No, non si tratta di un refuso dai risultati della Thailandia, ma del reale bis che i fratelli Marc Marquez e Alex Marquez hanno concesso anche al GP Argentina 2025, secondo appuntamento della stagione 2025 del motomondiale. Risultati MotoGP Argentina 2025.

Risultati MotoGP Argentina 2025: dominio dei fratelli Marquez

Marc Marquez domina con la sua Ducati ufficiale centrando la seconda doppietta stagionale grazie al successo nel GP d’Argentina, secondo atto della stagione 2025 della MotoGP dopo aver incassato anche la Sprint del sabato, sempre in un vero e proprio affare di famiglia visto che il Cabroncito ha avuto la meglio sul fratello Alex Marquez, che guida una moto del team Gresini.

Sale sul podio anche un ritrovato Franco Morbidelli (VR46), mentre Francesco Bagnaia, con l’altra Desmosedici del team ufficiale, deve accontentarsi della quarta piazza e non ha ancora trovato il giusto feeling con la moto, tanto che si parla addirittura di un cambio e di un ritorno alla versione 24.

Alle spalle di Pecco troviamo un altro pilota italiano, Fabio Di Giannantonio (VR46), che proprio nel finale è bravo a superare Johann Zarco (Honda), sesto. In top ten anche Binder (Ktm), Ogura (Trackhouse MotoGp Team), Pedro Acosta (Ktm) e Joan Mir (Honda).

Ordine d’arrivo e Classifiche Motomondiale

Grazie alle doppiette ottenute tra Thailandia e Argentina, Marc Marquez è primo in classifica piloti a punteggio pieno, davanti al fratello Alex, che con quattro secondi posti è a -16. Bagnaia limita i danni a -31, ma fin qui non è mai riuscito a mettersi davanti al nuovo ed esperto compagno di scuderia.

GP Argentina MotoGP: ordine d’arrivo

1 Marc Marquez (Ducati Lenovo Team)

2 Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP)

3 Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

4 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)

5 Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

6 Johann Zarco (LCR Honda)

7 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

8 Ai Ogura (Trackhouse Racing)

9 Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)

10 Joan Mir (Honda HRC Castrol)

11 Luca Marini (Honda HRC Castrol)

12 Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team)

13 Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3)

14 Jack Miller (Prima Pramac Racing)

15 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team)

16 Raul Fernandez (Trackhouse Racing)

17 Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP)

18 Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3)

19 Somkiat Chantra (LCR Honda)

RITIRATO:

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

MotoGP 2025: classifica piloti

Marc Marquez 74 punti

Alex Marquez 58 punti

Pecco Bagnaia 43 punti

Franco Morbidelli 37

Ai Ogura 25

Johann Zarco 25

Fabio Di Giannantonio 22

Brad Binder 19

Marco Bezzecchi 14

Pedro Acosta 12

Joan Mir 9

Luca Marini 9

Enea Bastianini 7

Jack Miller 7

Fabio Quartararo 5

Jack Miller 4

Maverick Vinales 3

Fermin Aldeguer 3

Miguel Oliveira 2

Raul Fernandez 0

Somkiat Chantra 0

Lorenzo Savadori 0

Classifica costruttori

Ducati 74 punti

Aprilia 29

Honda 26

KTM 22

Yamaha 12

Prossimo appuntamento: GP delle Americhe 2025

Ora il motomondiale va in pausa per una settimana, e tornerà il weekend dopo, quello del 29-30 marzo, ad Austin per il Gran Premio delle Americhe, non una buona notizia per Pecco Bagnaia che aspetta il ritorno in Europa, e potrebbe pagare dazio anche ad Austin, circuito in cui Marc Marquez in passato ha offerto prove straordinarie, ed è il record man della pista con 7 vittorie nella classe regina qui! Quote non ancora disponibili, come le quote antepost per la vittoria del motomondiale.

