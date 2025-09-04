Non solo Formula 1, in questo weekend torna anche il Motomondiale col Gran Premio di Catalogna 2025. Le vacanze estive sono finite anche per la MotoGP, e la sensazione che anche in questa seconda parte di stagione ci sarà un solo grande dominatore: Marc Marquez. Pronostici MotoGP Catalogna 2025.

Pronostici MotoGP Catalogna 2025: i protagonisti del weekend

Le vacanze sono finite anche per la MotoGP che questo fine settimana torna in pista nella penisola iberica per il quindicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale con il Gran Premio di Catalogna 2025.

Tutti gli occhi sono puntati sul leader indiscusso, Marc Marquez, reduce da una striscia impressionante di sette vittorie consecutive che lo proietta verso un titolo quasi matematico. Eppure, proprio qui, tra i cordoli di casa, si nasconde una delle sfide più complesse per il cannibale di Cervera. Il Montmelò è un tracciato dove non sale sul gradino più alto del podio dal 2019.

Con 455 punti in classifica e un vantaggio abissale di 175 sul primo inseguitore, suo fratello Alex Marquez, il Cabroncito vede il titolo sempre più vicino. La matematica gli offre addirittura la possibilità di chiudere i giochi con largo anticipo, forse già nel successivo appuntamento di Misano, anche perchè le cose per Francesco Bagnaia continuano ad andare davvero male. L’italiano ha definito questo periodo come “il momento peggiore in Ducati”, un’affermazione pesante, eppure, è proprio lui a detenere il record sul giro del circuito, un 1’38″639 siglato nel 2023.

Alle sue spalle preme una nuova generazione di talenti. Pedro Acosta (KTM), quinto nel mondiale e reduce da uno splendido secondo posto in Ungheria, continua la sua crescita esponenziale, mentre Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto in classifica, ha dimostrato solidità salendo sul podio nell’ultima gara.

Punto interrogativo per Yamaha e Honda, con Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), che ha bei ricordi: prima vittoria in Moto2 nel 2018, primo podio MotoGP nel 2019, vittoria nel 2020 e conferma nel 2022. Johann Zarco (CASTROL Honda LCR), ha due podi MotoGP su questo tracciato e arriva con un nuovo contratto. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) ha guidato lo Sprint nel 2024 prima di cadere, ma nel 2025 è stato costante.

Fresco di rinnovo contrattuale Luca Marini (Honda HRC Castrol), proverà a confermare i progressi Honda visto al Balaton Park. Il suo team-mate Joan Mir ha ottenuto il suo ultimo quarto posto nel 2022. Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda LCR) è in attesa del via libera medico, ma dovrebbe esserci per completare la griglia con 22 piloti titolari.

Gran Premio di Catalogna: circuito, meteo, numeri e statistiche

Tracciato. Inaugurato nel 1991 e presenza fissa nel calendario del Motomondiale dal 1992, il Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmelò) è considerato un “classico moderno”. Se da un lato il suo design gli è valso il premio come miglior Gran Premio dell’anno nel 2001, dall’altro la sua storia trentennale lo ha consacrato come teatro di duelli epici. I suoi 4,66 chilometri si snodano attraverso 14 curve, 6 a sinistra e 8 a destra, un mix che mette a dura prova telaio e gomme. Il lungo rettilineo da 1.047 metri è un invito a scatenare la potenza dei motori, con velocità di punta che hanno toccato i 355,2 km/h. Su questo circuito è Valentino Rossi ad avere il record di vittorie, 10 in carriera.

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo variabile al venerdì e tempo soleggiato sabato e domenica.

Pneumatici. All’anteriore sono disponibili tre slick simmetrici. La Soft e la Medium sono identiche al 2024, mentre la Hard adotta una nuova carcassa, più rigida e robusta, già utilizzata in Austria e Ungheria. Questa struttura offre un maggiore supporto in frenata e una maggiore stabilità, pur mantenendo il livello di aderenza di una Medium. Al posteriore due slick asimmetriche (Soft e Medium), con spalla destra rinforzata, riportate invariate dopo la loro comprovata efficacia nel 2024.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Catalogna 2025?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre saranno in differita le gare domenicali (Moto3 ore 18:30 – Moto2 ore 19:45 – MotoGP ore 21:30).

Venerdì 5 settembre

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 6 settembre

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (12 giri)

Domenica 7 settembre

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (24 giri)

Quote Motomondiale: GP Catalogna 2025

Al momento sono disponibili solo le quote per la vittoria della gara lunga di domenica, e ovviamente Marc Marquez @1.36 domina su Marco Bezzecchi ed il fratello Alex Marquez appaiati @8.50, poi si sale subito in doppia cifra con Pecco Bagnaia @13 volte la posta, Pedro Acosta @17 e il campione del mondo in carica Jorge Martin @19.

Si staccano @29 Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer. Più indietro Franco Morbidelli @41, poi Luca Marini e Maverick Viñales @61, con Fabio Quartararo @67.

I nostri pronostici MotoGP sul Gran Premio della Catalogna 2025

Come sapete quest’anno fare pronostici sulla MotoGP è difficile, se non proprio impossibile per mancanza di quote al giovedì, quindi vi consigliamo sempre di seguirci anche su Telegram per aggiornamenti ed eventuali giocate durante il fine settimana di motociclismo, ma ci possiamo rifare alla grande con la F1 visto che questo weekend si corre anche il Gran Premio d’Italia a Monza, e li invece di idee ne abbiamo diverse.

