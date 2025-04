Ormai non è più una sorpresa, ma una costante. Alex Marquez vince a Jerez e torna davanti al fratello Marc nella classifica mondiale. I bookmakers puntano sempre nettamente sul Cabroncito per il titolo del motomondiale, ma Alex è costante e dopo il GP di Spagna si conferma come un contender vero. Depressione Pecco Bagnaia che sembra non essere a livello dei Marquez neanche nello sbarco in Europa su una pista a lui congeniale. Risultati MotoGP Spagna 2025.

Risultati MotoGP Spagna 2025: vittoria di Alex Marquez nuovamente in testa al motomondiale

Alex Marquez vince il GP di Spagna 2025 e torna in vetta al Motomondiale scalzando il fratello Marc Marquez, finito nella ghiaia al terzo giro (chiuderà poi al 12° posto). Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha avuto la meglio sulla Yamaha di un redivivo Fabio Quartararo, tornato sul podio a oltre un anno e mezzo di distanza dall’ultima volta, che riscatta così la caduta in Sprint, senza dimenticare anche la pole conquistata dal francese ex campione del mondo.

Al terzo posto la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, che non è mai riuscito ad impensierire seriamente il francese per la seconda piazza ed esce da Jerez, pista a lui congeniale, con un pò di depressione e con la sensazione di non essere a livello dei fratelli Marquez.

Ai piedi del podio chiude la Ktm Tech 3 di un convincente Maverick Vinales, seguito dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Al 6° e 7° posto hanno tagliato il traguardo le Ktm ufficiali di Binder e Acosta, mentre al 9° si è piazzata l’altra Tech 3 di Bastianini. In zona punti anche Marini con la Honda ufficiale (10°) e Bezzecchi con l’Aprilia ufficiale (14° dopo una penalità inflitta alla Honda della wild card Aleix Espargaro).

Domenica invece da dimenticare per Franco Morbidelli, che prima ha commesso un errore in partenza, poi è riuscito a rimontare, ma ha chiuso la sua gara nella ghiaia al 17° giro. Il team ha fatto sapere che la botta gli è costata un problema alla cervicale che mette a rischio la sua presenza nei test di lunedì.

Ordine d’arrivo e Classifiche Motomondiale

Per Marc Marquez un altro passo falso dopo lo “zero” di Austin, un’altra caduta che rischia di costargli caro nell’ottica di un Mondiale per cui rimane il favorito numero uno, ma nel quale non può più permettersi ulteriori passaggi a vuoto.

Ordine d’Arrivo MotoGP Spagna 2025

Alex Marquez Fabio Quartararo Pecco Bagnaia Maverick Vinales Fabio Di Giannantonio Brad Binder Pedro Acosta Ai Ogura Enea Bastianini Luca Marini Joan Zarco Marc Marquez Alex Rins Aleix Espargaro Marco Bezzecchi

MotoGP 2025, la classifica piloti

Alex Marquez (Ducati) 140 Marc Marquez (Ducati) 139 Francesco Bagnaia (Ducati) 120 Franco Morbidelli (Ducati) 84 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 63 Fabio Quartararo (Yamaha) 50 Johann Zarco (Honda) 43 Ai Ogura (Aprilia) 37 Marco Bezzecchi (Aprilia) 35 Pedro Acosta (KTM) 33 Luca Marini (Honda) 32 Brad Binder (KTM) 32 Enea Bastianini (KTM) 29 Fermin Aldeguer (Ducati) 25 Maverick Viñales (KTM) 24 Jack Miller (Yamaha) 19 Alex Rins (Yamaha) 17 Joan Mir (Honda) 11 Raul Fernandez (Aprilia) 5 Augusto Fernandez (Yamaha) 3 Miguel Oliveira (Yamaha) 2 Aleix Espargarò (Honda) 2 Lorenzo Savadori (Aprilia) 1 Somkiat Chantra (Honda) 0 Jorge Martin (Aprilia) 0

MotoGP 2025, classifica costruttori

Ducati 185 punti Yamaha 62 KTM 58 Honda 56 Aprilia 53

MotoGP 2025, classifica team

Ducati Lenovo Team 259 BK8 Gresini Racing MotoGP 165 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 147 Monster Energy Yamaha MotoGP 67 Red Bull KTM Factory 65 Red Bull KTM Tech3 52 Honda LCR 43 Honda HRC Castrol 43 Trackhouse MotoGP Team 42 Aprilia Racing 36 Prima Pramac Racing 24 HRC Test Team 2

Quote Antepost MotoGP e prossimo Gran Premio

Al momento non sono disponibili le quote antepost aggiornate sulla vittoria del motomondiale, ma siamo curiosi di vedere come risponderanno i bookmakers alla vittoria di Alex Marquez, quindi collegatevi nelle prossime ore in questo articolo in aggiornamento per la lavagna delle quote antepost MotoGP dopo Jerez e per le nostre analisi.

Di certo sappiamo che la MotoGP andrà in pausa per una settimana e tornerà l’11 maggio a LeMans per il Gran Premio di Francia dove Quartararo cercherà di confermarsi in ripresa, e dove certamente Marc Marquez vorrà tornare a ristabilire le gerarchie. Lo scorso anno il Carboncino chiuse al 2° posto alle spalle di Jorge Martin. E Pecco Bagnaia? Il torinese è in affanno ma spera di rilanciarsi a LeMans dove lo scorso anno è salito sul podio, ma sul gradino più basso anche in quell’occasione, davanti a Bastianini e a Vinales, e ancora occhio a Maverick per il prossimo Gran Premio che come sempre seguiremo con analisi e scommesse (dove possibile vista la scarsità di quote e selezioni sulla MotoGP, e il dominio dei fratelli Marquez che stanno rompendo il giochino anche a livello betting quest’anno).

