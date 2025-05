Succede di tutto a LeMans e alla fine è il pilota di casa, Johann Zarco, a vincere il Gran Premio della Francia, interrompendo anche il dominio Ducati, ma Marc Marquez fa 2° alla domenica dopo aver vinto l’ennesima gara sprint del sabato e, complici le cadute del fratello Alex e di Pecco Bagnaia, allunga ancora in testa al motomondiale che ora va in pausa una settimana e torne il 25 maggio a Silvertsone col GP Gran Bretagna, Risultati MotoGP Francia 2025.

Risultati MotoGP Francia 2025: vittoria a sorpresa di Zarco

Johann Zarco trionfa nel GP di Francia 2025 e conquista il suo primo successo stagionale in MotoGP, il secondo in carriera nella classe regina dopo Phillip Island 2023. Il pilota del team Honda LCR approfitta al massimo della confusione iniziale dovuta alle condizioni meteo instabili, rimanendo fedele alla scelta delle gomme rain e questo gli permette di condurre una gara in solitaria, tagliando il traguardo con oltre 21 secondi di vantaggio su Marc Marquez. In ogni caso il Cabroncito (che al sabato aveva vinto la 6° Sprint su 6 quest’anno) allunga ulteriormente in classifica sul fratello Alex Marquez (ritirato dopo due cadute di fila a pochi giri dalla fine): sono ora 22 le lunghezze di distanza tra i due in classifica generale.

Sul terzo gradino del podio sale un altra sorpresa, il rookie Fermin Aldeguer. Giornata da dimenticare per Francesco Bagnaia: toccato da Enea Bastianini e finito nella ghiaia al primo giro, l’italiano chiude 16° e perde ulteriore terreno in classifica.

Al 5° posto chiude Maverick Vinales con la Ktm Tech 3, seguito dalla Honda di Nakagami (6°) e dall’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez (7°). A scendere in questa top-10 abbiamo Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 (8°), seguito dall’Aprilia di Savadori (9°). A punti anche Marini con la Honda ufficiale (11°), Bastianini con la Ktm Tech 3 (13°), Bezzecchi con l’altra Aprilia (14°) e Morbidelli con l’altra VR46 (15°).

Ordine d’arrivo e Classifiche Motomondiale 2025

Marc Marquez limita i danni, fa il suo senza prendersi rischi e porta a casa il massimo dal weekend francese, complici anche gli inciampi dei suoi diretti inseguitori. Anche Alex, infatti, è stato costretto a uno “zero” dopo la doppia caduta nel finale. Ad approfittare dell’incidente dello spagnolo anche il suo connazionale e compagno di team Aldeguer, che conquista il suo primo podio in MotoGP.

MotoGP, GP Francia: ordine di arrivo

1. Johann Zarco (Honda)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Fermin Aldeguer (Ducati)

4. Pedro Acosta (KTM)

5. Maverick Vinales (KTM)

6. Takaaki Nakagami (Honda)

7. Raul Fernandez (Aprilia)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Lorenzo Savadori (Aprilia)

10. Ai Ogura (Aprilia)

11. Luca Marini (Honda)

12. Alex Rins (Yamaha)

13. Enea Bastianini (KTM)

14. Marco Bezzecchi (Aprilia)

15. Franco Morbidelli (Ducati)

16. Francesco Bagnaia (Ducati)

Rit. Alex Marquez (Ducati)

Rit. Miguel Oliveira (Yamaha)

Rit. Brad Binder (KTM)

Rit. Jack Miller (Yamaha)

Rit. Fabio Quartararo (Yamaha)

Rit. Joan Mir (Honda)

MotoGP 2025, la classifica piloti

Marc Marquez (Ducati) 171 Alex Marquez (Ducati) 149 Francesco Bagnaia (Ducati) 120 Franco Morbidelli (Ducati) 85 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 74 Johann Zarco (Honda) 72 Fabio Quartararo (Yamaha) 56 Fermin Aldeguer (Ducati) 48 Pedro Acosta (KTM) 46 Ai Ogura (Aprilia) 43 Maverick Viñales (KTM) 40 Marco Bezzecchi (Aprilia) 37 Luca Marini (Honda) 37 Brad Binder (KTM) 32 Enea Bastianini (KTM) 31 Alex Rins (Yamaha) 23 Jack Miller (Yamaha) 19 Raul Fernandez (Aprilia) 14 Joan Mir (Honda) 12 Takaaki Nakagami (Honda) 10 Lorenzo Savadori (Aprilia) 8 Augusto Fernandez (Yamaha) 3 Aleix Espargaro (Honda) 2 Miguel Oliveira (Yamaha) 2 Somkiat Chantra (Honda) 0 Aleix Espargarò (Honda) 0 Jorge Martin (Aprilia) 0

MotoGP 2025, classifica team

Ducati Lenovo Team 291 BK8 Gresini Racing MotoGP 197 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 159 Monster Energy Yamaha MotoGP 79 Red Bull KTM Factory Racing 78 Honda LCR 72 Red Bull KTM Tech3 71 Aprilia Trackhouse Racing 58 Honda HRC Castrol 49 Aprilia Racing 46 Prima Pramac Yamaha MotoGP 24

Quote Antepost MotoGP e prossimo Gran Premio

Il Motomondiale va in pausa per una settimana e tornerà ol 25 maggio. Silverstone per gol Gran Premio della Gran Bretagna su cui non sono ancora disponibili le quote. Sono invece disponibili le quote antepost per la vittoria finale del titolo di MotoGP 2025, ma anche qui c’è poco da dire con Marc Marquez che si gioca già ad una quota simbolica @1.05 su Pecco Bagnaia @9 e Alex Marquez @11.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.