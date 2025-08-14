La MotoGP torna in pista nel weekend, dopo la pausa estiva e lo fa su un tracciato il Red Bull Ring, dove negli ultimi anni hanno sempre vinto le Ducati. Ovvio aspettarsi Marc Marquez dominatore anche delle quote, su Pecco e sul fratello Alex, ma occhio ad un Bezzecchi in crescita con Aprilia, e il Gran Premio d’Austria rimane anche la casa della KTM che, specialmente con Acosta, proverà a sorprendere. Tanti temi caldi da trattare per il ritorno del motomondiale, con i Pronostici MotoGP Austria 2025.

Pronostici MotoGP Austria 2025: i protagonisti a Spielberg

La MotoGP torna nel weekend col Gran Premio d’Austria 2025 al Red Bull Ring, in una stagione del motomondiale dominata da Marc Marquez che anche a Spielberg potrebbe riprendere da dove aveva lasciato prima della pausa, ovvero continuare a vincere, specialmente su un tracciato storicamente favorevole alle moto di Borgo Panigale. Con questo Cabroncito l’obiettivo del team ufficiale è continuare la striscia di vittorie. La dinamica interna con Francesco Bagnaia è uno dei temi più caldi, con l’italiano che cerca di ritrovare la competitività per battere il compagno di squadra. La lotta per il secondo posto in campionato vede protagonista Alex Marquez (Gresini), che cercherà di difendere la sua posizione.

Al momento la classifica vede Marc Marquez alla guida del mondiale con 381 punti, frutto di una stagione quasi perfetta in sella alla Ducati ufficiale. Il suo dominio è stato tale da vincere la maggior parte delle gare e delle Sprint disputate finora, accumulando un vantaggio abissale sugli inseguitori. La sorpresa del campionato è la seconda posizione occupata da suo fratello, Alex. In sella alla Ducati del team Gresini, ha dimostrato grande costanza, raccogliendo 261 punti e posizionandosi come il primo dei rivali. Al terzo posto, staccato, si trova il compagno di squadra di Marc, Pecco, con 213 punti.

Il primo pilota non Ducati in classifica è Marco Bezzecchi, quarto con 156 punti in sella all’Aprilia (per il suo compagno di squadra Jorge Martin, la stagione è stata più complessa, anche a causa di un recupero da un infortunio), seguito da un gruppo di piloti italiani che include Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli del team VR46. Da segnalare la settima posizione del rookie Pedro Acosta su KTM, protagonista di ottime prestazioni che hanno riportato il marchio austriaco sul podio. E attenzione proprio alla gara di casa di KTM che cerca un risultato di prestigio davanti al proprio pubblico.

Per Yamaha e Honda, il weekend si annuncia difficile su un circuito che esalta la potenza. Tuttavia, Johann Zarco (LCR Honda) ha mostrato di poter compiere ottime prestazioni con una moto considerata inferiore.

Gran Premio d’Austria 2025: circuito, meteo, numeri e statistiche

Il Red Bull Ring è un tracciato di 4,318 km dal layout “stop-and-go”, caratterizzato da tre lunghi rettilinei intervallati da curve lente e secche. Le sue 11 curve totali (8 a destra e 3 a sinistra) e il rettilineo principale di 626 metri premiano le moto con grande potenza motoristica, stabilità nelle frenate violente e massima efficienza in accelerazione. Questa configurazione si sposa perfettamente con le caratteristiche tecniche delle Ducati, che qui hanno storicamente dominato.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Austria?

Il fine settimana di gara si svolgerà dal 15 al 17 agosto e seguirà il formato standard con la Sprint Race del sabato. Diretta tv su Sky e possibilità di streaming su Sky Go e NOW, mentre TV8 proporrà qualifiche e gare in differita.

Venerdì 15 agosto: Giornata dedicata alle prove. La sessione di Practice della MotoGP, decisiva per l’accesso diretto alla Q2, è in programma dalle 15:00 alle 16:00.

Giornata dedicata alle prove. La sessione di Practice della MotoGP, decisiva per l’accesso diretto alla Q2, è in programma dalle 15:00 alle 16:00. Sabato 16 agosto: Mattinata dedicata alle qualifiche, con la Q1 alle 10:50 e la Q2 alle 11:15. Alle 15:00 si disputerà la Sprint Race sulla distanza di 14 giri.

Mattinata dedicata alle qualifiche, con la Q1 alle 10:50 e la Q2 alle 11:15. Alle 15:00 si disputerà la Sprint Race sulla distanza di 14 giri. Domenica 17 agosto: Dopo il Warm Up delle 9:40, la gara della MotoGP prenderà il via alle 14:00.

Quote Motomondiale: GP Austria 2025

Marc Marquez non ha mai vinto al Red Bull Ring in carriera, ma i bookmakers puntano sul Cabroncito che potrà sfatare anche questo tabù: il nono acuto stagionale dello spagnolo si gioca infatti @1,35 su Better e @1,40 su Admiralbet. Nel circuito dove, dal 2016, ha sempre trionfato la Ducati, Pecco Bagnaia cerca il riscatto: il poker consecutivo dell’italiano, davanti a tutti nelle ultime tre edizioni, vale @6,50 volte la posta. In scia Alex Marquez, proposto @8. Più indietro @11, l’Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo nell’ultima gara in Repubblica Ceca.

Marquez davanti a tutti in lavagna, anche nelle quote della Sprint Race: il dodicesimo sigillo su tredici gare è offerto @1,40, in vantaggio sul fratello Alex, @4,50 e su Bagnaia, visto @7,50. Scenario simile per le qualifiche, con Marc @1,50 per la pole, seguito da Bagnaia e Alex @5.

I nostri pronostici MotoGP sul Gran Premio d’Austria 2025

Come sempre è difficile uscire al giovedì con le scommesse sulla MotoGP, anche perchè le quote sono pochissime, e in grossa parte si concentrano su pole e vittoria sprint o gara lunga, senza testa a testa o gruppi che sono quelli che ci interessano, quindi vi consigliamo come al solito di seguirci anche sul canale Telegram per aggiornamenti e free pick (trovate i riferimenti qui sotto).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.