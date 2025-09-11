Nessuna sosta per il motomondiale che torna subito in pista a Misano, dopo la Catalogna. Nel circuito intitolato a Marco Simoncelli, è sempre Marc Marquez l’uomo da battere, col Cabroncito che non ha vinto in Catalogna la scorsa settimana, e che per una manciata di punti non si può già prendere il titolo iridato in questa stagione che comunque ha già in mano da tempo e sta dominando. Pronostici MotoGP San Marino 2025.

Pronostici MotoGP San Marino 2025: i protagonisti a Misano

Dopo la Catalogna continua la stagione di MotoGP che torna subito in pista col 16° appuntamento del motomondiale, il Gran Premio di San Marino 2025, appuntamento imperdibile per gli appassionati italiani di motori, visto che si corre a Misano, nel tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli in cui anche questa volta è Marc Marquez il grande favorito. Il Cabroncito per una manciata di punti non avrà il primo match point per il titolo iridato e per chiudere matematicamente i conti del campionato, ma punterà a far bottino pieno (Misano è tra i suoi circuiti preferiti qui ha vinto 5 volte) dopo che al Montmelò la vittoria gli è sfuggita, superato dal fratello Alex Marquez che anche in riviera questo fine settimana sarà il suo avversario più ostico. Un vero e proprio family affaire.

Anche perchè intanto continua la crisi senza fine di Francesco Bagnaia che anche a Barcellona ha passato un weekend da incubo: che a Barcellona ha vissuto un vero e proprio incubo. Ventunesimo in qualifica, 14esimo nella Sprint Race e settimo nella gara domenicale. In casa Ducati proveranno a riscattarsi anche i piloti del VR46 Racing Team, Fabio di Giannantonio (a podio nella Sprint di Barcellona e caduto alla domenica) e Franco Morbidelli (doppio caduta per l’italo-brasiliano) e il rookie Gresini Racing, Fermin Aldeguer.

In casa Aprilia weekend sfortunato per Marco Bezzecchi al Montmelò (doppia caduta per il Bez) mentre Jorge Martin cerca ancora il giusto feeling con la RS-GP25. Per KTM Enea Bastianini e Pedro Acosta cercano conferme ai bei risultati di Barcellona (per Bastianini primo podio con la RC16 nella gara domenicale, ndr) mentre dovranno risalire la china Brad Binder e Maverick Vinales.

Honda e Yamaha sono il solito punto interrogativo. Se della casa di Iwata l’unica stella a brillare è quella dell’iridato 2021 della Top Class, Fabio Quartararo, in casa Honda c’è alternanza di buone prestazioni, soprattutto tra Johann Zarco e il nostro Luca Marini.

Gran Premio di San Marino: circuito, meteo, numeri e statistiche

Circuito. La storia di Misano parte dal 1972 quando venne costruito e iniziò ad ospitare il Gran Premio di Italia. E’ tornato nel calendario del Motomondiale solo nel 2007 dopo importanti modifiche tra cui l’inversione di marcia. L’attuale configurazione misura 4.2 km e conta 6 curve a sinistra e 10 a destra.

Record e statistiche. Il maggior numero di vittorie è di Marc Marquez, cinque vittorie, mentre Valentino Rossi Jorge Lorenzo sono a quota tre.

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo nuvoloso ma con poche probabilità di pioggia per tutti e tre i giorni.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP San Marino?

L’intero weekend del GP San Marino sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky MotoGP, canale 208 di Sky. Tutto il weekend, incluso sprint e qualifiche sarà trasmesso anche in chiaro in diretta su TV8 (Canale 108). Il GP San Marino sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go e su NOW.

Venerdì 12 settembre

FP1 MotoE: 8:30-8:4

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:35-12:50

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:05-17:30

Sabato 13 settembre

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:10 (8 giri)

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20

Sprint MotoGP: 15:00 (13 giri)

Gara 2 MotoE: 16:10 (8 giri)

Domenica 14 settembre

Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00 (20 giri)

Gara Moto2: 12:15 (22 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Quote Motomondiale: GP San Marino 2025

Al momento non sono disponibili le quote sulla gara di Misano.

I nostri pronostici MotoGP sul Gran Premio di San Marino 2025

Questa è la gara di casa per tanti piloti azzurri che ci terranno a fare bene a Misano, ma come sempre la MotoGP ci da non poche difficoltà nelle scommesse, specialmente quelle del giovedì, visto che sono a disposizione pochissime quote, solo quelle principali di pole, gara sprint e gara lunga (e a volte nemmeno queste), e con un Marquez monopolizzante è impossibile fare questo tipo di giocate. Come sempre aspettiamo qualche accoppiamento interessante nei testa a testa o nei gruppi, e vi diamo appuntamento su Telegram con gli aggiornamenti nei prossimi giorni e per tutto il weekend, nel caso uscissero quote interessanti.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.