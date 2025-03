Dopo il debutto stagionale del motomondiale in Thailandia, col dominio dei fratelli Marquez, e dopo una settimana di pausa, questo weekend torna la MotoGP col Gran Premio d’Argentina che torna a Termas de Rio Hondo, dopo la cancellazione della passata edizione. Pronostici MotoGP Argentina 2025.

Pronostici Motomondiale: i protagonisti a Termas de Rio Hondo

La MotoGP torna in pista per il 2° gran premio della stagione 2025 del motomondiale, si torna a Termas de Rio Hondo per il GP Argentina 2025 che era saltato lo scorso anno per le turbolenze politiche nel paese.

Tutti i riflettori saranno puntati su Marc Marquez che ha dominato con una doppietta in Thailandia, e ora proverà a ripetersi su un circuito a lui favorevole, al contrario di Pecco Bagnaia che ha in quello argentino un GP indigesto in cui non ha mai vinto, ma il torinese proverà invece a limitare il dominio del neo-team-mate in Ducati Corse.

L’ultimo vincitore era stato però Marco Bezzecchi, che vinse l’edizione 2023 in sella alla Ducati del VR46 Racing Team. Attenzione quindi anche al Bez che si è detto carico e abbastanza soddisfatto dalla prima gara dell’anno di due settimane fa, anche se al momento il livello della sua Aprilia RS-GP non è quello delle Ducati Desmosedici GP che hanno monopolizzato il podio thailandese. Questo tracciato però si adatta molto bene alla moto di Noale che rimane sempre priva del nuovo arrivato, il campione del mondo in carica Jorge Martin, infortunato.

Ducati quindi attese ad un dominio anche questa settimana. Alex Marquez (due volte secondo a Buriram in sella alla Desmosedici GP 24 del Gresini Racing) e Franco Morbidelli (vicino al podio al Chang International Circuit con la Desmosedici GP 24 del VR46 Racing Team) potranno dire la loro, e attenzione anche a Fabio di Giannantonio (Desmosedici GP 24.5 del VR46 Racing Team) e al rookie del Gresini Racing Fermin Aldeguer.

Approposito di rookie, attenzione anche al campione Moto 2 del 2024, Ai Ogura, che ha impressionato tutti nel suo esordio nella massima serie al Buriram dove ha portato la sua Aprilia RS-GP del Trackhouse Racing, ad un quarto posto nella gara Sprint e un quinto nella gara domenicale.

In KTM ci si aspetta il riscatto dopo il difficile weekend di Buriram, mentre Honda e Yamaha sperano di fare bene. La Honda proverà a confermare quanto di buono fatto vedere nei test e in Thailandia, mentre la Yamaha spera di invertire la rotta, soprattutto del Team Factory, in grande difficoltà sia nei test al Chang International Circuit, che in gara dopo aver dato segnali di ripresa nei test pre-stagionali.

Gran Premio d’Argetina 2025: circuito, meteo, numeri e statistiche

Tracciato. Il circuito di Termas de Rio Hondo, entrato in calendario nel 2014, misura 4.8 Km e conta 5 curve a sinistra e 9 a destra. In America meridionale si corse 10 volte dal 1961 fino al 1999, sul tracciato di Buenos Aires.

Record e statistiche. Nelle sei edizioni finora disputate, Marc Marquez ha vinto 2 volte (2014- 2016), Valentino Rossi una (2015) così come Maverick Vinales, Cal Crutchlow, Aleix Espargarò e Marco Bezzecchi.

Meteo. Al momento le previsioni indicano per venerdì probabilità di temporali e rovesci, mentre sabato e domenica tempo prevalentemente nuvoloso.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Argentina 2025?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Venerdì 14 marzo

Prove 1 Moto3 13:00-13:35

Prove 1 Moto2 13:50-14:30

Prove Libere 1 MotoGP 14:45-15:30

Prove 2 Moto3 17:15-17:50

Prove 2 Moto2 18:05-18:45

Prove MotoGP 19:00-20:00

Sabato 15 marzo

Prove 3 Moto3 12:40-13:10

Prove 3 Moto2 13:25-13:55

Prove Libere 2 MotoGP 14:10-14:40

Q1 MotoGP 14:50-15:05

Q2 MotoGP 15:15-15:30

Q1 Moto3 16:50-17:05

Q2 Moto3 17:15-17:30

Q1 Moto2 17:45-18:00

Q2 Moto2 18:10-18:25

Sprint Race MotoGP 19:00 (12 giri)

Domenica 16 marzo

Warm Up MotoGP 14:40-14:50

Gara Moto3 16:00

Gara Moto2 17:15

Gara MotoGP 19:00 (25 giri)

GUIDA TV 8

Gara Moto3 18:30

Gara Moto2 19:45

Gara MotoGP 21:30

Quote MotoGP: Gran Premio Argentina 2025

Dopo la doppietta in Thailandia è Marc Marquez il grande favorito: gli esperti Sisal, infatti, vedono il successo dello spagnolo @1,50 sia per la Sprint del sabato che per il trionfo nella gara lunga. Alle spalle di Marc si piazza il compagno di squadra Pecco Bagnaia il quale, come ammesso dopo la Thailandia, è tutt’altro che soddisfatto dei terzi posti ottenuti nel gran premio d’esordio. Il numero 63 della Rossa di Borgo Panigale a Rio Hondo non ha mai trionfato in carriera e, questo, sarebbe il momento giusto per interrompere il digiuno. Pecco vuole mandare un segnale al nove volte campione del mondo ma è molto lontano in quota: il successo nella Sprint si gioca @4,50 mentre si scende @3,50 per vederlo sul gradino più alto del podio alla domenica.

Sogna di essere il terzo incomodo Álex Márquez, due volte secondo all’esordio alle spalle del fratello Marc, e desideroso di prendersi la rivincita. Lo spagnolo, con la sua Ducati numero 73 del Team Gresini, punta deciso alla vittoria offerta @4,50 per il sabato mentre quella nella gara lunga pagherebbe @6 volte la posta.

Lontani il resto dei centauri: Marco Bezzecchi, Aprilia, dominatore nell’ultima edizione del gp argentino, è offerto @20 al pari dei due centauri del VR46 Racing Team, Fabio Di Giannatonio e Franco Morbidelli, e di Pedro Acosta su KTM.

Pronostici MotoGP Argentina 2025: le nostre scommesse

Come sempre ci muoviamo poco nei primi GP, per vedere le vere forze in pista, anche se molto si è già capito dopo il Buriram. Un altra problematica sono le quote, sempre più difficili da reperire se parliamo di testa a testa e gruppi, che rimangono le giocate di maggior profitto sui motori, ma che in MotoGP escono tardi, quasi mai al giovedì quando esce il nostro articolo, quindi anche per questo GP vi lasciamo con i suggerimenti sugli Up&Down dei piloti, e vi diamo appuntamento sul nostro canale TELEGRAM nei prossimi giorni, se usciranno quote interessanti per le nostre giocate, in un weekend straordinario per gli amanti dei motori visto che inizia anche la stagione 2025 di Formula 1.

Up & Down MotoGP Argentina 2025

UP: MARC MARQUEZ

Un avvio stagionale perfetto con vittoria dominante sia in Sprint Race che nella gara lunga della domenica per il Cabroncito che ora arriva in una pista a lui favorevole visto che qui ha vinto 3 volte, ma mai consecutivamente, del resto il back to back qui in Argentina non è mai arrivato dal 2013, e nell’ultima edizione del 2023 fu Marco Bezzecchi a vincere.

DOWN: FRANCESCO BAGNAIA

Se questa è una pista pro-Marquez, è anche sicuramente una pista contro Pecco che qui non ha mai fatto nemmeno podio e lui stesso ha dichiarato e ammesso che qui è Marc il grande favorito, e il suo obiettivo sarà perdere meno punti possibili.

