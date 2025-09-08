Un altra vittoria di Marquez, ma questa volta a trionfare è Alex, e non Marc che comunque continua a dominare questa stagione del Motomondiale che ora non fa pausa e la prossima settimana correrà a Misano il Gran Premio di San Marino ma prima vediamo i Risultati MotoGP Catalogna 2025.

Risultati MotoGP Catalogna 2025: vittoria per Alex Marquez

Il Gran Premio di Catalogna della MotoGP è stato teatro di un’intensa battaglia in famiglia. Partito dalla pole, Alex Marquez è stato superato alla prima curva dal fratello Marc Marquez, ma ha risposto prontamente, riprendendosi la testa della corsa poi vinta a differenza della gara Sprint del sabato, dove una caduta gli aveva negato la vittoria a favore del fratello.

La gara ha visto anche altre prestazioni di rilievo. Enea Bastianini ha conquistato un eccellente terzo posto, portando per la prima volta la sua KTM sul podio e precedendo il compagno di box Pedro Acosta. Notevole anche la rimonta di Francesco Bagnaia: dopo qualifiche disastrose che lo avevano relegato alla ventunesima casella, il pilota Ducati è risalito di nove posizioni solo nel primo giro, chiudendo la gara al settimo posto.

Classifiche Motomondiale 2025

La situazione nel mondiale MotoGP dopo la tappa catalana rimane saldamente nelle mani di Marc Marquez, ma la lotta per le posizioni d’onore si intensifica.

Classifica Piloti MotoGP 2025

1° Marc Marquez (Ducati) 487 punti

2° Alex Marquez (Gresini Ducati) 305 punti

3° Francesco Bagnaia (Ducati) 237 punti

4° Marco Bezzecchi (Aprilia) 197 punti

5° Pedro Acosta (KTM) 183 punti

6° Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46) 161 punti

7° Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) 161 punti

8° Fabio Quartararo (Yamaha) 129 punti

9° Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) 127 punti

10° Johann Zarco (LCR Honda) 117 punti

Classifica Costruttori Motomondiale 2025

1° Ducati 541 punti

2° Aprilia 239 punti

3° KTM 237 punti

4° Honda 186 punti

5° Yamaha 160 punti

Quote antepost e prossimo GP: si torna subito in pista a Misano

Nessuna sosta per la MotoGP che il 14 settembre è nuovamente in pista per il Gran Premio di San Marino 2025, appuntamento importante per i tifosi italiani a Misano, nel circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Al momento non sono disponibili le quote, ma come sempre vi diamo appuntamento a giovedì col nostro articolo di anteprima, analisi e consigli per le scommesse.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.