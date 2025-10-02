Secondo appuntamento asiatico della MotoGP che va a Mandalika per il Gran Premio dell’Indonesia 2025, una settimana dopo il trionfo mondiale di Marc Marquez a Motegi, dove è tornato competitivo anche Pecco Bagnaia. Pronostici MotoGP Indonesia 2025.

Pronostici MotoGP Indonesia 2025: i protagonisti a Mandalika

Secondo atto della trasferta asiatica della MotoGP a Mandalika per il Gran Premio dell’Indonesia 2025 dove il motomondiale arriva una settimana dopo il Giappone che ha incoronato nuovamente Marc Marquez campione del mondo.

A Motegi si è però rivisto anche un Francesco Bagnaia che dopo il test di Misano ha centrato l’hat-trick a Motegi, pole, vittoria Sprint e successo nella gara domenicale, e col cannibale, il Cabroncito, che ha già vinto il titolo iridato, potrebbe esserci ancora spazio per il centauro piemontese della Ducati per chiudere in crescendo una stagione da incubo vero e per recuperare il 2° posto su Alex Marquez. L’anno scorso alla domenica vinse Jorge Martin (nuovamente fermo con Aprilia e alle prese con un intervento alla clavicola destra, non c’è pace per il campione del mondo 2024), mentre la sprint a GoFree.

Attenzione invece all’altra Aprilia di Marco Bezzecchi che negli ultimi GP è stato costante e in grande forma, anche se nella Sprint di Motegi è stato subito centrato proprio da Martin, e in gara ha chiuso comunque con un buon 4° posto.

I piloti Ducati VR46 Racing Team Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, arrivano in condizioni diverse, col Morbido a caccia di conferme mentre Diggia cercherà riscatto dopo il Giappone, gara di casa della Honda che ha trovato il podio con un redivivo Joan Mir, e conferma passio in avanti generali, a differenza dell’altra grande malata giapponese, la Yamaha dove il solo Fabio Quartararo sembra poter fare cose dignitose, mentre i suoi compagni di squadra (Alex Rins) e di marca (Jack Miller e Miguel Oliveira) arrancano.

Gran Premio dell’Indonesia: meteo, numeri e statistiche

Tracciato. Il circuito di Mandalika, inaugurato nel 2021, è lungo 4,3 km e presenta 17 curve, di cui 6 a sinistra e 11 a destra. Il primo evento internazionale ospitato è stato il round indonesiano del WorldSBK nel 2021, seguito dall’arrivo della MotoGP a partire dal 2022.

Record. Questa è solo la 4° volta che si corre a Mandalika, e nessuno si è mai ripetuto qui, nemmeno in Moto2 e Moto3. Ecco i vincitori dei 3 GP, delle 2 sprint e i pole-man di qualifica. Vincitori GP: 2022 – OLIVEIRA Miguel (Ktm). 2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati). 2024 – MARTIN Jorge (Ducati). Vincitori Sprint Race: 2023 – MARTIN Jorge (Ducati). 2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati). Pole Position: 2022 – QUARTARARO Fabio (Yamaha). 2023 – MARINI Luca (Ducati). 2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo bello venerdì e sabato con qualche probabilità di pioggia alla domenica, ma dopo l’orario delle gare.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Indonesia?

L’intero weekend del GP di Indonesia sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su Sky Sport Uno (canale 201). Sprint e qualifica in diretta e in chiaro su TV8, gara domenicale in differita: Moto3 alle 09:00; Moto2 alle 10:20; MotoGP alle 12:00. Disponibile anche la diretta streaming su Sky GO e NOW.

Venerdì 3 ottobre

FP1 Moto3: 3:00-3:35

FP1 Moto2: 3:50-4:30

FP1 MotoGP: 4:45-5:30

P Moto3: 7:15-7:50

P Moto2: 8:05-8:45

P MotoGP: 9:00-10:00

Sabato 4 ottobre

FP2 Moto3: 2:40-3:10

FP2 Moto2: 3:25-3:55

FP2 MotoGP: 4:10-4:40

Qualifiche MotoGP: 4:50-6:30

Qualifiche Moto3: 6:45-7:25

Qualifiche Moto2: 7:40-8:20

Sprint MotoGP: 9:00 (13 giri)

Domenica 5 ottobre

Warm-Up MotoGP: 4:40-4:50

Gara Moto3: 6:00 (20 giri)

Gara Moto2: 7:15 (22 giri)

Gara MotoGP: 9:00 (27 giri)

Quote Motomondiale, GP Indonesia 2025

Motomondiale già in tasca, ma i bookmakers puntano lo stesso su Marc Marquez @2.00 ancora vincente pure in Indonesia, con Francesco Bagnaia @4.50 che si riavvicina, poi c’è un netto distacco da tutti gli altri, con Alex Marquez e Marco Bezzecchi entrambi @12 volte la posta, Pedro Acosta @16, Fabio Di Giannantonio @20 e Fabio Quartararo @25.0 Più indietro Franco Morbidelli, Johan Zarco, Joan Mir e Fermin Aldeguer tutti @33 volte la posta, mentre Luca Marini si gioca @50, assieme a Jack Miller.

Vediamo anche le quote per la pole nelle Qualifiche del sabato. Marc Marquez @2.25 rimane davanti a Pecco @4.50 poi abbiamo ancora un netto stacco con Quartararo @12 che è sempre da tenere in considerazione sul singolo giro veloce, e lo troviamo alla stessa quota di Bezzecchi, Alex Marquez ed Acosta mentre Digiannantonio si prende @20, comunque sempre avanti al compagno di scuderia, Morbidelli fermo anche al sabato @33.

I nostri pronostici sul Gran Premio Indonesia 2025 di MotoGP

Come sempre rimaniamo in attesa di qualche quota in più per le scommesse sulla MotoGP sempre più difficili, ma questo fine settimana ci possiamo appoggiare anche alla F1 per i pronostici sui Motori, leggete qui analisi e free pick sul GP Singapore mentre per le due ruote vi rimandiamo al nostro canale Telegram Betting Maniac per aggiornamenti e possibili giocate lungo il weekend in Indonesia.

