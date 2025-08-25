Anche nella prima volta della MotoGP a Balaton Park è Marc Marquez a dominare con un altra doppietta tra sprint e gara lunga, 10° successo stagionale e col motomondiale ormai in tasca mentre deludono il fratello del Cabroncito, Alex, e anche Pecco Bagnaia sempre più in crisi con l’altra Ducati ufficiale. Risultati MotoGP Ungheria 2025.

Risultati MotoGP Ungheria 2025: altra vittoria di Marc Marquez

La storica prima volta del motomondiale al Gran Premio d’Ungheria dal Balaton Park va come previsto, ennesima vittoria di Marc Marquez che con la Ducati ufficiale ha conquistato la sua decima vittoria stagionale nella gara lunga, completando la settima doppietta consecutiva tra Sprint Race e Gran Premio, una sequenza record che gli da il titolo MotoGP già in mano.

Con questo trionfo infatti il Cabroncito vola a 455 punti in classifica, portando il suo vantaggio sul primo inseguitore, suo fratello Alex Marquez, a un abissale +175 punti dopo il deludente 14° posto al Balaton Park questo fine settimana.

Nella gara il primo colpo di scena ha visto protagonista Fabio Di Giannantonio, qualificato con un eccellente terzo tempo, costretto a una partenza dalla pit-lane per un problema tecnico alla sua Ducati accusato durante il giro di ricognizione, vanificando un weekend fino a quel momento perfetto. La griglia di partenza, già rimescolata da diverse penalità inflitte a piloti come Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Alex Marquez e Jack Miller, preannunciava una corsa imprevedibile.

L’episodio più spaventoso ha coinvolto Enea Bastianini, scivolato alla variante e ritrovatosi ad attraversare pericolosamente la pista mentre sopraggiungeva il resto del gruppo, in una sequenza da brividi fortunatamente senza conseguenze. Poco dopo, la ghiaia ha accolto anche Alex Marquez, Joan Mir, Raul Fernandez e Jack Miller.

Con il primo posto ormai assegnato, la vera battaglia si è spostata sulla lotta per la piazza d’onore, dove un fenomenale Pedro Acosta ha dato spettacolo, risalendo dalla settima posizione e superando prima Franco Morbidelli al settimo giro e poi, con una manovra decisiva al sedicesimo passaggio Marco Bezzecchi per conquistare un meritatissimo secondo posto.

Menzione d’onore per i due grandi protagonisti della rimonta: Jorge Martin, capace di risalire dalla sedicesima alla quarta posizione finale con un passo gara eccezionale, un segnale di rinascita dopo una stagione difficile; e Luca Marini, autore di un quinto posto che per la Honda ufficiale vale quasi come una vittoria, un risultato che dà ossigeno a un team in profonda crisi tecnica.

Continua invece la crisi senza fine di Pecco Bagnaia, visto che il weekend ungherese è stato un disastro su tutta la linea. Partito dalla quinta fila dopo qualifiche deludenti, la sua gara è stata anonima, condizionata da un long lap penalty per aver superato i limiti della pista e culminata in un deludente nono posto.

Ordine d’arrivo Gran Premio d’Ungheria

Marc Marquez (Spa/Ducati) in 42’37”681 Pedro Acosta (Spa/Ktm) +4.314 Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) +7.488 Jorge Martin (Spa/Aprilia) +11.069 Luca Marini (Ita/Honda) +11.904 Franco Morbidelli (Ita/VR46 Ducati) +12.608 Brad Binder (Saf/Ktm) +12.902 Pol Espargaro (Spa/Tech3 Ktm) +14.015 Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) +14.854 Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) +15.473 Ai Ogura (Gia/Trackhouse Aprilia) +18.112 Miguel Oliveira (Por/Pramac Yamaha) +19.021 Alex Rins (Spa/Yamaha) +22.861 Alex Marquez (Spa/Gresini Ducati) +25.938 Fabio Di Giannantonio (Ita/VR46 Ducati) +26.262 Fermin Aldeguer (Spa/Gresini Ducati) +55.239

Classifiche Motomondiale 2025

Vediamo gli aggiornamenti delle classifiche della MotoGP con piloti e team.

Classifica mondiale MotoGP

Marc Marquez – 455 punti Alex Marquez – 280 punti Francesco Bagnaia – 228 punti Marco Bezzecchi – 197 punti Pedro Acosta – 164 punti Franco Morbidelli – 161 punti Fabio Di Giannantonio – 154 punti Fermin Aldeguer – 126 punti Johann Zarco – 114 punti Fabio Quartararo – 109 punti

Classifica costruttori

Ducati – 504 punti Aprilia – 228 punti KTM – 215 punti Honda – 175 punti Yamaha – 140 punti

Quote antepost e prossimo GP: si torna il 7 settembre al Montmelò

Le quote antepost, col titolo praticamente già in mano a Marc Marquez (che addirittura potrebbe già chiudere i conti matematicamente tra due GP a Misano), sono praticamente off dalle lavagne dei bookmakers.

Dopo due weekend consecutivi con in pista le due ruote, ora la MotoGP va in pausa per una settimana, prima di tornare il 7 settembre al Montmelò per il Gran Premio della Catalogna 2025. Al momento non sono disponibili neanche le quote per questo GP, ci aggiorneremo nei prossimi giorni con le nostre analisi e scommesse sui motori (questo weekend torna la Formula 1 dopo la pausa estiva, in pista a Zandvoort per il GP Olanda, casa di Verstappen).

