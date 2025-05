Sesto appuntamento del motomondiale, il secondo in Europa, si corre a LeMans dove i fratelli Marquez riaccendono la sfida per il titolo piloti di MotoGP, con anche Pecco Bagnaia e una Ducati da record, ma attenzione ad un redivivo Quartararo che spera di fare bene nella sua gara di casa. Pronostici MotoGP Francia 2025.

Pronostici MotoGP Francia 2025: i protagonisti a LeMans

Tutto pronto per il sesto atto del mondiale 2025 della MotoGP. Si lascia la Spagna per andare in terra francese per il Gran Premio di Francia 2025 a Le Mans. Sarà l’ennesimo appuntamento di una lotta a tre per la vittoria, con Alex Marquez che mantiene a sorpresa la vetta del motomondiale sul fratello Marc Marquez che ha dominato l’inizio di stagione nelle gare Sprint, vincendole tutte, e si è imposto in tre dei cinque Gran Premi domenicali. Quando sta in piedi il Cabroncito vince, tuttavia due cadute gli hanno impedito di capitalizzare ulteriormente, e così la vittoria di Alex a Jerez (la prima della sua carriera in MotoGP) lo ha portato in vetta alla classifica generale, anche se con un solo punto di vantaggio sul fratello maggiore.

Il “terzo” incomodo tra i due fratelli è Francesco Bagnaia, che ha trionfato ad Austin, ma non riesce al momento a sfruttare appieno le potenzialità della sua Desmosedici e paga dazio dagli spagnoli. La notizia positiva è che è solo a 20 punti dalla vetta della generale quindi i giochi non sono ancora chiusi per il 2 volte campione mondiale piemontese che però anche a Jerez non è riuscito ad approfittare della caduta di Marc, portando a casa “solo” due terzi posti. Pecco ha detto gli piace molto LeMans (anche se non ha mai vinto qui) e che nei test di Jerez ha fatto passi in avanti per trovarsi meglio sulla Desmosedici un pò ostica per lui in questo avvio stagionale.

Gli altri sono tutti un gradino sotto ad iniziare da Fabio Quartararo che alla gara di casa potrà fare bene con una Yamaha in crescita, ma ripetere il weekend di Jerez sarà complesso. Le altre Ducati potranno stare in top ten, come magari Maverick Vinales su KTM (4° a Jerez con gli ufficiali Brad Binder e Pedro Acosta in sesta e settima posizione) mentre continua a faticare Enea Bastianini (solo 9° a Jerez) che però corre quasi una gara di casa per via del team francese di Tech3, e che ama la pista di LeMans dove ha vinto nel 2022 (4° lo scorso anno) con i passi in avanti riscontrati dopo i test dalla sua KTM RC16.

Fatica anche la Honda, con la miglior moto giapponese che è stata quella di Luca Marini, decimo al traguardo a Jerez ma su LeMans ha parlato Joan Mir che si è detto soddisfatto dei passi in avanti fatti dalla moto. Torna in pista Miguel Oliveira, che ritroverà la Yamaha M1 guidata nelle ultime gare dal tester Augusto Fernandez.

Anche questa dovrebbe essere l’ennesima pista amica pro Ducati (il tracciato di Le Mans ha visto dominare la Ducati nelle ultime cinque stagioni con vittorie nella gara della domenica con ben cinque piloti diversi). Proprio le Ducati stanno dominando questo mondiale dopo lo scorso, e un altro successo rappresenterebbe un record per la moto di Borgo Panigale che a Jerez ha eguagliato il filotto di 22 vittorie consecutive in classe regina stabilito dalla Honda nell’epoca della 500. Un’altra vittoria a Le Mans le permetterebbe di prendersi il primato assoluto.

Infine citiamo i risultati altalenanti per l’Aprilia con il rookie Ogura miglior pilota domenicale nello scorso GP e che punta al riscatto anche con l’ufficiale Marco Bezzecchi.

Gran Premio di Spagna 2025: Circuito, meteo, numeri e statistiche

Circuito. Il tracciato Bugatti misura 4.2 Km e conta 14 curve, 5 a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo misura 674 metri. Il circuito francese entrò nel calendario del Motomondiale alla fine degli anni sessanta. A causa dell’incidete di Alberto Puig (attuale team Manager Repsol Honda) nel 1995, le gare sul circuito francese vennero sospese fino al 2000. Da quel momento in poi furono molti i lavori di messa in sicurezza dell’impianto, che lo portarono nel 2008 ad essere quello che conosciamo oggi.

Meteo. Al momento il meteo prevede tempo variabile al venerdì e bel tempo sabato e domenica. Le condizioni atmosferiche in Francia possono essere decisive, ne ha parlato anche Marc Marquez nella conferenza stampa dove si è molto focalizzato su questo aspetto, quindi occhio ai piloti migliori non solo sul bagnato, visto che non è scontata una gara bagnata, ma su chi riesce meglio ad adattarsi alle condizioni in rapido cambiamento.

Risultati 2024. Podio: 1° Martin (Ducati); 2° M. Marquez (Ducati), 3° Bagnaia (Ducati). Pole Position: Martin (Ducati), 01:29.919 (167.5 km/h). Giro più veloce: Bastianini (Ducati) 01:31.107 (165.3 km/h).

Record. Il primato di maggior numero di vittorie spetta a Jorge Lorenzo, che qui ha trionfato ben 6 volte in carriera, dopo di lui Dani Pedrosa, con 4 vittorie di cui solo 1 in MotoGP, e Valentino Rossi a quota 3 successi.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Francia 2025?

L’Intero weekend del GP di Francia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre), su Sky MotoGP, canale 208 di Sky. La sprint e la qualifica sarà trasmessa in chiaro in diretta anche su TV8, che trasmetterà in differita le gare della domenica (Moto3 alle 14:00; Moto2 alle 15:20; MotoGP alle 17:00).

Venerdì 9 maggio

FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:35-12:50

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:00-17:30

Sabato 10 maggio

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15 (8 giri)

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00 (13 giri)

Gara 2 MotoE: 16:10 (8 giri)

Domenica 11 maggio

Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00 (20 giri)

Gara Moto2: 12:15 (22 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Quote Motomondiale GP Francia 2025

Vediamo le prime quote per il GP Francia che sono sempre minime al giovedì. Partiamo dalle Qualifiche con Marc Marquez @1.60 favorito per la pole a LeMans che è insediato a distanza dal fratello Alex e da Pecco, entrambi @5 volte la posta, poi con Quartararo si sale @9 prima delle doppie cifre con le quote di Digiannantonio e Vinales @16 volte la posta e Morbidelli @21.

Per la Gara Sprint le cose non cambiano, anzi migliorano per il Cabroncito che scende ancora leggermente @1.55 mentre Alex e Pecco rimangono stabili @5, come Quartararo @9. In questa lavagna sale Acosta che troviamo @21 al pari con Morbidelli e subito dietro a Digiannantonio e Vinales che anche qui aprono i piloti in seconda a fascia @16 volte la posta.

Passiamo alla Gara lunga di domenica dove cala ulteriormente la quota di Marc Marquez appena @1.50, che è una quota estremamente bassa per una gara sulle due ruote. Qui Bagnaia si avvicina leggermente @4, staccando Alex Marquez che rimane @5 anche qui; sale invece @11 Quartararo, con Digiannantonio stabile @16. Qui si stacca Vinales che troviamo @21 per la vittoria domenicale, al pari di Morbidelli.

UP&Down MotoGP LeMans

UP segnaliamo subito Fabio Digiannantonio che cerca miglioramenti e costanza in qualifica per ambire con maggiore frequenza al podio (già conquistato con la 3° piazza ad Austin in questa stagione). Il romano del team VR46 occupa la quinta posizione nel campionato. Diggia spera in un weekend positivo, anche perchè la sua moto dovrebbe avere degli aggiornamenti; queste le sue parole: “A Le Mans possiamo fare veramente bene, l’anno scorso abbiamo lottato per il podio. Arriviamo in Francia dopo un bellissimo evento con Monster allo Stadio Olimpico di Roma. Le Mans è una pista storica bellissima, dove si va forte e ci sono molte frenate. Penso che potremo utilizzare già in Francia le soluzioni che abbiamo trovato nei test di Jerez, perciò sono curioso di vedere come andranno gli aggiornamenti della moto”.

DOWN invece il compagno di team in VR46, Franco Morbidelli che arriva a Le Mans in condizioni fisiche non ottimali dopo la brutta caduta di Jerez anche se rimane al 4° posto in classifica generale grazie a tre terzi posti complessivi sin qui tra Sprint e gare. Morbidelli dovrebbe sottoporsi proprio stamattina ad una visita medica nei pressi del circuito Bugatti per essere dichiarato fit in vista del round francese: “Parlando della mia condizione fisica, sto meglio, ma voglio vedere come mi sento sulla moto. Non vedo l’ora di svolgere il nostro programma di lavoro pulito e disputare le due gare al meglio“.

UP anche per Aprilia che spesso in passato ha fatto grandi prove a LeMans e spera di fare passi in avanti in questo fine settimana, sempre senza il campione del mondo Jorge Martin infortunato, ed è così che Marco Bezzecchi diventa il pilota più importante per la moto di Noale, col romagnolo che ha anche vinto qui nel 2023 (dopo aver fatto molto bene anche nelle categorie inferiori in terra francese) e ha così commentato: “Sono contento di andare a Le Mans, ho voglia di tornare in sella dopo i test di Jerez de la Frontera che sono stati positivi e ci hanno dato risposte importanti a livello di sviluppo della moto. È una pista che mi piace molto e dove ho anche vinto in passato, quindi siamo motivati e pronti a dare il massimo”.

DOWN Miguel Oliveira. Il ritorno in pista del portoghese è già un ottima notizia dopo l’infortunio nella gara sprint del GP d’Argentina e questo weekend lo rivedremo in sella della sua Prima Pramac Racing. Miguel Oliveira (che si sottoporrà al controllo medico obbligatorio giovedм presso il centro medico del circuito prima di tornare ufficialmente al suo posto nel box dopo aver saltato 3 GP) è stato sostituito in queste settimane da Augusto Fernandez, ripartirà nel suo Mondiale di MotoGp dai soli 2 punti raccolti di fatto nel primo weekend del campionato, all’inizio di marzo in Thailandia e potrebbe non essere al 100%.

I nostri pronostici sul MotoGP Francia 2025

Come sempre con il motomondiale dobbiamo aspettare qualche quota in più visto che al momento sono disponibili solo quelle della pole, della sprint e della gara lunga, e sono ingiocabili. Seguiteci su questo articolo per aggiornamenti lungo il fine settimana, o sul nostro canale Telegram per non perdervi nulla, non solo sulla MotoGP e Motori in genere, ma su tutti gli altri sport.

