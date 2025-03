Un inizio di motomondiale dominante per i fratelli Marquez, in particolare Marc che vince sprint e gara lunga della domenica, sempre davanti ad Alex, e sempre con Francesco Bagnaia mai pericoloso. Ora una settimana di pausa poi si torna in Argentina dove capiremo se Pecco avrà le stesse problematiche viste al Buriram. La certezza è sempre il dominio Ducati che occupa tutte le prime 4 posizioni. Risultati MotoGP Thailandia 2025.

Risultati MotoGP Thailandia 2025: Marc Marquez vince tutto, davanti al fratello Alex

Marc Marquez vince il Gran Premio della Thailandia che ha aperto la nuova stagione di MotoGP 2025. Lo spagnolo si è aggiudicato così la prima gara del mondiale MotoGp 2025, sul circuito di Buriram, bissando il successo della gara sprint e precedendo il fratello Alex Marquez (Ducati-Gresini) e il compagno di scuderia, Francesco Bagnaia.

Un podio tutto targato Ducati, ma i colori della scuderia di Borgo Panigale occupano anche la quarta posizione, quella del team VR46 di Franco Morbidelli, davanti alle Aprilia di Ai Ogura e Marco Bezzecchi. Ottima gara per Johann Zarco che porta la Honda al settimo posto: anche in questo caso una moto clienti (LCR) davanti alle moto ufficiali.

A chiudere la top ten sono Brad Binder in sella alla KTM Red Bull, Enea Bastianini con quella Tech3 e Fabio Di Giannantonio che permette a VR46 di portare entrambe le proprie moto tra i primi dieci, come solo il team Ducati Lenovo a Buriram. Prova negativa invece per Pedro Acosta (KTM factory), nelle retrovie fin dal terzo dei ventisei giri di gara a causa di una caduta alla staccata della prima curva dopo il traguardo.

Ordine d’arrivo MotoGP Thailandia 2025

M. Marquez A. Marquez +1.732 F. Bagnaia +2.398 F. Morbidelli +5.176 A. Ogura +7.450 M. Bezzecchi +14.967 J. Zarco +15.225 B. Binder +19.929 E. Bastianini +20.053 F. Di Giannantonio +21.546 J. Miller +22.315 L. Marini +23.940 F. Aldeguer +24.760 M. Oliveira +26.097 F. Quartararo +26.456 M. Viñales +28.770 A. Rins +31.095 S. Chantra +31.480 P. Acosta +42.115 L. Savadori +46.827 R. Fernandez J. Mir

Classifiche Motomondiale 2025

In classifica generale, al termine delle due gare del Chang International Circuit, Marc Marquez si prende ovviamente la vetta con 37 punti, contro i 29 del fratello Alex e i 23 di Bagnaia, riflesso diretto dei due podi fotocopia del weekend thailandese. A completare la top five Morbidelli e Ogura, separati tra di loro da un solo punto: 18 a 17. Bezzecchi e Binder seguono con dieci punti a testa.

MotoGP 2025, la classifica piloti

Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo) 37 Alex MARQUEZ (Ducati Gresini) 29 Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo) 23 Franco MORBIDELLI (Ducati VR46) 18 Ai OGURA (Aprilia Trackhouse) 17 Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing) 10 Brad BINDER (KTM Red Bull) 10 Johann ZARCO (Honda LCR) 9 Enea BASTIANINI (KTM Tech3) 7 Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati VR46) 6 Jack MILLER (Yamaha Pramac) 5 Fabio QUARTARARO (Yamaha Monster) 4 Pedro ACOSTA (KTM Red Bull) 4 Luca MARINI (Honda HRC Castrol) 4 Fermin ALDEGUER (Ducati Gresini) 3 Miguel OLIVEIRA (Yamaha Pramac) 2 Joan MIR (Honda HRC Castrol) 1 Raul FERNANDEZ (Aprilia Trackhouse) 0 Maverick VINALES (KTM Tech3) 0 Alex RINS (Yamaha Monster) 0 Somkiat CHANTRA (Honda LCR) 0 Lorenzo SAVADORI (Aprilia Racing) 0

MotoGP 2025, classifica costruttori

1. Ducati 57

2. Aprilia 27

3. KTM 19

4. Honda 14

5. Yamaha 10

MotoGP 2025, classifica team

Ducati Lenovo Team 60 BK8 Gresini Racing MotoGP 32 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 24 Trackhouse MotoGP Team 17 Red Bull KTM Factory Racing 14 Aprilia Racing 10 Honda LCR 9 Red Bull KTM Tech3 7 Prima Pramac Yamaha MotoGP 7 Honda HRC Castrol 5 Monster Energy Yamaha MotoGP 4

Quote Antepost Motomondiale

In aggiornamento…

Prossimo GP: si torna in pista a Termas de Rio Hondo

Ora una settimana di pausa con il Motomondiale che tornerà in pista dal 14 al 16 marzo per il GP Argentina che lo scorso anno era saltato per colpa del Governo argentino che aveva preferito depennare dal calendario l’appuntamento argentino per motivi economici.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.