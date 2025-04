Dopo la caduta ad Austin è Marc Marquez il favorito per il ritorno alla vittoria del Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento del mondiale 2025 di MotoGP. Dovrebbe tornare in pista anche il campione del mondo in carica del motomondiale, Jorge Martin al debutto con Aprilia. Pronostici MotoGP Qatar 2025.

Pronostici MotoGP Qatar 2025: i protagonisti a Lusail

La MotoGP torna in pista per il quarto appuntamento della stagione 2025, prossima tappa Lusail, per il Gran Premio del Qatar dove si gioca in notturna, una gara che ha sempre un fascino speciale.

Due settimana fa ad Austin c’è stata la prima vittoria di Pecco Bagnaia, che ha approfittato della caduta di Marc Marquez (che stava dominando anche il GP delle Americhe), e ha centrato la il primo successo della stagione. Il Qatar è un circuito sulla carta favorevole a Bagnaia (una vittoria a testa tra lui Marquez, ma il piemontese ha ottenuti piazzamenti di prestigio e la pista gli piace molto per sua stessa ammissione), che al momento ha 12 punti di ritardo dalla vetta della classifica, occupata da Marquez, non Marc, ma suo fratello Alex Marquez, che in sella alla Ducati del Gresini Racing guida la classifica con un punto di vantaggio sul fratello maggiore grazie ad un ottima costanza, all’ennesimo podio della stagione.

Il dominio della Ducati dovrebbe confermarsi anche in Qatar, dove il lunghissimo rettilineo ben si adatta al motore delle Desmosedici. Ad Austin sul podio era salito anche Fabio di Giannantonio che cerca di confermarsi anche a Lusail dove ha vinto la sua prima gara in MotoGP nel 2023, e in casa Ducati si cercano conferme anche da Franco Morbidelli, autore di un bell’avvio di stagione (anche lui ama la pista di Lusail) e dal rookie Fermin Aldeguer che continua il suo apprendistato.

La Honda, autrice di un inizio di stagione al di sopra delle aspettative cerca conferme, mentre la Yamaha cerca il primo “squillo” con i piloti ufficiali Fabio Quartararo e Alex Rins, che al momento sono stati spesso dietro a Jack Miller, Yamaha Pramac.

In casa KTM il migliore al momento è Brad Binder, solo in 11° posizione, a -68 dalla vetta, per capire quanto la moto austriaca quest’anno sia poco competitiva per varie problematiche, anche se il sudafricano spera di rivivere le emozioni dello scorso anno a Lusai quando chiuse al 2° posto, dietro a Pecco e davanti al futuro campione del mondo, Martinator. Pedro Acosta è caduto troppe volte in questo inizio di stagione, mentre i neo-piloti Tech3 Maverick Maverick Vinales ed Enea Bastianini stanno ancora prendendo le misure alla RC16, anche se la Bestia ama la pista di Lusail.

In Qatar potrebbe esserci anche l’esordio stagionale su Aprilia RS-GP25 del Campione in carica Jorge Martin, che non ha ancora corso una gara, visto i due infortuni, prima nei test di Sepang e poi mentre si allenava con una Motard. L’ultimo scoglio per il madrileno è il “fit” dei medici che lo visiteranno giovedì 10 aprile.

Gran Premio del Qatar 2025: Circuito, meteo, numeri e statistiche

Tracciato. Il circuito del Qatar si estende per 5.400 metri, con un rettilineo principale di oltre un chilometro, conta 6 curve a sinistra e 10 a destra. E’ entrato nel nel calendario del Motomondiale nel 2004. Dal 2008 la gara si disputa in notturna grazie ad un faraonico impianto di illuminazione.

Meteo. Al momento il meteo prevede tempo bello per tutto il weekend.

Scorso anno. L’anno scorso Pecco Bagnaia è riuscito ad imporsi sul circuito di Losail: per lui primo successo da quando gareggia nella classe regina (l’altra vittoria risale al 2018, quando militava in Moto2). Guardando sempre alla scorsa edizione, secondo posto per la KTM di Brad Binder e terza piazza per il futuro campione del mondo Jorge Martin.

Record.

Piloti con più vittorie:

Casey STONER e Valentino ROSSI (4)

Record di vittorie consecutive:

3 – STONER Casey (2007, 2008, 2009)

Piloti in attivitа con vittorie a Lusail:

2 – VIСALES Maverick (ESP) {2017, 2021}

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2022}

1 – DI GIANNANTONIO Fabio (ITA) {2023}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2024}

Moto vincitrici a Lusail:

10 – YAMAHA

8 – DUCATI

3 – HONDA

Sprint Race:

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

Piloti in attivitа con pole position a Lusail:

3 – MARTIN Jorge (ESP) {2021, 2022, 2024}

2 – VIСALES Maverick (ESP) {2017, 2019}

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2018}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021}

1 – MARINI Luca (ITA) {2023}

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP del Qatar 2025?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e anche le tre gare della domenica in diretta.

Venerdì 11 aprile

Prove Libere 1 Moto3 13:00-13:35

Prove Libere 1 Moto2 13:50-14:30

Prove Libere 1 MotoGP 14:45-15:30

Prove Moto3 17:15-17:50

Prove Moto2 18:05-18:45

Prove MotoGP 19:00-20:00

Sabato 12 aprile

Prove Libere 2 Moto3 12:30-13:00

Prove Libere 2 Moto2 13:15-13:45

Prove Libere 2 MotoGP 14:00-14:30

Q1 MotoGP 14:40-14:55

Q2 MotoGP 15:05-15:20

Q1 Moto3 16:50-17:05

Q2 Moto3 17:15-17:30

Q1 Moto2 17:45-18:00

Q2 Moto2 18:10-18:25

Sprint Race MotoGP 19:00 (11 giri)

Domenica 13 aprile

Warm Up MotoGP 14:40-14:50

Gara Moto3 16:00

Gara Moto2 17:15

Gara MotoGP 19:00 (22 giri)

Domenica 13 Aprile GP qatar TV8

Gara Moto3 16:00

Gara Moto2 17:15

Gara MotoGP 19:00

Quote MotoGP Gran Premio del Qatar 2025

Marc Marquez domina le lavagne delle quote sulle scommesse a Lusail a 360° gradi, iniziando dalla Pole in qualifica col Cabroncito offerto @1.70, fino alla gara lunga domenicale @1.55, passando per la Sprint del sabato, dove è sempre offerto ad una micro quota @1.55 su Eurobet Il principale avversario è ovviamente Pecco Bagnaia, specialmente in qualifica @2.75 mentre il piemontese sale @3 volte la posta sia per Sprint che per Gara.

Il terzo incomodo sarà come sempre Alex Marquez @9 in tutte e tre le lavagne Sisal, anche se a dire il vero Fabio Di Giannantonio si gioca @9 per domenica, ma fa meglio di Alex in qualifica e Sprint, offerto in entrambi i casi @7 volte la posta. Il ritorno subito vincente di Jorge Martin è da escludere, almeno a vedere le quote che lo danno @100 volte la posta su Snai.

Up & Down MotoGP Lusail

UP: Fabio di Giannantonio / Franco Morbidelli

Facile dire Marc Marquez, che ci aspettiamo abbia voglia di riscattare la caduta di Austin che gli ha precluso un altra vittoria che sembrava alla portata (anche se qui va forte anche Pecco Bagnaia che infatti ha vinto l’edizione del 2024), inoltre le Ducati su questo tracciato sono competitivissime e dovrebbero fare la differenza ancora una volta, più che mai. Attenzione quindi ai piloti del team VR46, Fabio Digiannantonio e Franco Morbidelli che arrivano da un ottimo inizio stagione, ed entrambi amano la pista di Lusail (qui Giannantonio ha perfino vinto la sua prima gara di MotoGP).

DOWN: Jorge Martin/Yamaha

Il campione del mondo dovrebbe rientrare questa settimana, ma sarà alla prima con l’Aprilia e potrebbe non essere ancora al 100%, tanto che nel momento in cui scriviamo non ha ancora avuto il fit ufficiale dai medici. Alla prima a Lusail Martinator potrebbe faticare contro gli avversari già belli caldi. Mentre la Honda ha fatto vedere qualche passo in avanti, l’altra grande malata giapponese, la Yamaha, sembra ancora indietro, e a Lusail potrebbe soffrire l’alto degrado delle gomme quindi i piloti della moto di Iwata, ad iniziare da Alex Rins, potrebbero faticare.

Pronostici MotoGP Qatar 2025: le nostre scommesse

Come sempre è difficile muoversi prima sul motomondiale, visto che mancano le quote sui testa a testa e i gruppi, le più interessanti per la MotoGP che lasciamo in esclusiva nel VIP Telegram per le scommesse durante il weekend. Intanto potete prendere spunto anche voi dai nostri Up&Down discussi prima.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.