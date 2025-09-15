Dopo aver faticato in qualifica e nella sprint, anche a Misano esce il talento di Marc Marquez che accende una grande sfida per tutto il weekend con l’Aprilia di Marco Bezzecchi mentre continua la crisi di Pecco Bagnaia che cade. Ora il Cabroncito potrà vincere il titolo iridato del motomondiale nel prossimo GP del Giappone, a Motegi. Risultati MotoGP San Marino 2025.

Risultati MotoGP San Marino 2025: Marc Marquez vince anche a Misano

Sulla pista del Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per il GP San Marino 2025, ultima prova del motomondiale di MotoGP, Marc Marquez si riscopre umano al venerdì e al sabato, cedendo la pole ad un grande Marco Bezzecchi, ispiratissimo con Aprilia, e cadendo nella Sprint lasciata proprio al Bez che anche nella gara lunga di domenica è il principale avversario del Cabroncito, ma qui le cose cambiano e la vittoria la porta a casa Marc Marquez, partito dalla quarta casella, che ha battuto proprio il Bez mentre a completare il podio c’è Alex Marquez.

Il Gran Premio di San Marino ha visto brillare altri piloti italiani, come Franco Morbidelli, che ha chiuso al quarto posto, e di Fabio Di Giannantonio, quinto. Un’ottima prestazione è stata anche quella di Luca Marini, che ha ottenuto un solido settimo posto con la Honda, confermandosi il miglior pilota della casa nippona e portando a casa un risultato significativo prima di Motegi.

Tra gli altri protagonisti, si menzionano le sfortunate cadute di Pedro Acosta, costretto al ritiro per un problema tecnico alla sua KTM al settimo giro, e i problemi al via di Jorge Martin, che hanno costretto il campione del mondo in carica a partire dalla pit lane e a scontare un doppio long lap penalty, compromettendo irrimediabilmente la sua gara.

Approposito di problemi, continua la crisi infinita di Pecco Bagnaia che anche in un appuntamento a cui tiene, come Misano, non brilla e anzi la sua gara è durata solo nove giri, conclusasi con una scivolata alla curva del “Tramonto” mentre era in una scialba ottava posizione, confermando che il il suo feeling con la sua moto è ancora lontano e non sembra trattarsi di una crisi solo tecnica ma anche e soprattutto psicologica.

Ordine d’arrivo GP San Marino 2025 (MotoGP)

Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP) Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Ducati) Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Ducati) Fermin Aldeguer (Gresini Racing MotoGP) Luca Marini (Castrol Honda Team) Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) Miguel Oliveira (Prima Pramac Racing) Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse Racing) Jack Miller (Prima Pramac Racing) Jorge Martin (Aprilia Racing) Augusto Fernandez (Prima Pramac Racing) Somkiat Chantra (LCR Honda) Johann Zarco (LCR Honda)

Classifiche Motomondiale 2025

Con la vittoria di Misano, la sua undicesima stagionale, Marc Marquez ha consolidato il suo vantaggio in campionato, portandosi a 512 punti. Il suo distacco dal fratello Alex, secondo, è ora di 182 punti. La classifica ora apre la possibilità che Marquez si aggiudichi il titolo già nel prossimo appuntamento in Giappone, se riuscirà a guadagnare almeno tre punti in più di Alex. La lotta per il terzo posto si è fatta più accesa: Marco Bezzecchi, ora con 229 punti, si trova a sole 8 lunghezze da Francesco Bagnaia, fermo a 237. Ducati ha dimostrato un dominio schiacciante, con cinque moto nelle prime sei posizioni al traguardo. La casa italiana guida la classifica costruttori e team.

Classifica Piloti MotoGP aggiornata

Marc Marquez (Ducati) – 512 punti Alex Marquez (Ducati) – 330 punti Francesco Bagnaia (Ducati) – 237 punti Marco Bezzecchi (Aprilia) – 229 punti Pedro Acosta (KTM) – 188 punti Franco Morbidelli (Ducati) – 180 punti Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 179 punti Fermin Aldeguer (Ducati) – 141 punti Fabio Quartararo (Yamaha) – 137 punti Johann Zarco (Honda) – 117 punti

Classifica Costruttori

Ducati – 575 punti Aprilia – 271 punti KTM – 248 punti Honda – 198 punti Yamaha – 168 punti

Classifica Team

Ducati Lenovo Team – 749 punti Gresini Racing MotoGP – 471 punti Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 359 punti Red Bull KTM Factory Racing – 289 punti Aprilia Racing – 271 punti Monster Energy Yamaha MotoGP – 182 punti Red Bull KTM Tech3 – 172 punti Aprilia Trackhouse Racing – 153 punti Castrol Honda Team – 144 punti LCR Honda – 119 punti Prima Pramac Racing – 85 punti Yamaha Factory Racing – 2 punti HRC Test Team – 0 punti

Marc Marquez vince il motomondiale in Giappone se…

Marc Marquez ha raggiunto quota 512 punti in classifica, facendo segnare il nuovo record in una singola stagione con 6 gare d’anticipo. Ed è anche a un soffio dal mettere in bacheca il suo settimo titolo iridato nella classe regina, con una manciata di punti a dividerlo dal traguardo.

Marquez potrà festeggiare già nel prossimo appuntamento del MotoMondiale, in programma nel weekend del 27-28 settembre sul circuito giapponese di Motegi, chiudendo i conti con l’ultimo avversario che la matematica non ha ancora depennato: il fratello Alex, che al termine del weekend di Misano insegue con un distacco abissale di 182 lunghezze (512 punti contro 330).

Marc Marquez può laurearsi campione del mondo per la settima volta se conquisterà tre punti in più del fratello Alex nel weekend giapponese. Un successo nella Sprint Race di sabato 27 settembre lo proietterebbe già in una posizione di ulteriore vantaggio, da confermare poi nella gara lunga di domenica.

Prossimo GP: si corre a Motegi

Come anticipato il prossimo sarà il Gran Premio del Giappone dove il Cabroncito potrà già vincere il titolo iridato con la Ducati, proprio a Motegi, casa della sua ex Honda. Prima però una settimana di pausa visto che il Gran Premio giapponese si disputerà il 28 settembre. Al momento non sono disponibili le quote su questa gara.

