Pecco Bagnaia ed è già tempo, per i bookmaker, di pensare alla stagione 2025. In lavagna si prospetta un nuovo duello Italia-Spagna, ma con Marc Marquez protagonista al posto del neo-campione del mondo.

Il nuovo acquisto del team Ducati ufficiale è infatti il favorito, a 1,85, su Goldbet e Lottomatica, per quello che sarebbe il suo settimo sigillo. Bagnaia ha perso il titolo per soli 10 punti e insegue la rivincita, a 2,50, pronto a rendere difficile la vita al futuro compagno di squadra. Più staccato, a 6, Martin, che dovrà difendere l’iride ma in sella all’Aprilia. Si gioca invece a 21 l’impresa di Enea Bastianini e Pedro Acosta.

Test a Barcellona: la prima uscita con Aprilia di Jorge Martin da campione del mondo

A Barcellona, nella giornata di test prevista, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, saranno ben dodici i piloti che scenderanno in pista con una squadra diversa rispetto a quella con cui hanno corso in questo 2024.

La novitа piщ importante sarа l’esordio del novello campione del mondo, Jorge Martin, con Aprilia. Sarа grande anche l’interesse per il debutto di Marc Marquez con il team ufficiale Ducati, come compagno di boxe di Francesco Bagnaia. Cambiano i piloti in KTM con gli arrivi Enea Bastianini e Maverick Viсales, mentre Pedro Acosta sarа il nuovo compagno di squadra di Brad Binder.

Tra gli italiani approderа al team ufficiale Aprilia Marco Bezzecchi, mentre Franco Morbidelli correrа con il Team VR46. Prima Pramac Racing diventerа un team indipendente Yamaha e schiererа Jack Miller e Miguel Oliveira. Saranno inoltre tre gli esordienti assoluti nella categoria.

Il giapponese Ai Ogura, campione del mondo della Moto2 2024, approderа in Trackhouse, lo spagnolo Fermin Aldeguer arriverа in Gresini, infine il thailandese Somkiat Chantra correrа in LCR Honda, sostituendo così gli spagnoli Aleix Espargaro, Augusto Fernandez ed il nipponico Takaaki Nakagami.

MotoGP 2025: i 22 Gran Premi in programma dal 2 marzo

Il Motomondiale 2025 di MotoGP sarа la più lunga dal 1949 a oggi. Il calendario della stagione ventura sarà infatti composto dalla bellezza di 22 Gran Premi, due in più rispetto al 2024.

Si parte il 2 marzo in Thailandia, prima volta in cui il Buriram fa da opener di stagione. Si finisce a Valencia, al ritorno dopo la cancellazione per le alluvioni di quest’anno, il 16 novembre. Sono previste 2 gare in Italia. Si correrа al Mugello nel fine settimana del 20-22 giugno, e a Misano nel weekend del 12-14 settembre.

I cambiamenti più significativi del 2025 sono rappresentate dalla ricomparsa del Gran Premio di Repubblica Ceca(tenutosi l’ultima volta nel 2020) e di quello d’Ungheria.

MOTOGP – CALENDARIO 2025

Round 01 – THAILANDIA – 2 marzo (Buriram)

Round 02 – ARGENTINA – 16 marzo (Rio Hondo)

Round 03 – AMERICHE – 30 marzo (Austin)

Round 04 – QATAR – 13 aprile (Lusail)

Round 05 – SPAGNA – 27 aprile (Jerez)

Round 06 – FRANCIA – 11 maggio (Le Mans)

Round 07 – GRAN BRETAGNA – 25 maggio (Silverstone)

Round 08 – ARAGON – 8 giugno (Alcaсiz)

Round 09 – ITALIA – 22 giugno (Mugello)

Round 10 – OLANDA – 30 giugno (Assen)

Round 11 – GERMANIA – 13 luglio (Sachsenring)

Round 12 – REP.CECA – 20 luglio (Brno)

Round 13 – AUSTRIA – 17 agosto (Spielberg)

Round 14 – UNGHERIA – 24 agosto (Balaton Park)

Round 15 – CATALOGNA – 7 settembre (Montmelò)

Round 16 – SAN MARINO – 14 settembre (Misano)

Round 17 – GIAPPONE – 28 settembre (Motegi)

Round 18 – INDONESIA – 5 ottobre (Mandalika)

Round 19 – AUSTRALIA – 19 ottobre (Phillip Island)

Round 20 – MALESIA – 26 ottobre (Sepang)

Round 21 – PORTOGALLO – 9 novembre (Portimao)

Round 22 – VALENCIA – 17 novembre (Valencia)

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.